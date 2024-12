Επιστρέφει ο Καλάθης για τη Μονακό

Μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο γόνατο στις 30 Σεπτεμβρίου, ο Νικ Καλάθης μετρά αντίστροφα για τον πρώτο αγώνα του με τη Μονακό στην Euroleague.

O Έλληνας διεθνής γκαρντ θα αγωνιστεί για πρώτη φορά υπό την καθοδήγηση του Βασίλη Σπανούλη κόντρα στην Αναντολού Εφές (26/12, 20:00), για την 18η αγωνιστική της Euroleague.

«Το χριστουγεννιάτικο δώρο για το Μονακό! Ο Νικ Καλάθης θα παίξει τον πρώτο του αγώνα στη Euroleague με την «RocaTeam» αύριο (26/12) εναντίον της Αναντολού Εφές,» αναφέρει σε ανάρτησή της αργά το βράδυ των Χριστουγέννων η γαλλική έκδοση της Euroleague στο «X», πρώην Twitter.

Nick Calathes is back! Tomorrow he will play his first EuroLeague game with AS Monaco, against Anadolu Efes.#EuroLeague #ASMonaco #Efes pic.twitter.com/yln7pet2Un

— Andrea Calzoni (@Andrea__Calzoni) December 25, 2024