Δεκάδες νεκροί από ισραηλινές επιδρομές στον νότιο Λίβανο

Τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Κυριακή από ισραηλινά πλήγματα σε τρεις κοινότητες του νοτίου Λιβάνου, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας, καθώς ο ισραηλινός στρατός βομβαρδίζει εδώ και πάνω από έναν μήνα τα προπύργια της Χεζμπολάχ (στη φωτογραφία από το Reuters/Karamallah Daher, επάνω, ερείπια από τις ισραηλινές επιδρομές).

Israel is wiping out entire centuries-old towns and villages in South Lebanon.

This is more than mere destruction—it is an erasure of history and heritage, a crime against humanity.

This is terrorism. pic.twitter.com/0SDwrPL0GM

— sarah (@sahouraxo) October 27, 2024