Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη – Φιντάν με θέμα το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας

Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν τη Δευτέρα το απόγευμα ο υπουργός εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Τούρκο ομόλογο του Χακάν Φιντάν.

Αντικείμενο της συζήτησης ήταν η προετοιμασία του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας το οποίο προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα αυτή τη φορά. Στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας προβλέπεται μια ακόμα συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Greek FM George Gerapetritis held a 📞 conversation with FM of Türkiye Hakan Fidan

The two FMs discussed international & regional developments and reviewed preparations for the upcoming Greece-Türkiye High-Level Cooperation Council. pic.twitter.com/aiNhTeIeMi

