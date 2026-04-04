Ρωσία: Τουλάχιστον ένας νεκρός στο Ροστόφ από ουκρανική επίθεση – Πυρκαγιά σε πλοίο στην Αζοφική θάλασσα

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις άλλοι τραυματίστηκαν σε επίθεση της Ουκρανίας με drones και πυραύλους στην περιφέρεια Ροστόφ, στη νότια Ρωσία, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε πλοίο με ξένη σημαία στην Αζοφική θάλασσα, όπως ανακοίνωσαν το Σάββατο Ρώσοι αξιωματούχοι.

Ο Γιούρι Σλιούσαρ, κυβερνήτης του Ροστόφ, δήλωσε ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά σε αεροπορική επιδρομή της Ουκρανίας.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ένα εμπορικό πλοίο υπό ξένη σημαία υπέστη ζημιές, ενώ ξέσπασε και πυρκαγιά εξαιτίας ουκρανικής επίθεσης με drones στην Αζοφική Θάλασσα. Επιπλέον, ο Σλιούσαρ σημείωσε ότι εμπορικές υποδομές υπέστησαν ζημιές σε πυραυλική επίθεση στην πόλη Ταγκανρόγκ στην Ρωσία και πυρκαγιά ξέσπασε σε αποθήκη που βρίσκεται στον χώρο εταιρείας επιμελητειακής υποστήριξης.

Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης της περιφέρειας Σαμάρα, Βιάτσεσλαβ Φεντορίστσεβ, δήλωσε ότι στόχος ουκρανικής επίθεσης με drones έγινε η πόλη Τολιάτι, αν και πρόσθεσε ότι προς το παρόν δεν είναι ξεκάθαρο ποιος ήταν ο στόχος των πληγμάτων. Στο παρελθόν, η Ουκρανία έχει στοχοθετήσει το εργοστάσιο παραγωγής χημικών λιπασμάτων TogliattiAzot.

Ρωσία: Σχεδόν μηδενικά τα εδαφικά κέρδη της τον Μάρτιο

Εν τω μεταξύ, η Ρωσία δεν απέσπασε εδάφη στην Ουκρανία τον περασμένο μήνα και, μάλιστα, σε ορισμένες περιοχές υποχώρησαν οι ρωσικές δυνάμεις, σύμφωνα με ανάλυση που έκανε το Γαλλικό Πρακτορείο σε στοιχεία που συνέλεξε το Ινστιτούτο Μελέτης του Πολέμου – ISW.

Ο ρωσικός στρατός επιβραδύνει, από τα τέλη του 2025, λόγω των αντεπιθέσεων στη νοτιοανατολική Ουκρανία. Τον Φεβρουάριο, προχώρησε μόνο κατά 123 τετραγωνικά χιλιόμετρα, καταγράφοντας τη μικρότερη πρόοδο από τον Απρίλιο του 2024.