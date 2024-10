Το Ισραήλ άρχισε να εξαπολύει σφοδρές αεροπορικές επιδρομές στην ιστορική πόλη Μπααλμπέκ και στα γύρω χωριά στην ανατολική περιοχή Μπεκάα του Λιβάνου, δήλωσαν πηγές ασφαλείας στο Reuters, και ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους της Μπααλμπέκ και πολλών γειτονικών κοινοτήτων στον ανατολικό Λίβανο να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, δηλώνοντας ότι θέλει να πραγματοποιήσει στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά εγκαταστάσεων της Χεζμπολάχ στην περιοχή.

Δείτε τις σχετικές εντολές εκκένωσης:

Ο δήμαρχος της πόλης Μουσταφά αλ Τσαλ επιβεβαίωσε ότι βομβαρδισμοί πλήττουν την πόλη και τις γύρω περιοχές, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Δεν υπάρχουν αναφορές μέχρι στιγμής για θύματα.

Χιλιάδες άνθρωποι άρχισαν να εγκαταλείπουν την πόλη από τότε που εκδόθηκε η εντολή εκκένωσης, περίπου τέσσερις ώρες πριν από την έναρξη των βομβαρδισμών.

Residents of Baalbek poured onto the roads in those hours, fleeing the city in panic after the Israeli army issued an evacuation warning for Baalbek and two nearby villages in eastern Lebanon. The warning, directed at residents of Baalbek, Ain Bourday, and Douris, was posted by… pic.twitter.com/vjV3w3y9pq

Στην πόλη Μπααλμπέκ βρίσκονται κάποιοι από τους καλύτερα διατηρημένους ρωμαϊκούς ναούς και έχει χαρακτηριστεί μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco.

Δείτε σχετικές αναρτήσεις για την ιστορία της Μπααλμπέκ:

🇱🇧 #Baalbek, known as the «City of the Sun» in ancient times, is one of the world’s largest complex of Roman temples, designated a World Heritage Site by UNESCO.

But since war erupted between #Israel and #Hezbollah, tourists don’t visit anymore, and residents are fleeing 👇 pic.twitter.com/KnNjKcDzbI

— FRANCE 24 English (@France24_en) October 30, 2024