Απεργία τέλος στο Χόλιγουντ μετά από 118 ημέρες

Μια από τις μεγαλύτερες απεργίες στο Χόλιγουντ έφτασε στο τέλος της μετά από 118 ημέρες. Η SAG-AFTRA, η ένωση που εκπροσωπεί δεκάδες χιλιάδες ηθοποιούς, κατέληξε σε προσωρινή συμφωνία με τα μεγάλα στούντιο του Χόλιγουντ.

Η συμφωνία που σύναψε η SAG-AFTRA με την AMPTP για ένα νέο τριετές συμβόλαιο θα επιτρέψει στους συνδικαλιστές ηθοποιούς να επιστρέψουν στη δουλειά τους και στη showbiz να ξαναμπεί σε τροχιά μετά το πολύμηνο αδιέξοδο.

«Με ομόφωνη απόφαση, η SAG-AFTRA ενέκρινε μια προσωρινή συμφωνία με την AMPTP που έθεσε τέλος στην απεργία των 118 ημερών», σημείωσε σε ανακοίνωσή του το σωματείο.

Η απεργία, όπως σημείωσαν στην ανακοίνωση, λήγει επίσημα σήμερα. Οι όροι της συμφωνίας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ακόμα, αλλά υπήρξαν αναφορές σχετικά με το ποια ήταν τα επίμαχα σημεία σε αυτή την τελική ευθεία.

Κύριο σημείο στη συμφωνία φέρεται να ήταν η προστασία των εργαζομένων έναντι της τεχνητής νοημοσύνης. Σύντομα, σύμφωνα με το TMZ, θα επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με τις φήμες που κυκλοφορούν, οι ηθοποιοί θα έχουν επίσης καλύτερες αμοιβές και και καλύτερες συνθήκες εργασίας στα πλατό.

THE #SagAftraStrike IS OVER.

🧵 Thread below. pic.twitter.com/KDTl9uKBRt

— SAG-AFTRA (@sagaftra) November 9, 2023