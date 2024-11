Επίθεση με μαχαίρι σε αγορά του Λονδίνου - Ένας νεκρός, δύο τραυματίες

Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε σε αγορά του Λονδίνου από την οποία έχασε τη ζωή του ένας άνδρας ενώ δύο ακόμα άτομα τραυματίστηκαν.

Ειδικότερα σύμφωνα με τη Μητροπολιτική Αστυνομία, τρία άτομα δέχθηκαν επίθεση το πρωί της Κυριακής στην αγορά East Street, έξω από την Walworth Road στο νότιο Λονδίνο.

Ένας άνδρας, που πιστεύεται ότι είναι γύρω στα 60, συνελήφθη στο σημείο και τέθηκε υπό κράτηση.

Τα δύο άτομα που τραυματίστηκαν -ένας άνδρας και μια γυναίκα- μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Η αστυνομία αναφέρει ότι αναμένει ενημέρωση για την κατάστασή τους.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το sky news οι αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης έχει ψυχολογικά προβλήματα ενώ η αστυνομία δεν αντιμετωπίζει το περιστατικό ως τρομοκρατία.

Οι αστυνομικοί δεν αναζητούν κάποιον άλλον σε σχέση με την επίθεση, αλλά λένε ότι η έρευνά τους βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο.

🚨🇬🇧 Three People Stabbed at London Market

“Man on rampage” – surely this constitutes a Terror attack?

At what point do the Government declare a national emergency? pic.twitter.com/eNI1Q3fbiY

— Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) November 10, 2024