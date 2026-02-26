Εξαρθρώθηκε σπείρα στην Τρίπολη – Τέσσερις συλλήψεις για βιασμό 61χρονης και διαρρήξεις

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τη δράση σπείρας στην Τρίπολη, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται μεταξύ άλλων για σύσταση συμμορίας, βιασμό, εκδικητική πορνογραφία, ληστεία και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τέσσερα άτομα, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος ακόμα δύο ατόμων, μεταξύ αυτών και ένας ανήλικος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν 11:30 το βράδυ της Δευτέρας. Τρεις από τους κατηγορουμένους, φέρεται να προσέγγισαν μια 61χρονη και σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, αφού την απείλησαν με αιχμηρό αντικείμενο, ο ένας εξ αυτών την βίασε.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι «με απείλησαν ότι θα καταγράψουν βιντεοληπτικό υλικό της γενετήσιας πράξης και θα το αναρτήσουν δημόσια, σε περίπτωση που προχωρήσω σε καταγγελία του περιστατικού στις αστυνομικές αρχές» .

Από την περαιτέρω έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι οι φερόμενοι δράστες είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα που είχε «ανοίξει» αρκετά σπίτια στην Τρίπολη, αφαιρώντας χρήματα και κοσμήματα.

Τρίπολη: Οι διαρρήξεις

Συγκεκριμένα, ξημερώματα της 11ης Φεβρουαρίου εισέβαλαν στο σπίτι μιας 88χρονης παραβιάζοντας την κεντρική είσοδο και αφού την χτύπησαν, αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 800 ευρώ και εξαφανίστηκαν.

Το ίδιο βράδυ, εισέβαλαν στο σπίτι ενός 87χρονου, όπου αφαίρεσαν χρυσαφικά και κοσμήματα και το χρηματικό ποσό των 840 ευρώ. Παράλληλα, το βράδυ που η 61χρονη κατήγγειλε τον βιασμό της, οι κατηγορούμενοι φέρεται να είχαν αποπειραθεί να «ανοίξουν» ακόμα ένα σπίτι ενός 74χρονου.

Οι συλληφθέντες με την σε βάρος τους δικογραφία αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα στην Τρίπολη.