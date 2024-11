Οι περιεμμηνοπαυσιακές γυναίκες είναι «εξοργισμένες» – Και δε σιωπούν πλέον

Κανείς δεν είπε ότι η εμμηνόπαυση, η περιεμμηνόπαυση και η μετεμμηνόπαυση είναι εύκολες πίστες για μια γυναίκα.

Η Σαμάνθα Μπι ήταν 47 ετών όταν βρέθηκε να κλαίει με λυγμούς στο γραφείο του γιατρού.

Η κωμικός και πρώην παρουσιάστρια τοκ σόου στην αμερικανική prime time πήγε για το ετήσιο ραντεβού της αλλά ξέσπασε σε κλάματα όταν ο γυναικολόγος της τη ρώτησε πώς είναι.

«Δεν κοιμάμαι ποτέ. Έχω περίοδο κάθε οκτώ ημέρες, δεν ξέρω τι συμβαίνει με το σώμα μου, η δουλειά μου είναι τόσο δύσκολη», θυμήθηκε η Μπι, που σήμερα είναι 55 ετών.

«Έχανε το μυαλό της»

Υπέφερε για πάνω από ένα χρόνο, όπως παραδέχτηκε. Η Μπι, η οποία έκανε το ντεμπούτο της με την περιορισμένης διάρκειας off-Broadway παράσταση «How to Survive Menopause» (Πώς να επιβιώσεις στην εμμηνόπαυση) στη Νέα Υόρκη τον Οκτώβριο, είπε ότι φοβόταν ότι «έχανε το μυαλό της … Έλεγα “κάτι τρομερό μου συμβαίνει”».

Αλλά ο γιατρός έδωσε μια άλλη εξήγηση. «’Πόσο χρονών είσαι; Αχ, γλυκιά μου, είσαι στην περιεμμηνόπαυση».

Η περιεμμηνόπαυση -η περίοδος που προηγείται της εμμηνόπαυσης- έχει εισέλθει πρόσφατα στην ποπ κουλτούρα με τη σφοδρότητα μιας καυτής έκρηξης.

Τότε είναι που οι διακυμάνσεις των ορμονών μπορεί να προκαλέσουν ταχυπαλμία και νυχτερινές εφιδρώσεις (αγγειοκινητικά συμπτώματα, στη γλώσσα των γιατρών), εναλλαγές στη διάθεση, κενά μνήμης, κολπική ξηρότητα και πολλά άλλα.

Ναι, οι γυναίκες έχουν ενημερωθεί εδώ και καιρό (έστω και αόριστα και ανεπαρκώς) για την εμμηνόπαυση, αλλά τι γίνεται με το ταραχώδες ταξίδι για να φτάσουν εκεί;

Κανείς δεν τις προετοίμασε πραγματικά για αυτό το σοκ. Και τώρα ψάχνουν για απαντήσεις, οπουδήποτε μπορούν να τις βρουν.

Οι A-listers κυριολεκτικά φωνάζουν για την εμμηνόπαυση

Τα δεδομένα των τάσεων της Google δείχνουν ότι οι αναζητήσεις για την «περιεμμηνόπαυση» άρχισαν να αυξάνονται στα τέλη του 2022 και να εκτοξεύονται ξανά στις αρχές του 2024, χωρίς κανένα σημάδι επιβράδυνσης.

Οι A-listers κυριολεκτικά φωνάζουν γι’ αυτό: Τον Μάιο, η Χάλι Μπέρι μίλησε στο Καπιτώλιο.

«Είμαι στην εμμηνόπαυση, εντάξει;», ανακοίνωσε με ενστικτώδη, πρωτοποριακή υπερηφάνεια, υποστηρίζοντας μια ομοσπονδιακή δέσμευση 275 εκατομμυρίων δολαρίων για την έρευνα και την εκπαίδευση στην εμμηνόπαυση.

«Οι γιατροί μας δεν μπορούν καν να μας πουν τη λέξη, πόσο μάλλον να μας καθοδηγήσουν στο ταξίδι».

Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η Μπέρι μίλησε επίσης για μια λανθασμένη διάγνωση έρπητα που είχε λάβει πριν από μερικά χρόνια κατά τη διάρκεια της περιεμμηνόπαυσης, λέγοντας ότι ο γιατρός της δεν είχε καμία κατανόηση της πάθησης.

Άλλες διασημότητες που κηρύττουν από τον άμβωνα της περιεμμηνόπαυσης είναι η Ντριου Μπάριμορ, 49 ετών, και η Γκουίνεθ Πάλτροου, 52 ετών, η οποία έχει ασχοληθεί με την κάποτε καλυμμένη μετάβαση στη ζωή με την υποστήριξη των εύπορων Goop-ies της.

Η Ναόμι Κάμπελ, 54 ετών, είπε στον αέρα ότι κατακλίστηκε από ένα κύμα ζέστης, στο ντοκιμαντέρ της Apple TV «The Super Models», ενώ η Ναόμι Γουότς, 56 ετών, έχει λανσάρει τη σειρά Stripes Beauty, μια σειρά προϊόντων που απευθύνεται σε πελάτες μέσης ηλικίας.

Η συναισθηματική σφαγή της εμμηνόπαυσης

Η αυγή της περιεμμηνοπαυσιακής γυναίκας έφτασε και μαζί της μια πλημμύρα δημιουργικότητας.

Τον Μάιο, η Μιράντα Τζουλάι δημοσίευσε το μπεστ σέλερ μυθιστόρημά της «All Fours»,στο οποίο μια 45χρονη «ημι-διάσημη καλλιτέχνης» βρίσκεται στην άκρη ενός ορμονικού γκρεμού και πηδάει, αφήνοντας τις άνετες ακτές της οικογενειακής ζωής – οι New York Times το χαρακτήρισαν «το πρώτο μεγάλο μυθιστόρημα για την περιεμμηνόπαυση» .

Το «The Substance», με πρωταγωνίστρια την Ντέμι Μουρ, μετατρέπει την αναζήτηση μιας 50χρονης γυναίκας για αιώνια νεότητα σε μια φρικιαστική, φαντασμαγορική σάτιρα που έχει ερμηνευτεί ως μεταφορά για την «αποπροσανατολιστική συναισθηματική σφαγή της εμμηνόπαυσης».

Και ποιος θα μπορούσε να ξεχάσει ένα επεισόδιο της σειράς «Fleabag» του 2019, στο οποίο ο χαρακτήρας της Φοίβη Γουόλερ-Μπριτζ, που είναι 33 ετών και είναι ναυάγιο, συναντά μια ηλικιωμένη γυναίκα, την οποία υποδύεται η Κρίστιν Σκοτ Τόμας, η οποία μονολογεί για τις απολαύσεις και τις παγίδες της πορείας προς την εμμηνόπαυση;

Η εμμηνόπαυση είναι η αντίστροφη εφηβεία

Η Σαμάνθα Μπι, η οποία θα κυκλοφορήσει τον Μάρτιο την έκδοση της εκπομπής της στο Audible, δεν θα μπορούσε να είναι πιο ευτυχισμένη που ο κόσμος επιτέλους μιλάει γι’ αυτήν.

«Είναι η αντίστροφη εφηβεία!» δήλωσε με έμφαση η Μπι.

«Η εφηβεία ήταν πραγματικά πολύ δύσκολη, εντάξει; Αλλά όταν ήμασταν στην εφηβεία ήμασταν νεότερες και δεν είχαμε καμία ευθύνη, δεν είχαμε εμείς οι ίδιοι παιδιά, δεν είχαμε δουλειές, δεν είχαμε υποθήκες να πληρώσουμε».

Κάτι έκανε κλικ -προσωπικά και επαγγελματικά- όταν έμαθε ότι βρισκόταν στην περιεμμηνόπαυση.

«Φτάνουμε σε αυτή τη φάση που κυριολεκτικά ο μισός πληθυσμός πρόκειται να περάσει … και ξαφνικά, όλοι νιώθουμε ότι πρέπει να το βουλώσουμε και να είμαστε πραγματικά ήσυχες».

Αλλά δεν χρειάζεται να είναι έτσι, δήλωσε η Σαμάνθα Μπι. «Πρέπει να σκίσουμε το τσιρότο … Απλά πιστεύω ότι πρέπει να μιλάμε γι’ αυτό με χιούμορ και ζωντάνια».

«Είναι δύσκολο, είναι σκληρό και τρελαίνει τους ανθρώπους»

Πριν προχωρήσουμε, ας ορίσουμε τους όρους μας. Η «εμμηνόπαυση» είναι μια γενική λέξη, αλλά τεχνικά, περιγράφει μόνο μια μέρα – ένα χρόνο μετά την τελευταία περίοδο μιας γυναίκας.

Μετά από αυτό, το άτομο θεωρείται μετεμμηνοπαυσιακό. Αλλά είναι η περιεμμηνόπαυση, το στάδιο πριν από την εμμηνόπαυση που μπορεί να διαρκέσει από δύο έως οκτώ χρόνια, όταν τα πράγματα τείνουν να γίνουν μπάχαλο.

Η περιεμμηνόπαυση, η οποία αρχίζει κατά μέσο όρο στην ηλικία των 47 ετών, είναι η εποχή που οι γυναίκες είναι «οι πιο συμπτωματικές», δήλωσε η Μέρι Τζέιν Μίνκιν, γυναικολόγος που ασκεί και διδάσκει στην Ιατρική Σχολή του Yale για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.

«Το πρόβλημα είναι ότι, στην περιεμμηνόπαυση, τα επίπεδα των οιστρογόνων αυξομειώνονται παντού», εξήγησε η Μίνκιν. «Είναι δύσκολο, είναι σκληρό και τρελαίνει τους ανθρώπους».

Από το 2002, εξήγησε η Μίνκιν, η συντριπτική πλειονότητα των γιατρών και των νοσηλευτών δεν έχουν λάβει καλής ποιότητας εκπαίδευση για την εμμηνόπαυση.

Η διαφορά είναι ότι τώρα, οι ασθενείς τους της γενιάς X και οι μιλένιαλ δεν θα το ανεχτούν.

H Ναόμι Γουότς σπάει τα ταμπού της εμμηνόπαυσης

Οι γυναίκες διψούν για πληροφορίες για την εμμηνόπαυση

Πολλές γυναίκες είναι εξοργισμένες επειδή τους λένε ότι πρέπει να σφίξουν τα δόντια και να αντέξουν την περιεμμηνόπαυση, χωρίς τη δυνατότητα να εξερευνήσουν τη δυνητικά ευεργετική ορμονοθεραπεία.

Ή ακόμα χειρότερα, βλέπουν γιατρούς -αυτούς που δεν εκπαιδεύτηκαν καθόλου στην εμμηνόπαυση στην ιατρική σχολή- οι οποίοι υποβαθμίζουν τα συμπτώματά τους και τους λένε ότι είναι απλώς το νέο φυσιολογικό.

Υπάρχει λόγος που άρθρα όπως το «The New Midlife Crisis» του 2017 στο περιοδικό Oprah και το περσινό «Women Have Been Misled About Menopause» στους New York Times έχουν γίνει viral: οι γυναίκες διψούν για πληροφορίες και κοινότητα γύρω από αυτό το στάδιο της ζωής.

«Μόλις δεις την αδικία που έχει γίνει στις γυναίκες με το να μη μιλάμε γι’ αυτό για όλο αυτό το διάστημα, δεν μπορείς να το ξεπεράσεις», δήλωσε η Χίδερ Χιρτς, παθολόγος που ήταν επικεφαλής της κλινικής εμμηνόπαυσης και μέσης ηλικίας στο νοσοκομείο Brigham and Women’s Hospital στη Βοστώνη μέχρι το 2022.

«Νομίζω ότι η άνοδος αυτού του φαινομένου ως πολιτισμικό φαινόμενο μοιάζει λίγο με το κίνημα #MeToo. Δεν πρόκειται να καθόμαστε και να υποφέρουμε πια».

Ο ρόλος των σόσιαλ μίντια

Ακόμα και πριν από πέντε χρόνια, η ιδέα ενός influencer που μιλά για την εμμηνόπαυση μπορεί να ακουγόταν παράλογη. Τώρα, το Instagram και το TikTok είναι γεμάτα από αυτούς.

Και είναι λογικό, αν το καλοσκεφτείτε: Τα παιδιά μαθαίνουν για την εφηβεία στο σχολείο, αλλά δεν υπάρχει αντίστοιχη εκπαίδευση για τα άτομα στην περιεμμηνόπαυση.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει η αίθουσα διδασκαλίας της μεσήλικης γυναίκας.

Αλλά όπως όλα τα άλλα στις εφαρμογές, δεν μπορείτε πάντα να πιστεύετε αυτά που βλέπετε και ακούτε.

Ή, ίσως μπορείτε να το πιστέψετε, αλλά πρέπει επίσης να αμφισβητήσετε τα κίνητρα του ατόμου που τα μοιράζεται.

«Είναι σαν την Άγρια Δύση εκεί έξω», δήλωσε η Χιρτς. «Δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια δολάρια ξοδεύονται στο μάρκετινγκ, στοχεύοντας σε γυναίκες 44 έως 55 ετών εξαιτίας αυτών των συμπτωμάτων».

Δείτε το βίντεο

Το μάρκετινγκ της εμμηνόπαυσης

Προσφέρονται συμπληρώματα, φορητές συσκευές, οροί, κρέμες και διάφορα άλλα ακριβοπληρωμένα παρηγορητικά, όπως οι δροσερές πιτζάμες που προορίζονται για την καταπολέμηση του νυχτερινού ιδρώτα.

Η Τζεν Γκούντερ, η οποία ασκεί το επάγγελμα της γυναικολόγου από το 1996, δήλωσε ότι ξεκίνησε το πρώτο της ιστολόγιο WordPress στα μέσα και τέλη της δεκαετίας του 2000 για να αμφισβητήσει την ιατρική παραπληροφόρηση που έβλεπε στο διαδίκτυο.

Αυτό έχει γίνει έκτοτε σήμα κατατεθέν και της παρουσίας της στο Instagram, όπου έχει 316.000 οπαδούς.

«Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι οι άνθρωποι μπορούν να μιλούν για την εμμηνόπαυση», δήλωσε η Γκούντερ.

«Είναι εκπληκτικό ότι οι άνθρωποι δεν ντρέπονται να έχουν εξάψεις… Αλλά όπως συμβαίνει με κάθε θέμα στο διαδίκτυο, υπάρχει επίσης παραπληροφόρηση».

«Το πιο υπέροχο πράγμα στον κόσμο»

Στις τελευταίες σελίδες του «All Fours», η αφηγήτρια αναλογίζεται το τετραετές ταξίδι της στην περιεμμηνόπαυση, που κάποτε ανησυχούσε ότι θα της στερούσε τον ουσιαστικό της εαυτό.

«Τώρα, ήμουν σαράντα εννέα», σκέφτεται κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο ενός αεροπλάνου. «Υπήρχαν βράχοι και σπήλαια σε αυτή την οδύσσεια, ένα χρυσό δαχτυλίδι, ένας πύργος, αλλά υπήρχε και λαβύρινθος και κρύσταλλος; Ήμουν πραγματικά διαφορετική;»

Στον πολυδιαφημισμένο μονόλογο για την εμμηνόπαυση από το «Fleabag», ο χαρακτήρας της Σκοτ Τόμας λέει στη Γουόλερ-Μπριτζ ότι το να είσαι μετεμμηνοπαυσιακή «είναι το πιο υπέροχο γ@μάτο πράγμα στον κόσμο.

»Ναι, ολόκληρο το πυελικό σου έδαφος καταρρέει και γίνεσαι γ@μημένα καυτή και κανείς δεν νοιάζεται, αλλά μετά είσαι ελεύθερη. Δεν είσαι πια σκλάβα, δεν είσαι πια μια μηχανή με εξαρτήματα. Είσαι απλά ένας άνθρωπος».

*Με στοιχεία από washingtonpost.com | Αρχική Φωτό: Η Ναόμι Κάμπελ έχει μιλήσει ανοιχτά για την εμμηνόπαυση / Wikimedia Commons