Ρωσία: Τουλάχιστον ένας νεκρός στο Ροστόφ από ουκρανική επίθεση – Πυρκαγιά σε πλοίο στην Αζοφική θάλασσα
Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις άλλοι τραυματίστηκαν σε επίθεση της Ουκρανίας με drones και πυραύλους στην περιφέρεια Ροστόφ, στη νότια Ρωσία
- Συνελήφθη οικιακή βοηθός που έδεσε και χτύπησε ηλικιωμένο στο κεφάλι στη Χίο
- Επταώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε στην Χάιφα του Ισραήλ – Τέσσερις αγνοούμενοι και τουλάχιστον 11 τραυματίες
- Σερβία και Ουγγαρία ανακοίνωσαν ότι βρέθηκαν αμερικανικά εκρηκτικά σε ρωσικό αγωγό φυσικού αερίου
- Σακελλαρίδης σε Μητσοτάκη: Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να ανακοινώσετε ημερομηνία εκλογών
Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις άλλοι τραυματίστηκαν σε επίθεση της Ουκρανίας με drones και πυραύλους στην περιφέρεια Ροστόφ, στη νότια Ρωσία, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε πλοίο με ξένη σημαία στην Αζοφική θάλασσα, όπως ανακοίνωσαν το Σάββατο Ρώσοι αξιωματούχοι.
Ο Γιούρι Σλιούσαρ, κυβερνήτης του Ροστόφ, δήλωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά σε αεροπορική επιδρομή της Ουκρανίας.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ένα εμπορικό πλοίο υπό ξένη σημαία υπέστη ζημιές, ενώ ξέσπασε και πυρκαγιά εξαιτίας ουκρανικής επίθεσης με drones στην Αζοφική Θάλασσα. Επιπλέον, ο Σλιούσαρ σημείωσε ότι εμπορικές υποδομές υπέστησαν ζημιές σε πυραυλική επίθεση στην πόλη Ταγκανρόγκ στην Ρωσία και πυρκαγιά ξέσπασε σε αποθήκη που βρίσκεται στον χώρο εταιρείας επιμελητειακής υποστήριξης.
Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Σαμάρα, Βιάτσεσλαβ Φεντορίστσεβ, δήλωσε ότι στόχος ουκρανικής επίθεσης με drones έγινε η πόλη Τολιάτι, αν και πρόσθεσε ότι προς το παρόν δεν είναι ξεκάθαρο ποιος ήταν ο στόχος των πληγμάτων. Στο παρελθόν, η Ουκρανία έχει στοχοθετήσει το εργοστάσιο παραγωγής χημικών λιπασμάτων TogliattiAzot.
Ρωσία: Σχεδόν μηδενικά τα εδαφικά κέρδη της τον Μάρτιο
Εν τω μεταξύ, η Ρωσία δεν απέσπασε εδάφη στην Ουκρανία τον περασμένο μήνα και, μάλιστα, σε ορισμένες περιοχές υποχώρησαν οι ρωσικές δυνάμεις, σύμφωνα με ανάλυση που έκανε το Γαλλικό Πρακτορείο σε στοιχεία που συνέλεξε το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου – ISW.
Ο ρωσικός στρατός επιβραδύνει, από τα τέλη του 2025, λόγω των αντεπιθέσεων στη νοτιοανατολική Ουκρανία. Τον Φεβρουάριο, προχώρησε μόνο κατά 123 τετραγωνικά χιλιόμετρα, καταγράφοντας τη μικρότερη πρόοδο από τον Απρίλιο του 2024.
- Συρία: Ο Ζελένσκι συναντήθηκε με τον πρώην… τζιχαντιστή Τζολάνι, συνοδευόμενος από τον Φιντάν
- Λίβανος: 11 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα – Κοριτσάκι 4 ετών ανάμεσά τους
- Πετρέλαιο: Ανοίγουν με άνοδο οι αγορές και οι τιμές για το WTI και το Brent ξεπερνούν τα 110 δολάρια το βαρέλι
- Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων
- ΗΠΑ: Σφοδρές αντιδράσεις για το «παραλήρημα» του Τραμπ – «Αντισταθείτε στην τρέλα του»
- Σπάθας: «Οι λεπτομέρειες στο γκολ του Γιαζίτσι που ακυρώθηκε» (vid)
- Στα «ΝΕΑ» της Δευτέρας: «Θεσμική σκευωρία»
- Βρετανοί νέοι και άνεργοι ψάχνουν λύση στον στρατό
