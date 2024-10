Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από ισραηλινό πλήγμα κοντά στη Σάιντα, τη μεγαλύτερη πόλη του νοτίου Λιβάνου, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας, ενώ νέα επίθεση κατά των δυνάμεων του Ισραήλ πραγματοποίησε η Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από το πλήγμα στη Χαρέτ Σάιντα «σκοτώθηκαν πέντε άνθρωποι και τραυματίστηκαν 33». Οι διασώστες αναζητούν επιζώντες στα χαλάσματα, πρόσθεσε το υπουργείο, σημειώνοντας ότι ο απολογισμός είναι προσωρινός.

Από την επίθεση υπέστη σοβαρές ζημιές ένα μικρό κτίριο που βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από εκείνο που χτυπήθηκε την Κυριακή, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους εννέα άνθρωποι.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

The Israeli occupation targeted areas in Haret Saida in southern Lebanon with air strikes. pic.twitter.com/8k0tHWoys8

— Eye on Palestine (@EyeonPalestine) October 29, 2024