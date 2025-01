Οι Λονδρέζοι εθεάθησαν στο Μετρό χωρίς… παντελόνι

Η ετήσια Ημέρα Χωρίς Παντελόνι ή αλλιώς No Trousers Tube Ride επέστρεψε στο Λονδίνο γεμίζοντας τους συρμούς του Μετρό με… γυμνά πόδια.

Οι Λονδρέζοι/ες εθεάθησαν την Κυριακή (12/1) χωρίς παντελόνια στους δρόμους της πόλης, φορώντας μόνο τα εσώρουχά τους, παρά τις παγωμένες θερμοκρασίες.

Χιλιάδες γυμνά πόδια εμφανίστηκαν στην Chinatown, πριν κατέβουν στο Μετρό φορώντας τα εσώρουχα της επιλογής τους. Οι συμμετέχοντες στην Ημέρα Χωρίς Παντελόνι έβγαλαν selfies στις αποβάθρες και στα βαγόνια, ενώ πόζαραν και για άλλους.

The annual ‘No Trousers Tube Ride’ took place in London, where participants rode the Underground in their underwear, embracing the cold for a day of fun. Inspired by New York’s initiative, this global tradition celebrates humor and community spirit, though it faces some… pic.twitter.com/ieMpsJwDoL

