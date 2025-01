Επιχείρηση «σκούπα» διεξήγαγαν τα μέλη της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης (ICE) στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ την Πέμπτη συλλαμβάνοντας μετανάστες χωρίς χαρτιά αλλά και Αμερικανούς πολίτες, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης.

Ο δήμαρχος Ρας Μπαράκα ανέφερε σε δήλωσή του ότι ένας βετεράνος του αμερικανικού στρατού «υπέστη την ταπείνωση να αμφισβητηθεί η νομιμότητα των στρατιωτικών του εγγράφων» κατά τη διάρκεια της επιδρομής και κατήγγειλε ότι η ICE παραβίασε το Σύνταγμα συλλαμβάνοντας μετανάστες αλλά και Αμερικανούς πολίτες χωρίς εντάλματα και χωρίς να ακολουθεί την προβλεπόμενη διαδικασία.

«Το Νιούαρκ δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια ενώ άνθρωποι τρομοκρατούνται παράνομα», δήλωσε ο Μπαράκα, δήμαρχος μίας από τις λεγόμενες «πόλεις – καταφύγια» για τους μετανάστες, προσθέτοντας ότι θα υπάρξει συνέντευξη Τύπου για το θέμα.

Immigrants aren’t the only ones paying a price for Republicans’ extreme anti-immigrant crusade. United States citizens are already being messed with too. Profiled. Including at least one military veteran in New Jersey. https://t.co/PrjTZ386KB

— Julián Castro (@JulianCastro) January 24, 2025