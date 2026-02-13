Βίντεο ντοκουμέντα από την σπείρα που «άνοιγε» σπίτια και οχήματα και έκλεβε με την μέθοδο της απασχόλησης
Η σπείρα αποτελούνταν από τουλάχιστον 3 ομάδες, τα μέλη των οποίων φέρεται να είχαν διακριτούς ρόλους
- Σιακαντάρης: Ο Τσίπρας έχει εμπλουτίσει το βάθος της σκέψης του – Θα συμβάλει ώστε να υπάρξει ένας νέος πολιτικός χώρος
- Συνεχίζει να καλπάζει ο πληθωρισμός: Γιατί «χτυπάει» περισσότερο την Ελλάδα
- Οι Κόστα και φον ντερ Λάιεν ζήτησαν ταχύτερη, πιο συντονισμένη, στρατηγικά προσανατολισμένη Ευρώπη
- Τα δύο δομικά προβλήματα στην ελληνική οικονομία που εντοπίζει η Eurobank
Βίντεο ντοκουμέντα από την δράση της σπείρας που «άνοιγε» σπίτια και οχήματα και έκλεβε με την μέθοδο της απασχόλησης, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.
Παράλληλα κατηγορούνται πως αφαιρούσαν και πινακίδες κυκλοφορίας σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα.
Για την υπόθεση, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν συνολικά 12 άτομα, ηλικίας από 21 έως 65 ετών.
Τα βίντεο ντοκουμέντα
Επίσης, στο πλαίσιο έρευνας των αρχών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης προέκυψε ότι σε προφίλ κοινωνικής δικτύωσης, στις 01-01-2026 έχει αναρτηθεί βίντεο, στο οποίο καταγράφεται ένας από τους συλληφθέντες να έχει στην κατοχή του πιστόλι και πυροβολεί.
Όπως διαπιστώθηκε, η εγκληματική οργάνωση αποτελούνταν από τουλάχιστον 3 ομάδες, τα μέλη των οποίων φέρεται να είχαν διακριτούς ρόλους, κύριους και βοηθητικούς, ενώ η σύνθεση της κάθε ομάδας εξαρτιόταν από δεσμούς συγγένειας των μελών, καθώς και από τις ικανότητες του κάθε μέλους.
Η πρώτη ομάδα, ήταν επιφορτισμένη με την τέλεση διαρρήξεων σπιτιών, κλοπών οχημάτων και πινακίδων κυκλοφορίας.
Φέρεται να μετέβαιναν με ενοικιασμένο αυτοκίνητο σε σπίτια που είχαν βάλει στόχο και αφού παραβίαζαν παράθυρα και μπαλκονόπορτες, αφαιρούσαν από το εσωτερικό τους χρηματικά ποσά, αντικείμενα και χρυσαφικά μεγάλης χρηματικής αξίας.
Επίσης, πήγαιναν σε τραπεζικά υποκαταστήματα, για τον εντοπισμό και την επιτήρηση ατόμων που πραγματοποίησαν αναλήψεις χρηματικών ποσών, ενώ στη συνέχεια προκαλούσαν φθορές στα λάστιχα των οχημάτων τους και τους αφαιρούσαν τα χρηματικά ποσά.
Η μέθοδος της «αγκαλιάς»
Η δεύτερη ομάδα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ήταν επιφορτισμένη με τη μίσθωση, παραλαβή και παράδοση «επιχειρησιακών» αυτοκινήτων στα μέλη της πρώτης, καθώς και την κλοπή οχημάτων, αλλά και κλοπών με την μέθοδο της απασχόλησης και της «αγκαλιάς» κυρίως σε ηλικιωμένους.
Τα μέλη της τρίτης ομάδας, φέρεται να ήταν επιφορτισμένα, με την επικοινωνία με τους εκπροσώπους των εταιρειών ενοικίασης και με την μίσθωση των αυτοκινήτων που θα παραλάμβαναν τα υπόλοιπα μέλη.
Από τη μέχρι τώρα έρευνα, διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διέπραξαν συνολικά 63 περιπτώσεις διαρρήξεων και κλοπών σε Θέρμη, Πανόραμα, Πυλαία, Εύοσμο, Ευκαρπία, Ωραιόκαστρο, Δέλτα, Χαλάστρα, Πέλλα, Ημαθία, Πιερία, Λάρισα, Βοιωτία, Τρίκαλα, Γρεβενά, καθώς και Πειραιά, Σαρωνίδα, Ανάβυσσο και Αχαρνές Αττικής.
- Βίντεο ντοκουμέντα από την σπείρα που «άνοιγε» σπίτια και οχήματα και έκλεβε με την μέθοδο της απασχόλησης
- Χρήστος Δάντης: Σοβαρό ατύχημα για τον τραγουδιστή που τον οδηγεί εσπεσμένα στο νοσοκομείο
- Σκληρή απάντηση Τσίπρα στον Γιάννη Στουρνάρα – «Μια τρίτη θητεία αξίζει κάθε κόπο…»
- Άσπας: «Δύσκολα τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ»
- Σε εξέλιξη έργα διευθέτησης του ρέματος Πικροδάφνης
- Βόλος: Την Τρίτη στον ανακριτή οι 15 συλληφθέντες που κατηγορούνται ότι διακινούσαν ναρκωτικά
- Τα εγχώρια απόνερα των «ήρεμων νερών» φοβάται η κυβέρνηση
- Τρεις όμοροι δήμοι μαζί για τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις