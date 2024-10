Αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στοχοποίησαν για ακόμη ένα βράδυ αργά χθες Πέμπτη τομείς των νοτίων προαστίων της Βηρυτού, που αποτελούν προπύργιο του λιβανικού κινήματος Χεζμπολάχ, κατέγραψαν εικονολήπτες και φωτοειδησεογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου και μετέδωσε το λιβανικό εθνικό πρακτορείο ειδήσεων ANI, λίγη ώρα μετά την προειδοποίηση εκπροσώπου του ισραηλινού στρατού σε αμάχους να απομακρυνθούν εσπευσμένα από τα σπίτια τους (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

🇱🇧 The southern suburbs of Beirut are being subjected to heavy bombing by the occupation airforce.

So far 12 airstrikes targeted the Lebanese capital, this is an attempt to make the settlers forget what Ridwan is doing with their soldiers on the ground.

✨@warcabinet_ pic.twitter.com/9snEQkgFtN

