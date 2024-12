Μονακό: Τέλος και επίσημα ο Κορκμάζ (pic)

Η απόφαση για λύση της συνεργασίας με τον Φουρκάν Κορκμάζ ήταν ειλημμένη για την Μονακό και απέμενε μόνο να ανακοινωθεί η αποχώρησή του από την ομάδα.

Αυτό συνέβη το απόγευμα της Πέμπτης (26/12), λίγες ώρες μετά την αφαίρεση του Τούρκου από την λίστα των παικτών της Μονακό για την Euroleague, που ήταν ο προάγγελος του διαζυγίου.

AS Monaco Basket and Furkan Korkmaz have mutually agreed to part ways.

The Turkish international guard has unfortunately been unable to showcase his full potential due to injuries.

The entire Roca Team family extends its gratitude to Furkan Korkmaz for his professionalism ✊ pic.twitter.com/RrBbqJjHhN

— AS Monaco Basket EN (@asmonaco_en) December 26, 2024