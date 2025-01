Eurovision 2025: Σάκης Ρουβάς και Έλενα Παπαρίζου έφεραν πανικό στον Εθνικό Τελικό

Σε εξέλιξη βρίσκεται η βραδιά του Εθνικού Τελικού της ΕΡΤ από τον οποίο θα αναδειχθεί ο καλλιτέχνης/καλλιτέχνιδα που θα εκπροσωπήσει την χώρα μας στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision.

Υπενθυμίζεται ότι η Eurovision 2025 θα διεξαχθεί στη Βασιλεία της Ελβετίας, από 13 έως 17 Μαΐου 2025.

Ανάμεσα στις φοβερές ερμηνείες που έδωσαν οι φιναλίστ (RIKKI – «Elevator (Up and Down)», Θάνος Λάμπρου – «Free Love», Κώστας Αγέρης – «Γη μου», Andy Nicolas – «Lost My Way», Klavdia – «Αστερομάτα», Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, Κώστας Καραφώτης – «Παράδεισος», Georgina Kalais, John Vlaseros – «High Road», BARBZ – «Sirens», Evangelia – «Vále», Dinamiss – «Odyssey», Nafsica – «Unhurt Me», Xannova Xan – «Play It!») ξεχώρισε με την performance της και την ερμηνεία της η Klavdia με την «Αστερομάτα» αλλά και η Evangelia με το εκρηκτικό «Vále».

Όμως από την σκηνή του Christmas Theater, δεν θα μπορούσαν να λείπουν (και να συναρπάσουν τα πλήθη με χορό και ερμηνείες) οι Σάκης Ρουβάς και Έλενα Παπαρίζου.

Το Christmas Theater στους ρυθμούς του «Shake it» και του «Number One»

Ο κορυφαίος ποπ καλλιτέχνης ερμήνευσε το «Shake it» με το κοινό που βρέθηκε στον Εθνικό Τελικό να παραληρεί.

Το up-tempo «Shake it» του Σάκη Ρουβά, ένα τραγούδι που γράφτηκε από τον Νίκο Τερζή και τον Νεκτάριο Τυράκη, έγινε ευρέως γνωστό από την ελληνική συμμετοχή στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision 2004 στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας.

Στον μεγάλο τελικό της Eurovision του 2004, ερμηνεύτηκε δέκατο έκτο ανά σειρά εμφάνισης και στο τέλος της ψηφοφορίας, έλαβε 252 βαθμούς, τερματίζοντας στην 3η θέση. Την επόμενη χρονιά, το 2005, την χώρα μας εκπροσώπησε η Έλενα Παπαρίζου με το «My Number One» (για να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νέοι) η οποία με το ταπεραμέντο και το μπρίο της κατάφερε να κατακτήσει την πρώτη θέση.

Στο iconic κομμάτι, τη μουσική υπογράφουν οι Μάνος Ψαλτάκης και Χρήστος Δάντης και τους στίχους ο Χρήστος Δάντης και η Ναταλία Γερμανού.

Στον φετινό Εθνικό Τελικό, η Έλενα Παπαρίζου εμφανίστηκε μετά τον Σάκη Ρουβά στο Christmas Theater, αναβιώνοντας την θρυλική εμφάνιση της στην Eurovision του 2005, με ένα παρόμοιο outfit αλλά και act.

Όταν μάλιστα η λύρα μπήκε στο μουσικό παιχνίδι, το κοινό άρχισε να χειροκτορά και να χορεύει στους ρυθμούς του «Number One».

Όπως όλα δείχνουν, όσα χρόνια και αν περάσουν, κάποια πράγματα μένουν ίδια.