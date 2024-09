Μονακό: Ξεκίνησαν τα… γαλλικά Καλάθης και Παπαγιάννης (vid)

Η Μονακό παρουσίασε τους Νικ Καλάθη και Γιώργο Παπαγιάννη στους φίλους της ομάδας, στη επίσημη media day των Μονεγάσκων.

Οι δύο Έλληνες διεθνείς άνοιξαν νέο κεφάλαιο στη καριέρα τους και μετά από ένα χρόνο συνύπαρξης στη Φενέρμπαχτσε, τη φετινή σεζόν θα αγωνιστούν στην ομάδα του Πριγκηπάτου.

Μάλιστα, τόσο ο 35χρονος γκαρντ, όσο και 0 27χρονος σέντερ δείχνουν να έχουν εγκλιματιστεί πλήρως στη νέα τους ομάδα, χαιρετώντας τους φίλους της Μονακό στα γαλλικά.

Το στιγμιότυπο αυτό, ο γαλλικός σύλλογος το ανήρτησε στα social media γράφοντας στη λεζάντα: «Οι Έλληνές μας δεν χρειάζονται πλέον μαθήματα Γαλλικών, είναι ήδη τέλειοι».

Our Greek boys don’t need anymore French lessons, it’s already perfect 👌😄 pic.twitter.com/sZGZ3hr4Nr

