Αντζελίνα Τζολί: Γάτα, μητέρα, πιλότος και 20 άνθρωποι μαζί

Τα τελευταία δύο χρόνια ήταν γεμάτα για την Aντζελίνα Τζολί. Εγκαινίασε τον πολιτιστικό της χώρο και ετικέτα Atelier Jolie, κέρδισε ένα βραβείο Tony ως παραγωγός του The Outsiders: A New Musical στο Μπρόντγουεϊ, σκηνοθέτησε την ταινία Without Blood, έχει επίσημα χωρίσει από τον Μπραντ Πιτ μετά από οκτώ χρόνια και γιόρτασε τη μεγάλη επιστροφή της στην υποκριτική με την κινηματογραφική βιογραφία, Maria, όπου και υποδύεται την Ελληνίδα Divina Μαρία Κάλλας.

O πρώτος της μεγάλος ρόλος μετά το Eternals του 2021, η φιλόδοξη ταινία, σε σκηνοθεσία Pablo Larraín, είναι το τελευταίο κεφάλαιο στην τριλογία του που επικεντρώθηκε κινηματογραφικά σε τρεις «παρεξηγημένες εμβληματικές γυναίκες». Η Μαρία Κάλλας ακολούθησε τη Τζάκι Κένεντι και τη Νταϊάνα Σπένσερ.

Με αφορμή την κινηματογραφική της Μαρία Κάλλας, η Αντζελίνα Τζολί είναι μία από τους 34 star του Χόλιγουντ στο αφιερωματικό τεύχος του W Magazine, Best Performances Issue 2025.

Στην ταινία η Τζολί αναλαμβάνει την πρόκληση να υποδυθεί τον θρύλο της όπερας Μαρία Κάλλας, εξισορροπώντας την επιβλητική σκηνική παρουσία της ντίβας με την πολυπλοκότητα της ιδιωτικής της ζωής.

«Υπάρχει αυτή η εντύπωση ότι ήθελε να είναι λαμπερή ή να είναι «Η Ντίβα». Νομίζω ότι όλο είχε να κάνει περισσότερο με την επιβίωση της. Όταν ήταν μικρή, η μητέρα της της ξεκαθάρισε ότι δεν ήταν αρκετά καλή. Έτσι, πάντα προσπαθούσε να τα κατακτήσει όλα. Δεν νομίζω ότι ένιωθε ποτέ αρκετή στο να είναι μόνο η Μαρία»

Για να ενσαρκώσει τη θρυλική ντίβα της όπερας, η βραβευμένη με Όσκαρ παρακολούθησε μαθήματα ιταλικών για μήνες και έκανε αυστηρά μαθήματα φωνητικής για να ερμηνεύσει μερικές από τις πιο διάσημες άριες της Κάλλας.

Όταν η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας τον Αύγουστο, η Αντζελίνα Τζολί καταχειροκροτήθηκε για οκτώ λεπτά. Η Τζολί έβαλε τα κλάματα, το όνομα της άρχισε να ακούγεται δυνατά για τη φετινή κούρσα των Όσκαρ.

Στη συνέντευξη της στο W Magazine η Τζολί μίλησε για την προετοιμασία που απαιτήθηκε για το ρόλο της Κάλλας, τη σχέση της με την αείμνηστη μητέρα της, Μαρσελίν Μπερτράντ και όλα όσα ελπίζει για τα παιδιά της.

Αυτά είναι όσα είπε:

Ε. Πριν παίξεις τη Μαρία Κάλλας, τι γνώριζες για αυτήν;

Α. Γνώριζα τη μουσική της και δεν χρειάστηκαν πολλά για να την ψάξω ή να καταλάβω τη γνώμη όλων για αυτήν. Αλλά δεν την ήξερε κανείς πραγματικά. Νομίζω ότι παρεξηγήθηκε. Οι ασθένειές της δεν ήταν γνωστές – όταν δεν μπορούσε να κάνει μια παράσταση, το βιτριόλι και οι ιστορίες μίσους εναντίον της ήταν απίστευτα. Ανακαλύψαμε ότι αντιμετώπιζε πολλά ιατρικά ζητήματα.

Ε. Ανακαλύπτεις και τον ίδιο σου τον εαυτό, όταν υποδύεσαι έναν τέτοιο χαρακτήρα;

Α. Ήμουν πολύ «μέσα» σε αυτό το project, και το ρόλο. Έκανα επτά μήνες μαθήματα φωνητικής, μάθημα ιταλικών και μάθημα όπερας. Στη συνέχεια, καθ’ όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων, ο Πάμπλο και η ομάδα με αντιμετώπιζαν σαν τραγουδίστρια της λυρικής. Αυτό σήμαινε πραγματικά πολλά για μένα. Παντού υπήρχαν πιάνα, δάσκαλοι, έκανα ασκήσεις και κάθε βράδυ έκανα εξάσκηση για την επόμενη εμφάνιση μου στη σκηνή. Αλλά είμαι διαφορετική [από την Κάλλας] γιατί είμαι μαμά. Μπορούσα να απομακρυνθώ από μια βαριά μέρα στη δουλειά, να σκεφτώ κάτι άλλο.

Ε. Εκτός από τη Μαρία Κάλλας, έχεις υποδυθεί το μοντέλο Τζία Καράντζι και την Κορνίλια Γουάλας, σύζυγο του πρώην κυβερνήτη της Αλαμπάμα, Τζορτζ Γουάλας. Σου αρέσει να παίζεις αληθινά πρόσωπα;

Α. Ναι, νιώθω ότι πρέπει να τις φροντίσω. Πρέπει να τις αγαπήσω, όχι όμως και να τις αγιοποιήσω. Όσο περισσότερα μάθαινα για τη Μαρία, τόσο περισσότερο ένιωθα ότι της άξιζε ενσυναίσθηση και κατανόηση. Εκείνα τα τελευταία χρόνια της ζωής της, όταν δεχόταν τόση κριτική και ήταν τόσο μόνη, ο στόχος μου ήταν να παρακαλέσω το κοινό να ξαναδεί τη ζωή της, να της δώσει μια στιγμή ακόμα.

«Μου λένε ότι μοιάζω με γάτα. Είμαι πιστή σαν σκύλος και ακολουθώ τα παιδιά μου σαν σκύλος, αλλά μάλλον είμαι πιο γάτα στη συμπεριφορά. Μια γάτα είτε σε αγαπάει πραγματικά πολύ, και είναι πραγματικά μαζί σου, είτε δεν σε θέλει πουθενά γύρω της»

Ε. Η Κάλλας είχε υπέροχο στυλ. Υπήρχε κάποιο συγκεκριμένο κόσμημα ή κάποιο ρούχο που σε συνέδεε μαζί της;

Α. Η αγαπημένη μου εμφάνιση ήταν η ρόμπα της. Ήταν χειροποίητη στην Ιταλία, με κρόσσια. Η γυναίκα πίσω από τις κλειστές πόρτες, με τη ρόμπα, με την πίστη της και τα κανίς της να την ακολουθούν — δεν ήταν αυτό που ήθελε ο κόσμος από τη Μαρία. Αυτό που ήθελαν ήταν η Κάλλας.

Ε. Πάντα ήθελες να γίνεις ηθοποιός;

Α. Το έκανα στην αρχή γιατί ήταν το όνειρο της μητέρας μου. Ακολούθησε την υποκριτική, αλλά όταν η μαμά μου ήταν 25 ετών, είχε χωρίσει, είχε δύο παιδιά και αποφάσισε να επικεντρώσει τη ζωή της αποκλειστικά στη μητρότητα. Δεν με έκανε να νιώσω ότι έκανε κάποια θυσία, της άρεσε να είναι μια μαμά που φροντίζει το σπίτι και τα παιδιά της. Αλλά ήθελε πολύ να γίνω ηθοποιός. Δεν θυμάμαι να έκανα την επιλογή. Θυμάμαι ότι έκανε τη μαμά μου χαρούμενη.

Η μαμά μου ήταν η μάνατζέρ μου και ήμασταν μια ομάδα. Πάντα ήθελα να της αγοράσω ένα σπίτι και άρχισα να πληρώνω τους λογαριασμούς. Όταν πέθανε η μαμά μου, μου ήταν πιο δύσκολο να γίνω ηθοποιός γιατί συνειδητοποίησα πόσο σημαντικό ήταν αυτό για εκείνη.

