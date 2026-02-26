Υπόθεση Δήμητρας Ζήρδα: Η ώρα της αλήθειας για το «θρίλερ» του Αγγίτη

Σε μια από τις πιο κρίσιμες καμπές της βρίσκεται η πολύκροτη υπόθεση της Δήμητρας Ζήρδα, της 58χρονης γυναίκας από το Φωτολίβος Δράμας που εξαφανίστηκε τον Ιούνιο του 2019, για να εντοπιστεί λίγα 24ωρα αργότερα νεκρή στα παγωμένα νερά του ποταμού Αγγίτη.

Αυτό που ξεκίνησε ως μια «προφανής» περίπτωση αυτοκτονίας, εξελίσσεται σήμερα σε ένα εγκληματολογικό θρίλερ που αναζητά δικαίωση, με τα νέα στοιχεία να δημιουργούν ενδείξεις για ανθρωποκτονία και σκηνοθετημένη σκηνή.

Το χρονικό της ανατροπής: Από το αρχείο στη δικαίωση

Η υπόθεση είχε αρχειοθετηθεί αρχικά με βάση πόρισμα κρατικού ιατροδικαστή, το οποίο απέδιδε τον θάνατο σε πνιγμό εντός ύδατος. Ωστόσο, η συστηματική έρευνα που διεξήγαγε ο ιδιωτικός ερευνητής, Χάρης Βεραμόν σε συνεργασία με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους, έφερε στο φως στοιχεία που η αρχική έρευνα προσπέρασε.

Η ανάσυρση του φακέλου από το αρχείο δεν ήταν απλώς μια τυπική διαδικασία, αλλά το αποτέλεσμα της ανάδειξης ακλόνητων ευρημάτων στραγγαλισμού.

Παρά την πρόσφατη εισαγγελική πρόταση που επέμενε στο σενάριο της αυτοχειρίας, το Δικαστικό Συμβούλιο Δράμας, στα τέλη του 2025, προχώρησε σε μια απόφαση-σταθμό: τη διαβίβαση του φακέλου σε τριμελή επιτροπή ιατροδικαστών για την οριστική επαναξιολόγηση των ευρημάτων.

Το «μοιραίο» εύρημα: Το υοειδές οστό

Στην καρδιά της αντιπαράθεσης βρίσκεται το κάταγμα στο υοειδές οστό. Στην παγκόσμια εγκληματολογική βιβλιογραφία, το συγκεκριμένο εύρημα αποτελεί την «υπογραφή» του στραγγαλισμού. Είναι ένα αδιαμφισβήτητο στοιχείο βίαιης πίεσης στον λαιμό, το οποίο έρχεται σε πλήρη σύγκρουση με το πόρισμα περί πνιγμού.

Επιπλέον, η γεωγραφία της σκηνής εγείρει σοβαρά ερωτήματα:

Το σημείο εντοπισμού: Η σορός βρέθηκε σε ένα ρηχό ρυάκι, με ελάχιστα εκατοστά βάθος, το οποίο καθιστά – σύμφωνα με εμπειρογνώμονες της οικογένειας – τον πνιγμό πρακτικά αδύνατο κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.

Η μετακίνηση: Το σημείο όπου εντοπίστηκε η άτυχη γυναίκα δεν δικαιολογεί την πρόσβασή της με τα πόδια, ενισχύοντας – κατά την οικογένεια – την πεποίθηση ότι η σορός μεταφέρθηκε και τοποθετήθηκε εκεί για να σκηνοθετηθεί μια αυτοκτονία.

Η κατάρρευση της «πλάνης» της αυτοχειρίας

Η πιο πρόσφατη και συγκλονιστική αποκάλυψη ήρθε μέσα από το ιατρικό ιστορικό της Δήμητρας Ζήρδα, το οποίο κοινοποιήθηκε στην οικογένεια. Τα έγγραφα αποκαλύπτουν μια γυναίκα που όχι μόνο δεν είχε τάσεις αυτοκτονίας, αλλά αντιθέτως φοβόταν την ιδέα του θανάτου.

Σύμφωνα με τον ίδιο το γιο της 58χρονης, με τον οποίο επικοινώνησε το in, το αφήγημα περί «ψυχικά ασθενούς γυναίκας με τάσεις αυτοχειρίας» αποδεικνύεται πλέον μια καλοστημένη πλάνη, πάνω στην οποία πάτησαν ορισμένοι για να κλείσουν την υπόθεση πρόωρα. «Η μητέρα μου δεν ήθελε να πεθάνει. Η αλήθεια που κρύβεται στις σελίδες του ιατρικού της φακέλου δείχνει έναν άνθρωπο σε άμυνα» τονίζει μιλώντας στο in, ο Τάσος Δημητριάδης, γιος της θανούσης.

Η ώρα της τριμελούς επιτροπής

Η απόφαση της τριμελούς επιτροπής των ιατροδικαστών θα αποτελέσει τον τελικό κριτή. Εάν επιβεβαιωθεί ότι το κάταγμα στο υοειδές προήλθε από προθανάτια βία, ο δρόμος για την άσκηση ποινικής δίωξης για ανθρωποκτονία θα είναι πλέον μονόδρομος.