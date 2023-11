Τζάρεντ Λέτο, κατέβα κάτω από το Empire State Building

Τo τέλος της απεργίας της ένωσης SAG-AFTRA αδιαμφισβήτητα «αρέσει» στην κινηματογραφική βιομηχανία. Με όλα τα επιμέρους τμήματα της να κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση για πρώτη φορά εδώ και αρκετούς μήνες, το Χόλιγουντ μπορεί και πάλι να προσπαθήσει να ανακτήσει λίγη από την προ της πανδημίας δόξα του. Αλλά υπάρχει επίσης κάτι θετικό και για τους ηθοποιούς.

Με το τέλος της απεργίας, οι ηθοποιοί επιτέλους δύνανται να συζητήσουν για τη δουλειά τους. Για παράδειγμα, τις τελευταίες ώρες η Λίλι Γκλάντστοουν μόλις έγραψε ένα κείμενο με 11 tweets, με το οποίο προειδοποιούσε τις γυναίκες και τους νέους αυτόχθονες της Αμερικής για το μέγεθος της θλίψης που μπορεί να νιώσουν βλέποντας το Killers of the Flower Moon- κάτι που προφανώς επιθυμούσε να κάνει εδώ και αρκετούς μήνες-.

«Ο Leto μόλις ανέβηκε κυριολεκτικά στο Empire State Building για να πάρει προσοχή»

«Το πιο σημαντικό, όμως, είναι ότι το τέλος της απεργίας σημαίνει ότι ο Τζάρεντ Λέτο μπορεί να ξαναρχίσει να δίνει φυσιολογικές συνεντεύξεις, αντί να χρειάζεται να σκαρφαλώσει κυριολεκτικά στο Empire State Building για να τραβήξει την προσοχή. Σας το λέω αυτό επειδή ο Leto μόλις ανέβηκε κυριολεκτικά στο Empire State Building για να πάρει προσοχή», γράφει ο Stuart Heritage στη Guardian.

Τζάρεντ Λέτο, είσαι θυμωμένος;

Σε αυτό το σημείο ενδέχεται να κάνετε στον εαυτό σας μια σειρά από ερωτήσεις. Η σύντομη απάντηση σε όλα αυτά είναι «για να τραβήξει την προσοχή». Αλλά οι πιο μακροσκελείς απαντήσεις είναι οι εξής: την Πέμπτη ο Leto ανέβηκε στο Empire State Building, αποτελώντας προφανώς τον πρώτο άνθρωπο που το έκανε ποτέ, επειδή το συγκρότημα του πρόκειται να περιοδεύσει σύντομα. Σε ένα σημείο του δελτίου τύπου που εστάλη, στα αλήθεια, από τη Live Nation έλεγε: «Όντας ανέκαθεν γοητευμένος από το εκπληκτικό αυτό ορόσημο από τότε που ήταν παιδί, [ο Leto] είπε: «Το κτίριο είναι μια απόδειξη όλων των πραγμάτων που μπορούν να γίνουν στον κόσμο αν βάλουμε το μυαλό μας να σκεφτεί, το οποίο είναι σε μεγάλο βαθμό η έμπνευση πίσω από το πιο πρόσφατο άλμπουμ μας, It’s the End of the World But It’s a Beautiful Day».

Το οποίο έχει κάποιο νόημα. Και ας μην έχεις ακούσει το It’s the End of the World But It’s a Beautiful Day, από αυτή τη δήλωση μπορείς να υποθέσεις ότι πρόκειται είτε για ένα εννοιολογικό άλμπουμ για τη δύναμη των συλλογικών κατορθωμάτων, «είτε για ένα κακόγουστο ξέσπασμα θυμού για το πόσο τρομερό είναι όταν κανείς δεν σε κοιτάζει για πέντε λεπτά», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Heritage.

Ίσως όμως να συμβαίνει και κάτι άλλο εδώ. Στο κάτω-κάτω, το γκρουπ του, Thirty Seconds to Mars, έχει πολλούς θαυμαστές, οπότε κατά πάσα πιθανότητα θα είχαν πουλήσει τον ίδιο αριθμό εισιτηρίων στέλνοντας ένα email. Και ας μην ξεχνάμε ότι ο Leto είναι ένας αιώνιος θαυμαστής των ανοησιών υψηλής σύλληψης και για αυτό τον αγαπάμε.

