Το «7» του Εμπαπέ πήρε ο Χβαρατσκέλια

Ο Χβίτσα Χβαρατσκέλια θα φορέσει τη φανέλα με το νούμερο 7 στην Παρί Σεν Ζερμέν. Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Παριζιάνοι ολοκλήρωσαν συμφωνία με τη Νάπολι για τη μεταγραφή του Γεωργιανού μέσου έναντι 70 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με την Le Parisien, τα μέρη έχουν συμφωνήσει και για τον αριθμό με τον οποίο θα αγωνιστεί ο Γεωργιανός εξτρέμ. Ο αριθμός 7 είναι κενός από τότε που έφυγε ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της ΠΣΖ, το περασμένο καλοκαίρι. Τονίζεται ότι ο αριθμός έχει ιδιαίτερη σημασία, εν μέρει λόγω της σύνδεσης με τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος είναι είδωλο τόσο για τον Κιλιάν όσο και για τον Χβίτσα. Στην Εθνική Γεωργίας άλλωστε με αυτό αγωνίζεται.

