Σπείρα με δράση σε όλη τη χώρα – Η στιγμή που γυναίκα αγκαλιάζει ηλικιωμένο και του αρπάζει την αλυσίδα [βίντεο]
Η σπείρα φέρεται να έχει διαπράξει περισσότερες κλοπές σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα
Στην εξάρθρωση μιας εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη διαρρήξεων οικιών και οχημάτων, κλοπών με τη μέθοδο της απασχόλησης και εναγκαλισμού, προχώρησε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.
Κλοπές σε όλη την χώρα
Η σπείρα εκτός από τα παραπάνω προχωρούσε και σε κλοπές οχημάτων και πινακίδων κυκλοφορίας σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα.
Πρόκειται για 15 Ρομά από Βέροια και Αλεξάνδρεια, που προχώρησαν σε 61 ληστείες, αποκομίζοντας 410.000 ευρώ.
Οι δράστες, όπως φαίνεται και στο βίντεο της ΕΡΤ, χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο του εναγκαλισμού, για να αποσπάσουν αλυσίδες κι άλλα τιμαλφή από τα θύματά τους.
