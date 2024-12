Λίζα Κούντροου: Αποκάλυψε τον λόγο για τον οποίο τα «Φιλαράκια» κάνουν ακόμη «θραύση»

Η Λίζα Κούντρoου έδωσε μια συνέντευξη και απάντησε σε μια απορία που «τρώει» όλους μας: Πως γίνεται τόσα χρόνια μετά το τέλος μιας δεκαετούς σειράς αυτή ακόμη να παραμένει επιτυχημένη;

Η αγαπημένη ηθοποιός Λίζα Κούντρoου που έχει μείνει στην ιστορία και στις καρδιές μας μέχρι και σήμερα ως «Φοίβη» μίλησε για τα «Φιλαράκια» κι έδωσε τη δική της οπτική σχετικά με τη μεγάλη επιτυχία που έχει η σειρά ακόμα και σήμερα, 30 χρόνια μετά την κυκλοφορία της.

