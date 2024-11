Οι «Πειρατές της Καραϊβικής» άφησαν πικρία στην Κίρα Νάιτλι – Ο λόγος που δεν θα συμμετείχε σε franchise

Έχοντας βρεθεί στο προσκήνιο από τα 17 της χρόνια με τις ταινίες «Οι Πειρατές της Καραϊβικής», η δύο φορές υποψήφια για Όσκαρ, Κίρα Νάιτλι, δήλωσε ότι έχει αποκλείσει από τότε την επιστροφή της στον κόσμο του franchise.

«Είναι αστείο όταν υπάρχει κάτι που σε απογειώνει και σε καταρρακώνει την ίδια στιγμή», δήλωσε η Νάιτλι -η φήμη της οποίας εδραιώθηκε στο απόγειο της δεκαετίας του ’90 με την αρχική τριλογία και άλλες ταινίες όπως την «Εξιλέωση» και το έργο «Περηφάνια και προκατάληψη» αργότερα- στους Times of London.

«Με θεωρούσαν ένα τίποτα εξαιτίας τους, όμως επειδή πήγαν τόσο καλά, μου δόθηκε η ευκαιρία να κάνω τις ταινίες για τις οποίες κατέληξα να πάρω υποψηφιότητες για Όσκαρ [Pride & Prejudice και The Imitation Game]», δήλωσε η πρωταγωνίστρια του Bend It Like Beckham. «Ήταν οι πιο επιτυχημένες ταινίες στις οποίες θα συμμετάσχω ποτέ αλλά παράλληλα ήταν ο λόγος που με καρακεραύνωσαν».

Κίρα Νάιτλι: «Οι ώρες εργασίας είναι ακραίες»

Η Νάιτλι εμφανίστηκε στις τρεις πρώτες ταινίες «Οι Πειρατές της Καραϊβικής», αρχής γενομένης το 2003. Υποδύθηκε την Ελίζαμπεθ Σουάν στην αρχική ταινία «Η κατάρα του Μαύρου Μαργαριταριού», στο «Σεντούκι του Νεκρού» (2006) και στο «Τέλος του Κόσμου» (2007), στο πλευρό του Ορλάντο Μπλουμ και του Τζόνι Ντεπ. Ως εκ τούτου, η Νάιτλι δήλωσε ότι δεν θα επέστρεφε στο απαιτητικό πρόγραμμα και τις ανάγκες μιας ταινίας που πυροδοτεί σίκουελ.

«Οι ώρες εργασίας είναι ακραίες. Είναι χρόνια από τη ζωή σου, δεν έχεις κανέναν έλεγχο για το πού γυρίζεις, πόση ώρα γυρίζεις, τι γυρίζεις», εξήγησε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η πρωταγωνίστρια του Love Actually μίλησε για την περίπλοκη και τραυματική εμπειρία που είχε όσον αφορά τη φήμη της, ειδικά ως νεαρή γυναίκα στο Χόλιγουντ, σε μια εποχή που τα θέματα που αφορούσαν την ψυχική υγεία και την εικόνα του σώματος δεν αντιμετωπίζονταν με προσοχή.

Η Νάιτλι αναφέρθηκε και στην εποχή που τα σκανδαλοθηρικά περιοδικά θεωρούσαν ότι αντιμετώπιζε διατροφικές διαταραχές, τονίζοντας πώς επρόκειτο για «δημόσιο εξευτελισμό».

Η Νάιτλι θα εμφανιστεί σύντομα στην σειρά κατασκοπευτικού θρίλερ του Netflix, «Μαύρα περιστέρια», δίπλα στον Μπεν Γουίσο, η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 5 Δεκεμβρίου.

*Με πληροφορίες από: Deadline