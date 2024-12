Πλήρωσα την επιτυχία με κακοποίηση: Η Κίρα Νάιτλι για το τίμημα της δόξας στους Los Angeles Times

Όταν η Κίρα Νάιτλι καθιερώθηκε ως πρωταγωνίστρια στην μεγάλη οθόνη με τις ταινίες Πειρατές Της Καραϊβικής της Disney και τη ρομαντική χριστουγεννιάτικη κομεντί του Ρίτσαρντ Κέρτις ήταν μόλις 17 ετών. Η Κίρα Νάιτλι ενηλικιώθηκε στις πρεμιέρες των ταινιών της και η απότομη φήμη ήταν κάτι που πλήρωσε ακριβά.

«Το τίμημα ήταν μεγάλο», είπε η Κίρα Νάιτλι σε συνέντευξη της στους Los Angeles Times.

Η ηθοποιός έχει μιλήσει πολλές φορές στην καριέρα της για την τοξικότητα των ταμπλόιντ που την σεξουαλικοποιούσαν, το body shaming για την αδύνατη φιγούρα της ή τους παπαράτσι που συνεχώς την καταδίωκαν χωρίς να σέβονται τα όρια της ιδιωτικότητας που τόσο ήθελε να υπερασπιστεί.

Σήμερα η Κίρα Νάιτλι αποκαλύπτει ότι ήταν θύμα καταδίωξης από άντρες και κακοποιητικής συμπεριφοράς.

