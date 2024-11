Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης 12 Νοεμβρίου 2024 στο κέντρο του Λονδίνου. Η αστυνομία συνέλαβε ένα άτομο που κρατούσε μαχαίρια και έκανε βόλτες έξω από το Κοινοβούλιο.

Όλη η περιοχή γύρω από την γέφυρα Κάριτζ, που συνδέεται με το Κοινοβούλιο, αποκλείστηκε και η είσοδος στα Ανάκτορα του Ουέστμινστερ σφραγίστηκε. Από το περιστατικό δεν τραυματίστηκε κάποιος, ενώ δεν υπάρχουν στοιχεία που να παραπέμπουν σε τρομοκρατία.

«Αξιωματικοί παρέστησαν στο σημείο και ένας 34χρονος άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για κατοχή επιθετικού όπλου σε δημόσιο χώρο. Θα οδηγηθεί σε αστυνομικό τμήμα. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί», ανέφερε η σχετική ενημέρωση.

Εκπρόσωπος του βρετανικού Κοινοβουλίου δήλωσε: «Είμαστε ενήμεροι για ένα περιστατικό έξω από το Carriage Gates. Η κοινοβουλευτική ασφάλεια και η μητροπολιτική αστυνομία διαχειρίζονται την κατάσταση».

Foiled an attack in front of the British Parliament in London. A suspect armed with two knives was arrested pic.twitter.com/RRpJecGq2t

— Pegida Canada (@PegidaCanada) November 12, 2024