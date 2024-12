«The One with Ross’s Wedding» – Μια έκθεση αφιερωμένη στα «Φιλαράκια» έκανε την εμφάνισή της στο Λονδίνο

Μπορεί να μας φαίνεται σαν χθες, αλλά έχουν περάσει τριάντα χρόνια από τότε που ακούσαμε για πρώτη φορά το «I’ ll be there for you» από τα αγαπημένα μας «Φιλαράκια».

Το φινάλε αγαπημένης, αξέχαστης και comfort σειράς, είναι ένα από τα πιο δημοφιλή – το τέταρτο πιο δημοφιλές για να είμαστε και ακριβείς- όλων των εποχών και στην ιστορία της αμερικάνικης τηλεόρασής και συγκέντρωσε 52,5 εκ. τηλεθεατές στις ΗΠΑ.

Η σειρά έλαβε 62 υποψηφιότητες για Emmy. H επιτυχία της σειράς «Φιλαράκια» όμως δεν έμεινε μόνο στην Αμερική, η σειρά-φαινόμενο αποφέρει πέρισσότερα από 1 δις δολάρια από τα δικαιώματα προβολής, τις επαναλήψεις και τις συμφωνίες streaming ετησίως.

Η έκθεση «Φιλαράκια»

Σε πολλές χώρες του κόσμου διοργανώνονται pop-up immersive experiences όπως η Νέα Υόρκη, η Βοστόνη, το Λας Βέγκας και τώρα διέσχισε τον Ατλαντικό στην πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου ακριβώς στην ώρα της για την τριακοστή επέτειο από την πρώτη μέρα προβολής της σειράς και η εκπομπή «Buongiorno» επισκέφθηκε την αφιερωμένη στα «Φιλαράκια» έκθεση κι έτσι καταφέραμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση, όσες κι όσοι δεν έχουμε την ευκαιρία να το επισκεφθούμε σύντομα.

Τι μπορεί κανείς να δει στην έκθεση

Κάθε μεγάλος θαυμαστής γνωρίζει ότι η συγκεκριμένη πόλη έχει παίξει σημαντικό ρόλο στη σειρά. Συγκεκριμένα στο φινάλε της τέταρτης σεζόν όπου όλη η παρέα ταξιδεύει στο Λονδίνο με σκοπό να πάει στον γάμο του Ρος. Μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, μπορεί κανείς να «επισκεφθεί» ακόμη και τον χώρο τελετής του γάμου.

Μέσα σε εκθεσιακό κέντρο έχουν στηθεί αίθουσες-κόπιες των αυθεντικών σκηνικών της σειράς. Η έκθεση έχει τίτλο «Friends Experience: The one in London».

Στην έκθεση υπάρχουν το διαμέρισμα της Μόνικα, το Central Perk καθώς και πολλά άλλα αγαπημένα αντικείμενα που έχουμε συνδυάσει με τη σειρά.

Το κάθε δωμάτιο «ξεκλειδώνει» τις δικές του αναμνήσεις. Η φθαρμένη πολυθρόνα του Τσάντλερ – στο διαμέρισμα που μοιράζεται με τον Τζόι -, η αναπαράσταση της χαοτικής και γοητευτικές αισθητικής των δύο φίλων.

Το διαμέρισμα των Μόνικα και Ρέιτσελ από τα έπιπλα με κάθε λεπτομέρεια, έως και τα διακοσμητικά.

Εκτός από τα σκηνικά οι θεατές μπορούν να θαυμάσουν αυθεντικά κοστούμια, σκηνικά αντικείμενα και να απολαύσουν αποκλειστικό υλικό από τα παρασκήνια.