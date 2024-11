Πειρατές της Καραϊβικής: Η έκτη ταινία θα γυριστεί χωρίς τον Τζόνι Ντεπ

Οι «Πειρατές της Καραϊβικής» είναι αναμφιβόλως ένα από τα πιο εμβληματικά και αγαπημένα franchise της κινηματογραφικής βιομηχανίας. Φυσικά, «σήμα κατατεθέν» των ταινιών αποτελεί η χαρακτηριστική φιγούρα του Τζόνι Ντεπ να τρεκλίζει σε κάποια παραλία σε ρόλο «Captain Jack Sparrow».

Είναι πλέον γεγονός ότι οι «Πειρατές της Καραϊβικής» επιστρέφουν με ένα ακόμη σίκουελ. Δυσάρεστα, όμως, είναι τα νέα σχετικά με το καστ της επερχόμενης ταινίας, καθώς φαίνεται να απουσιάζει από την επερχόμενη ταινία ο Τζόνι Ντεπ.

A new ‘PIRATES OF THE CARIBBEAN’ movie is rumored to begin filming in late 2025.

Johnny Depp is not expected to return.

(Via: https://t.co/PiqoiSlATR) pic.twitter.com/Mwfu5XsWYx

— The Hollywood Handle (@HollywoodHandle) November 3, 2024