Μπλόσομγκεϊμ και Σόρκιν: Συνεχίζονται τα μεταγραφικά σενάρια για τον Ολυμπιακό στο εξωτερικό (vids)
Τα δημοσιεύματα για τον Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ και τον Ολυμπιακό συνεχίζονται, όμως εμπλέκουν και έναν διαφορετικού είδους ψηλό ως εναλλακτική για τους ερυθρόλευκους
Ο Ολυμπιακός μπορεί να ηττήθηκε από τη Ζαλγκίρις στο Κάουνας σε ένα απίστευτο ματς και η σεζόν να έχει πολύ δρόμο για να ολοκληρωθεί, όμως τα σενάρια και η μεταγραφολογία για το καλοκαίρι δεν σταματάει. Ένα από τα ονόματα που ακούγονται όλο και πιο έντονα είναι αυτό του Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ, που αποχωρεί από τη Μονακό στο τέλος της χρονιάς και «παίζει» στο ερυθρόλευκο ρεπορτάζ.
Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στο εξωτερικό ο Αμερικανός φόργουορντ δεν πρόκειται να ανανεώσει με την ομάδα του Πριγκιπάτου και αποτελεί έναν παίκτη που θα μπορούσε να γίνει το ιδανικό μπακ απ του Σάσα Βεζένκοφ μιας και ολοκληρώνεται το συμβόλαιο του Άλεκ Πίτερς με τους Πειραιώτες κι ακόμη είναι άγνωστο το τι θα γίνει με το μέλλον του.
Ο Τζάρον Μπλόσομγκεϊμ είναι ο παίκτης που βρίσκεται πιο ψηλά από όλους στη λίστα των ανθρώπων του Ολυμπιακού. Ο 32χρονος άσος έχει ξεχωρίσει για την αθλητικότητα και την ένταση στην άμυνα, στοιχεία που ταιριάζουν στη φιλοσοφία του Γιώργου Μπαρτζώκα και κυρίως φέρνει διαφορετικά στοιχεία στο παιχνίδι του από τον Σάσα Βεζένκοφ.
Ωστόσο, εκτός από τον Ολυμπιακό θα ασχοληθούν κι άλλες ομάδες με την περίπτωση του ενόψει καλοκαιριού, με τον ίδιο πάντως να φέρεται πως είναι θετικός στο ενδεχόμενο να φορέσει τα ερυθρόλευκα.
Ο Μπλόσομγκεϊμ και η εναλλακτική-έκπληξη
Το δεύτερο όνομα που έχει έρθει στο προσκήνιο τις τελευταίες ώρες είναι αυτό του Ρόμαν Σόρκιν. Ο διεθνής Ισραηλινός πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη χώρα του, βρίσκεται στο μεταγραφικό ραντάρ του Ολυμπιακού.
Η περίπτωσή του παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω του προφίλ του, καθώς μπορεί να αγωνιστεί τόσο στο «4» όσο και στο «5», στοιχείο που λείπει τα τελευταία χρόνια από τους Πειραιώτες. Αξίζει να σημειωθεί όμως πως είναι λίγο soft σαν παίκτης στην άμυνα, αλλά μπορεί να αποτελέσει το «σκαλοπάτι» που δεν είχε σε αυτές τις δύο θέσεις ο Ολυμπιακός.
Ο Σόρκιν είναι ένας εξαιρετικός σουτέρ από μέση και μακρινή απόσταση, αλλά αμυντικά έχει τα θέματα του, παρότι έχει βελτιωθεί και είναι και ένα πολύ ψηλό κορμί.
