Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
26.02.2026 | 14:01
Καραμπόλα πέντε φορτηγών στην Αθηνών–Κορίνθου: Χάος στην κυκλοφορία στον Ασπρόπυργο
Σημαντική είδηση:
26.02.2026 | 13:25
Tο αμερικανικό αεροπλανοφόρο απέπλευσε από τη Σούδα – Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις στη Γενεύη
Επίτιμος Δημότης Χαλκηδόνος ο γλωσσολόγος, καθηγητής Mark Janse
Αυτοδιοίκηση 26 Φεβρουαρίου 2026, 12:32

Επίτιμος Δημότης Χαλκηδόνος ο γλωσσολόγος, καθηγητής Mark Janse

«Με το έργο του έχει τιμήσει τον Ελληνισμό παγκοσμίως» είπε ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος για τον γλωσσολόγο καθηγητή Mark Janse.

Σύνταξη
Spotlight

Ο Δήμος Χαλκηδόνος ανακήρυξε σε Επίτιμο Δημότη του τον παγκοσμίου φήμης γλωσσολόγο, Καθηγητή κ. Mark Janse (Μαρκ Γιάνσε), τιμώντας τη σπουδαία και διαχρονική προσφορά του στην ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό.

Η ανακήρυξη πραγματοποιήθηκε κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκηδόνος, ύστερα από σχετική εισήγηση, αίτημα δημοτών και τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ξηροχωρίου.

Όπως προσθέτει η ανακοίνωση του Δήμου Χαλκηδόνος, ο κ. Mark Janse είναι Ομότιμος Καθηγητής Αρχαίων και Μικρασιατικών Ελληνικών του Πανεπιστημίου της Γάνδης, Επίτιμος Πρόξενος της Ελλάδας στη Γάνδη και τακτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Επιστημών (Academia Europaea). Το επιστημονικό του έργο εκτείνεται σε όλο το φάσμα της διαχρονικής εξέλιξης της ελληνικής γλώσσας, με κορυφαία συμβολή στη διάσωση, τεκμηρίωση και ανάδειξη της Καππαδοκικής διαλέκτου, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Με περισσότερες από 200 επιστημονικές δημοσιεύσεις και εκατοντάδες προσκεκλημένες διαλέξεις σε κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού, έχει συμβάλει καθοριστικά στη διεθνή προβολή της ελληνικής γλωσσικής και πολιτιστικής παράδοσης.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκηδόνος, στα Κουφάλια, παρουσία εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας, φορέων και πολιτών.

Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος, Σταύρος Αναγνωστόπουλος εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά και υπερηφάνειά του για την τιμή προς έναν επιστήμονα διεθνούς κύρους, επισημαίνοντας: «Η ανακήρυξη του Καθηγητή Mark Janse σε Επίτιμο Δημότη του Δήμου μας αποτελεί πράξη ουσιαστικής αναγνώρισης ενός ανθρώπου που υπηρέτησε με συνέπεια, αφοσίωση και αγάπη την ελληνική γλώσσα. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η προσφορά του στη μελέτη της Καππαδοκικής διαλέκτου, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορικής και πολιτιστικής μας ταυτότητας.

Με το έργο του έχει τιμήσει τον ελληνισμό διεθνώς». Ο Δήμαρχος τόνισε επίσης τους ιδιαίτερους δεσμούς του τιμώμενου με την περιοχή και ειδικότερα με το Ξηροχώρι, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «έχει ήδη πολιτογραφηθεί ατύπως Ξηροχωρίτης και σήμερα γίνεται και επίσημα Δημότης του Δήμου μας».

«Νιώθω πιο Έλληνας από ποτέ»

Από την πλευρά του, ο κ. Marc Janse εξέφρασε τη βαθιά του συγκίνηση και τις θερμές ευχαριστίες του προς τη Δημοτική Αρχή και την τοπική κοινωνία. Αναφέρθηκε στην αγάπη που τρέφει από παιδική ηλικία για την Ελλάδα, τη γλώσσα, την ιστορία και τον πολιτισμό της, καθώς και στη μακρόχρονη ενασχόλησή του με την καππαδοκική διάλεκτο.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στους Μιστιώτες φίλους του από το Ξηροχώρι και στους Καππαδόκες της περιοχής, υπογραμμίζοντας ότι θεωρεί πλέον το Ξηροχώρι δεύτερη πατρίδα του. Κλείνοντας την ομιλία του, δήλωσε συγκινημένος ότι «νιώθω πιο Έλληνας από ποτέ», καταλήγοντας με τη φράση: «Ζήτω η Ελλάδα – Ζήτω η Καππαδοκία».

Business
Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
