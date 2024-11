Κίρα Νάιτλι: Ντρεπόμουν να παραδεχτώ ότι αντιμετώπιζα διατροφική διαταραχή

H Κίρα Νάιτλι έδωσε μια συνέντευξη και σχολίασε ανοιχτά την κριτική που δέχεται για το βάρος της, αλλά και τις εικασίες με τις οποίες έρχονταν αντιμέτωπη στην αρχή της καριέρας της πως αντιμετώπιζε διατροφική διαταραχή.

Σε σχέση με τους ισχυρισμούς η αγαπημένη ηθοποιός είπε: «Ήξερα ότι δεν αντιμετώπιζα [διατροφική διαταραχή]. Ήξερα ότι έτρωγα». Ενώ συμπλήρωσε: «Με τον κλασικό τρόπο του τραύματος δεν το θυμάμαι».

«Υπήρξε μια πλήρης διαγραφή, και κατά καιρούς θα εμφανιστούν κάποια πράγματα και ξαφνικά θα έχω μια πολύ σωματική ανάμνηση, γιατί, τελικά, είναι δημόσια ταπείνωση, έτσι δεν είναι;», συνέχισε η ηθοποιός.

