Eurovision 2025: Το in στον φαντασμαγορικό Εθνικό Τελικό

Οι λάτρεις της Eurovision καθίστε αναπαυτικά στον καναπέ σας, γιατί ο θρυλικός Εθνικός Τελικός (ο οποίος πραγματοποιείται στο Christmas Theater και μεταδίδεται από την ΕΡΤ) που θα αναδείξει τον καλλιτέχνη/καλλιτέχνιδα που θα μας εκπροσωπήσει στον φετινό διαγωνισμό είναι γεγονός.

Όπως ανακοινώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, έπειτα από την κλήρωση που έγινε από τους ίδιους τους καλλιτέχνες,η σειρά εμφάνισης των δώδεκα φιναλίστ οι οποίοι διεκδικούν την φετινή εκπροσώπηση της Ελλάδας στην Eurovision 2025 είναι:

RIKKI – «Elevator (Up and Down)»

Θάνος Λάμπρου – «Free Love»

Κώστας Αγέρης – «Γη μου»

Andy Nicolas – «Lost My Way»

Klavdia – «Αστερομάτα»

Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, Κώστας Καραφώτης – «Παράδεισος»

Georgina Kalais, John Vlaseros – «High Road»

BARBZ – «Sirens»

Evangelia – «Vále»

Dinamiss – «Odyssey»

Nafsica – «Unhurt Me»

Xannova Xan – «Play It!»

Eurovision: Τα μεγάλα φαβορί

Λίγες ώρες πριν τον Εθνικό Τελικό, τα στοιχήματα έδειχναν ως φαβορί τη Κλαύδια με την «Αστερομάτα» η οποία αναμένεται να δώσει μια πάρα πολύ ατμοσφαιρική περφόρμανς με φώτα και καπνούς.

Την Κλαύδια, ακολουθεί, σύμφωνα πάντοτε με τα στοιχήματα, η iconic καλλιτέχνιδα Evangelia με το «Vale».

Έλενα Παπαρίζου και Σάκης Ρουβάς κρατούν τα ηνία

Από την βραδιά του ελληνικού τελικού δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι Έλενα Παπαρίζου, η οποία το 2005 χάρισε την πρώτη νίκη στην Ελλάδα με το θρυλικό «My Νumber Οne» και ο Σάκης Ρουβάς, ο οποίος έναν χρόνο νωρίτερα, το 2004, κατέκτησε την τρίτη θέση με το «Shake Ιt», οι οποίοι βρίσκονται στο Christmas Theater έχοντας αναλάβει ρόλους παρουσιαστών.

Plus: Οι δύο θρυλικοί καλλιτέχνες δίνουν αυτή την στιγμή το δικό τους ντουέντο – show στη σκηνή ερμηνεύοντας θρυλικά άσματα όπως: «Waterloo» των Abba, «Hold me know» του Johnny Logan και «Κρασί, θάλασσα και τ’ αγόρι μου».









Η Μαρίνα Σάττι «ρίχνει τα ζάρια της» στην σκηνή

Η Μαρίνα Σάττι, η καλλιτέχνις που μας εκπροσώπησε στον περσινό διαγωνισμό της Eurovision με το εκρηκτικό «Ζάρι» εξασφαλίζοντας για την χώρα μας την 11η θέση βρέθηκε στον Εθνικό Τελικό, κάνοντας το κοινό να πανηγυρίζει στους ρυθμούς της, όπως μόνο εκείνη ξέρει.