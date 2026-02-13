Βίντεο ντοκουμέντα από την σπείρα που «άνοιγε» σπίτια και οχήματα και έκλεβε με την μέθοδο της απασχόλησης

Βίντεο ντοκουμέντα από την δράση της σπείρας που «άνοιγε» σπίτια και οχήματα και έκλεβε με την μέθοδο της απασχόλησης, βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Παράλληλα κατηγορούνται πως αφαιρούσαν και πινακίδες κυκλοφορίας σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα.

Για την υπόθεση, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν συνολικά 12 άτομα, ηλικίας από 21 έως 65 ετών.

Τα βίντεο ντοκουμέντα

Επίσης, στο πλαίσιο έρευνας των αρχών σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης προέκυψε ότι σε προφίλ κοινωνικής δικτύωσης, στις 01-01-2026 έχει αναρτηθεί βίντεο, στο οποίο καταγράφεται ένας από τους συλληφθέντες να έχει στην κατοχή του πιστόλι και πυροβολεί.

Όπως διαπιστώθηκε, η εγκληματική οργάνωση αποτελούνταν από τουλάχιστον 3 ομάδες, τα μέλη των οποίων φέρεται να είχαν διακριτούς ρόλους, κύριους και βοηθητικούς, ενώ η σύνθεση της κάθε ομάδας εξαρτιόταν από δεσμούς συγγένειας των μελών, καθώς και από τις ικανότητες του κάθε μέλους.

Η πρώτη ομάδα, ήταν επιφορτισμένη με την τέλεση διαρρήξεων σπιτιών, κλοπών οχημάτων και πινακίδων κυκλοφορίας.

Φέρεται να μετέβαιναν με ενοικιασμένο αυτοκίνητο σε σπίτια που είχαν βάλει στόχο και αφού παραβίαζαν παράθυρα και μπαλκονόπορτες, αφαιρούσαν από το εσωτερικό τους χρηματικά ποσά, αντικείμενα και χρυσαφικά μεγάλης χρηματικής αξίας.

Επίσης, πήγαιναν σε τραπεζικά υποκαταστήματα, για τον εντοπισμό και την επιτήρηση ατόμων που πραγματοποίησαν αναλήψεις χρηματικών ποσών, ενώ στη συνέχεια προκαλούσαν φθορές στα λάστιχα των οχημάτων τους και τους αφαιρούσαν τα χρηματικά ποσά.

Η μέθοδος της «αγκαλιάς»

Η δεύτερη ομάδα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ήταν επιφορτισμένη με τη μίσθωση, παραλαβή και παράδοση «επιχειρησιακών» αυτοκινήτων στα μέλη της πρώτης, καθώς και την κλοπή οχημάτων, αλλά και κλοπών με την μέθοδο της απασχόλησης και της «αγκαλιάς» κυρίως σε ηλικιωμένους.

Τα μέλη της τρίτης ομάδας, φέρεται να ήταν επιφορτισμένα, με την επικοινωνία με τους εκπροσώπους των εταιρειών ενοικίασης και με την μίσθωση των αυτοκινήτων που θα παραλάμβαναν τα υπόλοιπα μέλη.

Από τη μέχρι τώρα έρευνα, διαπιστώθηκε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διέπραξαν συνολικά 63 περιπτώσεις διαρρήξεων και κλοπών σε Θέρμη, Πανόραμα, Πυλαία, Εύοσμο, Ευκαρπία, Ωραιόκαστρο, Δέλτα, Χαλάστρα, Πέλλα, Ημαθία, Πιερία, Λάρισα, Βοιωτία, Τρίκαλα, Γρεβενά, καθώς και Πειραιά, Σαρωνίδα, Ανάβυσσο και Αχαρνές Αττικής.