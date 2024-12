6 χρόνια μετά την αυτοκτονία του, ο Avicii λέει επιτέλους την ιστορία του

Ο Avicii λέει τη δική του ιστορία σε ένα νέο ντοκιμαντέρ που κάνει πρεμιέρα στη streaming πλατφόρμα του Netflix στις 31 Δεκεμβρίου.

Στο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ για τον DJ και μουσικό παραγωγό που αυτοκτόνησε τον Απρίλιο του 2018 στο Μουσκάτ του Ομάν σε ηλικία μόλις 28 ετών, Avicii – I’m Tim, αφηγείται την ιστορία του επιτυχημένου δημιουργού του Levels και την ανέλιξη του σε ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της ηλεκτρονικής μουσικής σκηνής.

Ο Avicii, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Tim Bergling, ήταν ένα ντροπαλό αγόρι από τη Σουηδία που κατέκτησε τη μουσική βιομηχανία και πλήρωσε το τίμημα με προβλήματα ψυχικής υγείας.

Η ιστορία του Avicii θα ειπωθεί μέσα από οικιακές ταινίες και ένα τεράστιο ανέκδοτο ιδιωτικό αρχείο, από τη γέννησή του στη Στοκχόλμη έως το τραγικό τέλος τουτο 2018.

Στο ντοκιμαντέρ, που φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του Henrik Burman, η οικογένεια, οι συνάδελφοι καλλιτέχνες και οι καλύτεροι φίλοι αποκαλύπτουν «το αγόρι πίσω από τον Avicii», σύμφωνα με δελτίο τύπου του Netflix.

Το Avicii – I’m Tim περιλαμβάνει επίσης συνεντεύξεις με τους συνεργάτες του ηλεκτρονικού μουσικού, όπως ο Κρις Μάρτιν των Coldplay, o Νiles Rodgers και o Aloe Blacc.

Μαζί με το ντοκιμαντέρ θα κάνει πρεμιέρα και το Avicii – My Last Show, το τελευταίο σόου του καλλιτέχνη από την Ushuaïa της Ibiza.

Ο τραγικός θάνατος του Avicii το 2018 ήταν ο επίλογος μετά από δύο χρόνια αφότου ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τις περιοδείες μετά από χρόνια προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένης της οξείας παγκρεατίτιδας.

Σε αποσπάσματα από το βιβλίο του Måns Mosesson Tim — The Official Biography of Avicii που δημοσιεύτηκε από τη New York Post, ο καλλιτέχνης εξομολογήθηκε με λεπτομέρειες τους αγώνες και τις αγωνίες του όσο αναζητούσε θεραπεία για κατάχρηση ναρκωτικών και αλκοόλ.

Σε ένα καταχώρηση ο Avicii περιέγραψε πόσο δύσκολο ήταν να σταματήσει να καταναλώνει αλκοόλ έχοντας ομολογήσει ότι είχε εθιστεί σε αυτό για να περιορίσει το άγχος του και την πίεση της καριέρας του.

«Δυσκολεύτηκα να δεχτώ να μην ξαναπιώ ποτέ, αν και μου πρότειναν έντονα όλοι οι γιατροί να περιμένω τουλάχιστον ένα χρόνο πριν πιω έστω μια μπύρα», έγραψε Avicii.

«Φυσικά, δεν άκουσα τους περισσότερους από αυτούς, επέλεξα να πιστέψω μόνο ένα-δύο που μου είπαν ότι αν ήμουν προσεκτικός, θα ήταν όλα εντάξει. Ήμουν αδαής και αφελής και γύριζα τον κόσμο σε μια ατελείωτη περιοδεία. Γιατί μόλις γυρίσεις όλο τον κόσμο, μαντέψτε τι κάνετε ξανά από την αρχή… Τον γυρνάς ξανά!» σημείωσε.

«Εκείνες οι μέρες στο νοσοκομείο ήταν οι πιο γαλήνιες μέρες που μπορώ να θυμηθώ τα τελευταία έξι χρόνια; Ήταν οι διακοπές μου, όσο καταθλιπτικό κι αν ακούγεται αυτό».

«Ήταν σαν ζόμπι»

Μιλώντας στο ντοκιμαντέρ που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Tribeca τον Ιούνιο του 2024, ο ο Jesse Waits περιγράφει ότι ο Avicii «ζούσε σαν ζόμπι, δεν ήταν εκεί αν και τα μάτια του ήταν ορθάνοιχτα».

Στην ταινία ο Avicii αφηγείται τη ζωή του στα τέλη της καριέρας του με ανατριχιαστική ειλικρίνεια.

O Avicii υπέφερε από παραλυτικό άγχος, παραδέχεται ότι «σκότωνε τον εαυτό του» περιοδεύοντας ανά τον κόσμο χωρίς σταματημό, και είχε ένα όνειρο. Να μην εξαντλείται, να μπορεί να συνεχίσει. Το τίμημα ήταν η ζωή του.

Στο ντοκιμαντέρ ένας από τους συνεργάτες του λέει ότι το SOS, το πρώτο single από το μεταθανάτιο άλμπουμ του, ήταν μια μυστική κραυγή για βοήθεια. Όπως και το hit του, το Wake me Up.

«Ήταν μια προειδοποίηση που ακούστηκε πολύ αργά» είπε ο Aloe Blacc.

Ο Avicii έγινε διάσημος πριν κλείσει τα 20 του χρόνια, έδωσε περισσότερες από 800 συναυλίες μέσα σε έξι χρόνια, πάλεψε με δαίμονες, είχε προβλήματα ψυχικής υγείας, εθίστηκε σε ναρκωτικά, αλκοόλ, αποσύρθηκε από τις περιοδείες στα 26 του και μετά το τέλος.

Δύο χρόνια μετά την προσπάθεια του να απεγκλωνιστεί από την αρένα της φήμης και της δόξας που τον εξουθένωσε, ο Avicii βρέθηκε νεκρός αφού φέρεται να κόπηκε με ένα σπασμένο μπουκάλι κρασιού και αιμορράγησε μέχρι θανάτου.

Μετά το θάνατό του, η οικογένειά του δημοσίευσε μια ανοιχτή επιστολή στην οποία περιγράφουν τον Avicii ως ένα «τελειομανή με υπερβολικές επιδόσεις» που «ήθελε ειρήνη» για τον εαυτό του.

Προστατευμένος αλλά εκτεθειμένος

Το ντοκιμαντέρ περιγράφει με λεπτομέρει τα παιδικά και εφηβικά χρόνια του Avicii που μεγάλωσε στη Στοκχόλμη, προστατευμένος σε τέτοιο βαθμό που έχησε το μεγαλύτερο μέρος της ανήλικης ζωής του περιορισμένος σε μια ακτίνα πέντε τετραγώνων, στην οποία συμπεριλαμβανόταν και το σχολείο του.

«Ανασφαλής» με ελάχιστους στενούς φίλους ο Avicii παραδέχεται στο ντοκιμαντέρ ότι «δεν ήταν καλός άνθρωπος» απέναντι σε άλλα παιδιά της ηλικίας του. Έφταιγε το άγχος του για αυτό, θα πει.

Ειρωνικό ότι ένα από τα πρώτα κομμάτια που τον καθιέρωσαν ως αναδυόμενο ταλέντο είχε τίτλο: Alcoholic.

Aπό το προφητικό ρεφρέν στο ντεμπούτο άλμπουμ του True, το 2013, ο Avicii καθιερώθηκε. Πλέον ζητούσε σχεδόν 750.000 δολάρια για να παίξει ζωντανά.

«Σκότωνα τον εαυτό μου»

Σε άλλο απόσπασμα ο Avicii ομολογεί. «Σκότωνα τον εαυτό μου. Η περιοδεία έγινε ακόμα πιο τρελή γιατί οι αμοιβές αυξάνονταν… όλα πήγαν τόσο γρήγορα από εκείνο το σημείο και μετά».

Τον Ιανουάριο του 2012 μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με παγκρεατίτιδα, μια κατάσταση που προκαλείται από την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και συνήθως παρατηρείται σε μεσήλικες άνδρες.

Τον Φεβρουάριο του 2013, ο Avicii μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Αυστραλίας, αφού το πάγκρεας του φλεγόταν για δεύτερη φορά.

Έχασε βάρος. Πολύ.

Η δυστυχία του να είσαι διάσημος

«Ήμουν πολύ πιο ευτυχισμένος πριν γίνω διάσημος από ό,τι όταν έγινα διάσημος. Άρχισα να αισθάνομαι πολύ δυστυχισμένος. Ήμουν σε κατάσταση αυτόματου πιλότου. Άρχισα πραγματικά να αναρωτιέμαι γιατί αισθανόμουν έτσι. Φέρθηκα σαν να μην ήμουν, γιατί έτσι υποτίθεται ότι πρέπει να φέρεσαι. Νομίζω ότι δεν έδωσα στον εαυτό μου αρκετό χρόνο για να καταλάβω αν υπήρχε κάτι που ήθελα να αλλάξω», είπε.

Στα επόμενα χρόνια, ο Avicii μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο άλλες δύο φορές και χρειάστηκε να του κάνουν πλύση στομάχου επειδή έπινε πολύ και έπαιρνε συνταγογραφούμενα φάρμακα.

Μετά από παρέμβαση της οικογένειάς του που αρχικά τον εξόργισε, ο Avicii συμφώνησε να μπει σε ένα κέντρο αποτοξίνωσης στην Ίμπιζα, το οποίο κόστιζε 13.000 δολάρια την εβδομάδα.

«Προσπαθώ να είμαι κάτι που δεν είμαι εγώ. Το όνειρο θα ήταν να είμαι εντελώς άνετος με αυτό που έχω ήδη και να μην έχω καμία φιλοδοξία να κάνω ένα δισεκατομμύριο άλλα πράγματα… τότε θα είμαι ευτυχισμένος. Θέλω να είμαι απαλλαγμένος από τις ιδέες της ζωής. Αυτό με εμπόδιζε να ζήσω μια ζωή… αυτή θα ήταν η ζωή για μένα, το να είμαι ευχαριστημένος» έλεγε.

«Με έριξαν σε μια βιομηχανία όπου το ζητούμενο είναι να κυνηγάς πόσες προβολές έχεις, πόσα σχόλια – έχει γίνει σχεδόν αδύνατο να μείνεις μακριά» λέει σε μια επίθεση του στις δισκογραφικές και τη μουσική βιομηχανία.

Ο Avicii και η κόλαση μέσα του

Ο Avicii -μια σανσκριτική λέξη που σημαίνει ‘χωρίς κυματισμό και μεταφράζεται επίσης ως μία από τις περιοχές του κολασμένου βασιλείου της Naraka σε ορισμένες ινδουιστικές και βουδιστικές παραδόσεις, ένας τόπος οδύνης όπου οι άνθρωποι που έχουν διαπράξει παραπτώματα στέλνονται μετά θάνατον- δοκίμασε τον υπερβατικό διαλογισμό για να κερδίσει τη γαλήνη.

Όμως οι «δαίμονές» του δεν τον άφησαν ποτέ.

Μια μέρα πριν πεθάνει, ένας συνταξιδιώτης στο Ομάν τηλεφώνησε στον πατέρα του για να εκφράσει την ανησυχία του για τις πρακτικές διαλογισμού του Avicii.

Είπε ότι ο Avicii έκλαιγε, δεν μιλούσε, αρνιόταν να φάει και καθόταν στον καυτό ήλιο.

Ανάμεσα στα τελευταία μηνύματα του Avicii προς τους φίλους του περιλαμβάνεται και ένα ανησυχητικό κείμενο που έλεγε: «Η αποβολή της ψυχής είναι η τελευταία προσκόλληση, πριν ξαναρχίσει!».

Οι στίχοι του ήταν κραυγή βοήθειας

«Αναρωτιέμαι τι τον έκανε να γράψει τους στίχους στο SOS, τι σκεφτόταν όταν έγραφε αυτές τις πρώτες γραμμές;» λέει ένας συνεργάτης του στο ντοκιμαντέρ.

Οι στίχοι του τραγουδιού ξεκινούν με τον ίδιο να λέει «Μπορείς να με ακούσεις; SOS, βοήθησέ με να ηρεμήσω».

Μετά την αυτοκτονία του Avicii έγινε γνωστό ότι ο Avicii έβγαινε με την Τσεχο-Αμερικάνα Tereza Kačerová, μοντέλο στο επάγγελμα, και ήταν στοργικός πατριός του μικρού γιου της.

«Ο γιος μου δεν σχεδίαζε να αυτοκτονήσει»

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο CNN International, o πατέρας του Avicii μίλησε για την τραγωδία.

Αναφερόμενος στα συναισθήματα του ο Κλας Μπέργκλινγκ είπε ότι το να αποδεχτεί την αυτοκτονία του γιου του ήταν μια επίπονη διαδικασία.

«Έχει τα πάνω και τα κάτω της. Κάποιοι άνθρωποι μπορεί να περιμένουν ότι αυτό θα περάσει μετά από περίπου ένα χρόνο, αλλά δεν είναι έτσι» διευκρίνισε.

Ο Κλας Μπέργκλινγκ δημιούργησε το Ίδρυμα Tim Bergling, το οποίο φέρει το πραγματικό όνομά του γιου του, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε ξενοδοχείο στο Ομάν.

«Θα επικεντρωθούμε στην ψυχική υγεία και θα αποτρέψουμε την αυτοκτονία, αυτός είναι ο σκοπός του Ιδρύματος» εξήγησε ο Κλας Μπέργκλινγκ. «Η επιθυμία μου είναι να υπάρξει αλλαγή, οι νέοι μπορούν να έχουν βοήθεια πολύ νωρίς, όταν τα προβλήματα είναι μικρά» επισήμανε.

«Δεν σχεδίαζε την αυτοκτονία – ήταν περισσότερο σαν ένα τροχαίο δυστύχημα. Πολλά πράγματα συνέβησαν και συσσωρεύτηκαν και τον έβγαλαν εκτός ελέγχου» είπε για το τραγικό τέλος του γιου του.

«Ως DJ ή καλλιτέχνης πρέπει να κάνεις πολλά πράγματα που δεν θέλεις να κάνεις, (και) στο τέλος σου όλο αυτό παίρνει ένα κομμάτι του εαυτού σου» είπε ο πατέρας του Avicii.

«Παίρνουν ένα κομμάτι από αυτούς τους ανθρώπους – τα ταξίδια, η αναμονή στα αεροδρόμια, τα ξενύχτια έχουν τίμημα» πρόσθεσε.

Αναφερόμενος στις απαιτήσεις της μουσικής βιομηχανίας από καλλιτέχνες ο πατέρας του Avicii είπε ότι οι περιοδείες των DJ είναι «ακραίες».

Όπως περιέγραψε ο πατέρας του, ο αστέρας της EDM υπέφερε από κατάθλιψη, εθισμό και άγχος όταν εμφανιζόταν μπροστά στο κοινό.

Πατέρας και γιος συζητούσαν συχνά τα συγκεκριμένα θέματα, πριν ακόμη γίνει ο Avicii ένας από τους πιο ευπώλητους star της ηλεκτρονικής μουσικής βιομηχανίας.

«Όταν ήταν νεότερος, είχαμε πολλές σκληρές συζητήσεις για να τον σηκώσουμε από το κρεβάτι», είπε ο Μπέρλινγκ και διευκρίνησε ότι ο γιος του ήταν ένας εσωστρεφής χαρακτήρας ο οποίος αναγκάστηκε να κάνει πολλά πράγματα που δεν ήθελε λόγω των απαιτήσεων της επιτυχίας του και της πρωταγωνιστικής θέσης του στο μουσικό στερέωμα.

«Άρχισε να αισθάνεται ότι δεν ήταν καλά όταν πήγαινε εκεί επάνω (στη σκηνή)» είπε.

Στη συνέχεια κάλεσε τους πολιτικούς στη Σουηδία και σε όλο τον κόσμο να αντιμετωπίσουν τα θέματα ψυχικής υγείας στις νεαρές ηλικίες.

«Το σχολείο πρέπει να είναι το καλύτερο μέρος για τα παιδιά, οπότε ας το κάνουμε το καλύτερο μέρος για τα παιδιά. Το πρόβλημα είναι τι κάνουν στην κοινωνία για να χειριστούν τέτοια προβλήματα;» αναρωτήθηκε .

«Το πιο σημαντικό πράγμα είναι να προσπαθήσεις να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα εγκαίρως».