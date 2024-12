Αν έχουμε έναν σκυλάκο που διακατέχεται από φόβο τη στιγμή που τα βεγγαλικά κατακλύζουν τον ουρανό, υπάρχει τρόπος να τον κρατήσουμε όσο μπορούμε πιο ήρεμο.

Ο ξαφνικός δυνατός θόρυβος είναι εκείνος που του προκαλεί φόβο, όπως αποσαφηνίζει ο επαγγελματίας εκπαιδευτής σκύλων, Γιώργος Περατινός. Και είναι αυτονόητο ότι δεν αφήνουμε ποτέ τον σκύλο μας σε εξωτερικό χώρο (αυλή, μπαλκόνι, ταράτσα κτλ). Ο σκύλος πρέπει να είναι μέσα στο σπίτι και να μην είναι μόνος του στην αλλαγή του Χρόνου.

Τι μπορούμε να κάνουμε προτού τα βεγγαλικά αρχίσουν να βροντούν και να αστράφτουν

Προτού τα βεγγαλικά αρχίσουν να σκορπίζουν τον φόβο και τον τρόμο στον σκυλάκο μας, ο κ. Περατινός συμβουλεύει να τον βγάλουμε μια καλή βολτούλα. Έτσι ώστε να εκτονωθεί, τόσο σωματικά όσο και πνευματικά.

Δεν μαλώνουμε ποτέ τον σκύλο μας εάν γαυγίζει ή ουρλιάζει

Στη συνέχεια επιστρέφουμε σπίτι, κλείνουμε παράθυρα, κατεβάζουμε ρολά, βάζουμε μουσικούλα για να μειώσουμε, όσο μπορούμε, την ένταση του θορύβου από τα βεγγαλικά.

Προσπαθούμε, όπως εξηγεί ο κ. Περατινός, να κεντρίσουμε τον ενδιαφέρον του δίνοντάς του τις αγαπημένες του λιχουδίστες και παίζοντας μαζί του. Με αυτόν τον τρόπο, τον κρατάμε απασχολημένο και αλληλεπιδρούμε.

Τα do και τα don’t όταν βουίξει ο κόσμος από τα βεγγαλικά

Σύμφωνα με τον κ. Περατινό, καλό είναι να μην αντιδρούμε αν αρχίζει να γαυγίζει, ουρλιάζει, ή να κλαίει.

Εννοείται, ότι δεν του φωνάζουμε για να σταματήσει να γαυγίζει ή να ουρλιάζει. Έτσι δεν του περνάει ο φόβος.

«Αν ο σκύλος μας ηρεμεί με τα χάδια και την αγκαλιά μας, του τα προσφέρουμε απλόχερα.

Αν κρυφτεί, τον αφήνουμε εκεί όπου νιώθει ασφάλεια, ώστε να χαλαρώσει. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε, είναι να πάμε στον ίδιο χώρο και να καθίσουμε μαζί του. Αν τον βοηθάει, του μιλάμε και τον χαϊδεύουμε, αν τον φτάνουμε. Γιατί μπορεί να έχει κρυφτεί κάτω από το κρεβάτι, και να μην μπορούμε να τον χαϊδέψουμε», αναφέρει ο κ. Περατινός.

Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, εν ολίγοις, σύμφωνα με τον κ. Περατινό, είναι να τον ηρεμήσουμε και να τον κάνουμε να νιώσει πιο άνετα.

Η εκπαιδευτική τεχνική για να ξεπεράσει τον φόβο που νιώθει για τα βεγγαλικά

Για να βοηθήσουμε τον σκύλο μας να ξεπεράσει τον φόβο του για τα βεγγαλικά, ο κ. Περατινός προτείνει τη συστηματική απευαισθητοποίηση. Εκθέτουμε, δηλαδή, τον σκύλο μας, αργά και σταδιακά, στον ήχο των βεγγαλικών. Και ένας εύκολος τρόπος είναι να αναζητήσουμε στο You Tube αυτόν τον ήχο. Αρχικά, βάζουμε την ένταση τόσο χαμηλά, όσο να μην ενοχλεί τον σκύλο μας. Σταδιακά την ανεβάζουμε, μέχρι να φτάσουμε στο σημείο που ο σκύλος μας θα ακούει τον ήχο των βεγγαλικών και θα παραμένει ήρεμος.

Είναι μια διαδικασία που θα πρέπει να δουλέψουμε καθημερινά, όπως συμβουλεύει ο κ. Περατινός. Έτσι ώστε να αφήσουμε πίσω μας τις ημέρες που ο σκύλος μας βρισκόταν σε άσχημη ψυχική κατάσταση.

● Ο κύριος Γιώργος Περατινός εργάζεται ως επαγγελματίας εκπαιδευτής σκύλων τα τελευταία 12 χρόνια.

Ασχολείται ιδιαίτερα με επιθετικές -αντιδραστικές- φοβικές περιπτώσεις σκύλων.

Έχει «Diploma In Canine Behaviour And Training By Kynagon@giorgosperatinos», είναι KCAT Full Member (Kynagon Certified Animal Trainer) και «Pet Industry Advocacy International».

Και, όπως λέει: «Έχω ένα Λαμπραντόρ την Ρίβα, η οποία είναι σχεδόν πέντε ετών και είναι και η συνεργάτης μου σε όλες αυτές τις εκπαιδεύσεις. Σκοπός μου είναι πάντα, η ευζωία κατοικιδίων και κηδεμόνων χωρίς τη χρήση καμίας μορφής βίας».

Είναι ιδρυτής του TrainPositive Canine Behavior And Training στηΘεσσαλονίκη.