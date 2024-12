Ο Τζάρεντ Λέτο θέλει να «αναστήσει» την καριέρα του – Ετοιμάζεται να παίξει δίπλα στον Αλ Πατσίνο

Ήταν τον Μάρτιο του 2014 όταν ο κόσμος του κινηματογράφου υποκλινόταν στο ταλέντο του – ο Τζάρεντ Λέτο κέρδιζε το Όσκαρ Καλύτερου Β’ Ανδρικού Ρόλου για την εκπληκτική ερμηνεία του στο φιλμ «Dallas Buyers Club». Και ενώ οι ειδικοί έπαιζαν στοίχημα για μια εντυπωσιακή συνέχεια, ήρθε ο ίδιος να τους διαψεύσει.

Σε αυτά τα τελευταία δέκα χρόνια, ο Τζάρεντ Λέτο κάνει τη μια κακή επιλογή μετά την άλλη. Μπορεί κάποια από αυτά τα φιλμ να είχαν απήχηση εμπορικά, ωστόσο το πρόβλημα ήταν στην κατηγορία «ποιότητα». Και όπως φαίνεται, μέχρι και ο ίδιος το έχει καταλάβει, με αποτέλεσμα να ψάχνει να βρει έναν τρόπο να «αναστήσει» την καριέρα του.

Σύμφωνα με το Deadline, ο Τζάρεντ Λέτο βρίσκεται σε συζητήσεις με την ομάδα πίσω από το θρίλερ μυστηρίου «Assassination» και σύντομα η συμφωνία αναμένεται να «κλειδώσει».

Πρόκειται για ένα μαφιόζικο δράμα με θέμα την δολοφονία του Τζον Φ. Κένεντι το οποίο περιλαμβάνει ένα καστ λαμπερών πρωταγωνιστών του Χόλυγουντ, όπως τον Αλ Πατσίνο, την Τζέσικα Τσάστεϊν, τον Μπρένταν Φρέιζερ και τον Μπράιαν Κράνστον.

Την σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο βραβευμένος με Όσκαρ, Μπάρι Λέβινσον όπως και το σενάριο, ενώνοντας τις δυνάμεις του με τους Ντέιβιντ Μάμετ και Σα Μπρομέλ.

