Εξαρθρώθηκε σπείρα στην Τρίπολη – Τέσσερις συλλήψεις για βιασμό 61χρονης και διαρρήξεις
Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας στην Τρίπολη, την περασμένη Δευτέρα, τρεις από τους κατηγορουμένους την προσέγγισαν, την απείλησαν με αιχμηρό αντικείμενο και ο ένας εξ αυτών την βίασε
- Εντοπίστηκε σακούλα με ανθρώπινα οστά σε κάδο του νοσοκομείου Καρδίτσας
- Αυτές είναι οι πιο ελκυστικές ευρωπαϊκές πόλεις για επενδύσεις σε ακίνητα
- Ραγίζει καρδιές ο Υπάτιος Πατμάνογλου: Το μήνυμά του για τα 9 χρόνια από το τροχαίο με την Porsche
- Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο συγκρούστηκε με Ι.Χ. στον Περιφερειακό – Στο νοσοκομείο ο ένας οδηγός
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τη δράση σπείρας στην Τρίπολη, τα μέλη της οποίας κατηγορούνται μεταξύ άλλων για σύσταση συμμορίας, βιασμό, εκδικητική πορνογραφία, ληστεία και διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών.
Οι συλληφθέντες με την σε βάρος τους δικογραφία αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα στην Τρίπολη
Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τέσσερα άτομα, ενώ έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος ακόμα δύο ατόμων, μεταξύ αυτών και ένας ανήλικος.
Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν 11:30 το βράδυ της Δευτέρας. Τρεις από τους κατηγορουμένους, φέρεται να προσέγγισαν μια 61χρονη και σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, αφού την απείλησαν με αιχμηρό αντικείμενο, ο ένας εξ αυτών την βίασε.
Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι «με απείλησαν ότι θα καταγράψουν βιντεοληπτικό υλικό της γενετήσιας πράξης και θα το αναρτήσουν δημόσια, σε περίπτωση που προχωρήσω σε καταγγελία του περιστατικού στις αστυνομικές αρχές» .
Από την περαιτέρω έρευνα των Αρχών προέκυψε ότι οι φερόμενοι δράστες είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα που είχε «ανοίξει» αρκετά σπίτια στην Τρίπολη, αφαιρώντας χρήματα και κοσμήματα.
Τρίπολη: Οι διαρρήξεις
Συγκεκριμένα, ξημερώματα της 11ης Φεβρουαρίου εισέβαλαν στο σπίτι μιας 88χρονης παραβιάζοντας την κεντρική είσοδο και αφού την χτύπησαν, αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 800 ευρώ και εξαφανίστηκαν.
Το ίδιο βράδυ, εισέβαλαν στο σπίτι ενός 87χρονου, όπου αφαίρεσαν χρυσαφικά και κοσμήματα και το χρηματικό ποσό των 840 ευρώ. Παράλληλα, το βράδυ που η 61χρονη κατήγγειλε τον βιασμό της, οι κατηγορούμενοι φέρεται να είχαν αποπειραθεί να «ανοίξουν» ακόμα ένα σπίτι ενός 74χρονου.
Οι συλληφθέντες με την σε βάρος τους δικογραφία αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα στην Τρίπολη.
- Δήμος Πάρου: Καταβολή επιδόματος και στήριξη επιπλέον αγροτικών ιατρών του Κέντρου Υγείας Πάρου
- Εξαρθρώθηκε σπείρα στην Τρίπολη – Τέσσερις συλλήψεις για βιασμό 61χρονης και διαρρήξεις
- Ιράν: Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο απέπλευσε από τη Σούδα – Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις στη Γενεύη
- Χιλιάδες φοιτητές και μαθητές στους δρόμους – Ζητούν δικαιοσύνη για τα Τέμπη και διαμαρτύρονται για την Παιδεία
- Μπλόσομγκεϊμ και Σόρκιν: Συνεχίζονται τα μεταγραφικά σενάρια για τον Ολυμπιακό στο εξωτερικό (vids)
- Πτυχίο και δουλειά στην Ευρώπη: Ποιοι παραμένουν πιστοί στο αντικείμενο σπουδών και ποιοι αλλάζουν κατεύθυνση
- Αναζητώντας τη μεγάλη μέθοδο
- Καίτη Γαρμπή – Διονύσης Σχοινάς: Η διαδικτυακή συνεδρία γάμου, η κόντρα και το παθιασμένο φιλί
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις