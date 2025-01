Βίκτορ Γουεμπανιάμα: Αγάπη μου, μεγέθυνα το παιδί! 

Ένας τίτλος που παραπέμπει στο ξεκαρδιστικό sequel της δημοφιλούς ταινίας επιστημονικής φαντασίας, «Αγάπη μου, συρρίκνωσα τα παιδιά». Ένας τίτλος που θα μπορούσε κάλλιστα, όμως, να περιγράφει το φαινόμενο του NBA, Βίκτορ Γουεμπανιάμα.

Ο 21ενός ετών σέντερ των Σαν Αντόνιο Σπερς με ύψος 2.21 μ. και άνοιγμα χεριών 2.44 μ. μοιάζει ορισμένες φορές να παίζει απέναντι σε «συρρικνωμένους» αντιπάλους, σα να έχει να αντιμετωπίσει παιδιά! Το γιγαντιαίο κορμί του σε συνδυασμό με την τεχνική του κατάρτιση, τον κάνει να μοιάζει με εξωγήινο. Όχι μόνο κατά τη διάρκεια του Halloween, όταν ντύνεται «Slender Man», αλλά και στο παρκέ.

Στο πρόσφατο παιχνίδι με τους Μπουλς στο «United Center» έκανε τον Τζέιλεν Σμιθ να μοιάζει με παιδί μπροστά του. Όταν είναι ο «Γουέμπι» κάτω από το καλάθι, καλό είναι να μην πλησιάζεις. Τρεις τάπες μέσα σε πέντε δευτερόλεπτα!

WEMBY ERASES EVERYTHING AT THE RIM

Spurs/Bulls in a close one in the 4Q on NBA League Pass! pic.twitter.com/yaaW4QDsvq

— NBA (@NBA) January 7, 2025