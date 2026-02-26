Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε χθες Τετάρτη ότι δυο μουσουλμάνες βουλευτές της αριστερής πτέρυγας των δημοκρατικών, η Ιλχαν Ομαρ, που εκλέγεται στη Μινεσότα, κι η Ρασίντα Τλάιμπ, που εκλέγεται στο Μίσιγκαν, θα «έπρεπε» να «κλειστούν σε άσυλο» για ψυχικά ασθενείς και «να σταλούν πίσω από εκεί όπου ήρθαν», μια ημέρα μετά τη διένεξή τους με τον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο των ΗΠΑ καθώς εκφωνούσε στο Κογκρέσο την πρώτη ομιλία της δεύτερης θητείας του για την «κατάσταση της ένωσης».

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του μεγιστάνα προχθές Τρίτη, η κ. Τλάιμπ, παλαιστινιακής καταγωγής αμερικανίδα πολιτικός, και η κ. Ομαρ, σομαλικής καταγωγής αμερικανίδα πολιτικός, επέκριναν τον πρόεδρο για τη σκληρή πολιτική του έναντι των παράτυπων μεταναστών (στη φωτογραφία του Reuters/Evelyn Hockstein, επάνω, η Ιλχαν Ομαρ, αριστερά στη δεύτερη σειρά, με τη Ρασίντα Τλάιμπ, δίπλα της, η οποία φέρει καρφίτσα που γράφει «Fuck ICE»).

«Παλαβές», «θεότρελες», «ψυχικά διαταραγμένες», που «ειλικρινά, μοιάζουν σαν να έπρεπε να εισαχθούν σε ψυχιατρείο»

Τόσο η κ. Ομαρ όσο και η κ. Τλάιμπ φώναξαν «σκοτώνετε Αμερικανούς», απευθυνόμενες στον πρόεδρο Τραμπ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, με την κ. Ομαρ να τον κατηγορεί επίσης πως είναι «ψεύτης».

Ilhan Omar and Rashida Tlaib heckle Trump as he goes full fear-mongering white nationalist pic.twitter.com/K27Tenf2lp — Aaron Rupar (@atrupar) February 25, 2026

Ο ρεπουμπλικάνος χαρακτήρισε χθες μέσω Truth Social τις δυο πολιτικούς «παλαβές», «θεότρελες», «ψυχικά διαταραγμένες», που «ειλικρινά, μοιάζουν σαν να έπρεπε να εισαχθούν σε ψυχιατρείο», προτού κρίνει πως «θα έπρεπε να τις στείλουμε πίσω, εκεί από όπου ήρθαν — το συντομότερο δυνατό».

( @realDonaldTrump – Truth Social Post )

( Donald J. Trump – Feb 25 2026, 12:08 PM ET ) When you watch Low IQ Ilhan Omar and Rashida Tlaib, as they screamed uncontrollably last night at the very elegant State of the Union, such an important and beautiful event, they had the… pic.twitter.com/s9XvsPAAso — Fan Donald J. Trump 🇺🇸 TRUTH POSTS (@TruthTrumpPosts) February 25, 2026

Ο ηγέτης της μειοψηφίας των δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων Χακίμ Τζέφρις αντέδρασε έντονα στα σχόλια κατά των δυο βουλευτών, χαρακτηρίζοντάς τα «ξενοφοβικά» και «επονείδιστα». Η κ. Τλάιμπ έκρινε μέσω X ότι τα σχόλια του προέδρου Τραμπ δείχνουν πως «το έχει χάσει».

Η μη κυβερνητική οργάνωση Συμβούλιο για τις Αμερικανικές-Ισλαμικές Σχέσεις (Council on American-Islamic Relations, CAIR) επέκρινε επίσης την τοποθέτηση του προέδρου Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τη ρατσιστική.

«Ρατσιστικό και μισαλλόδοξο»

«Είναι ρατσιστικό και μισαλλόδοξο να λέγεται ότι δυο μουσουλμάνες βουλευτές θα έπρεπε να σταλούν στις χώρες όπου γεννήθηκαν ή από όπου ήλθαν οι πρόγονοί τους επειδή επέκριναν τους σκοτωμούς Αμερικανών» από ομοσπονδιακούς πράκτορες, έκρινε ο διευθυντής της CAIR, ο Εντουαρντ Αχμεντ Μίτσελ.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε αμέσως όταν του ζήτησε σχόλιο το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Η εκπρόσωπος της αμερικανικής προεδρίας Κάρολαϊν Λέβιτ υποστήριξε την περασμένη εβδομάδα ότι δημοσιογράφοι «συκοφαντούν» τον αρχηγό του κράτους κατηγορώντας τον για ρατσισμό.

Η εκστρατεία μαζικών συλλήψεων μεταναστών ενόψει της απέλασής τους που εξαπέλυσε ο πρόεδρος Τραμπ το 2025 επικρίνεται, ακόμη περισσότερο μετά τους θανάτους δυο Αμερικανών, μητέρας και νοσοκόμου, από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων σε διαδηλώσεις στη Μινεάπολη τον Ιανουάριο.

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχουν πεθάνει υπό κράτηση της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) φέτος, ενώ το 2025 πέθαναν τουλάχιστον 31.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του την Τρίτη, ο πρόεδρος Τραμπ καταφέρθηκε εκ νέου εναντίον μελών της κοινότητας των σομαλών μεταναστών στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας πως «σομαλοί πειρατές» λεηλατούν τη Μινεσότα.

Ατμόσφαιρα φόβου

Η κυβέρνησή του, με αφορμή κατηγορίες περί απάτης σε βάρος του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας από σομαλούς μετανάστες στην πολιτεία αυτή, ανέπτυξε χιλιάδες πράκτορες για επιχειρήσεις συλλήψεων μεταναστών εκεί.

Ο ρεπουμπλικάνος παρουσιάζει τις ενέργειές του ως επιχειρήσεις για την καταπολέμηση της απάτης και τη βελτίωση της ασφάλειας, καθώς αποδίδει, χωρίς αποδείξεις, την αύξηση της «εγκληματικότητας» στους μετανάστες.

Οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν ότι η πολιτική του προέδρου των ΗΠΑ καλλιεργεί ατμόσφαιρα φόβου στη χώρα και ότι χρησιμοποιεί μεμονωμένες υποθέσεις ως πρόσχημα για να στοχοποιεί τους μετανάστες.

Αμφισβητούν εξάλλου το κατά πόσον εννοεί σοβαρά να καταπολεμήσει τις απάτες, τονίζοντας πως έχει απονείμει χάρη σε πρόσωπα που είχαν καταδικαστεί για απάτες στο παρελθόν, όπως για παράδειγμα ο Τσαρλς Κούσνερ, πατέρας του γαμπρού του, σήμερα πρεσβευτής στη Γαλλία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επικρίθηκε εξάλλου διότι πρόσφατα αναδημοσίευσε στον προσωπικό του ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης βίντεο στο οποίο ο προκάτοχός του στην προεδρία Μπαράκ Ομπάμα και η σύζυγός του Μισέλ παρουσιάζονταν σαν πίθηκοι, προτού το αποσύρει έπειτα από τον σάλο που προκλήθηκε.

Πηγή: ΑΠΕ