Συνεχιζόμενες ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στις περιοχές Μπουρτζ Αλ Μπαρατζνέ και Χαντάθ στη νότια Βηρυτό, ενώ τα περισσότερα χτυπήματα του Ισραήλ στοχεύουν την συνοικία Νταχίγια. Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε για 3 χτυπήματα, όμως διεξήγαγε τουλάχιστον πέντε μόνο στην Νταχίγια που έχουν επιβεβαιωθεί από το ανεξάρτητο κανάλι του Λιβάνου Αλ Τζαντίντ.

Oι ίδιες πηγές του Αλ Τζαντίντ οι οποίες ανέφεραν και τις επιδρομές στην Νταχίγια, προσθέτουν και 3 ακόμα χτυπήματα στα νότια προάστια της Βηρυτού. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές σκοπός είναι να ενταθούν οι πίεσεις στις θέσεις της Χεζμπολάχ, η οποία ζήτησε την εκκένωση 25 οικισμών, εκ των οποίων η μια πόλη είναι η Κιριάτ Σμόνα, που βρίσκεται 3 μόλις χιλιόμετρα από τα σύνορα. Η επίθεση ήρθε λίγες ώρες μετά το μήνυμα του αναπληρωτή γγ της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ.

Η Χεζμπολάχ του Λιβάνου προειδοποίησε το Σάββατο τους κατοίκους 25 πόλεων στο βόρειο Ισραήλ να εκκενώσουν αμέσως τις πόλεις, λέγοντας ότι έχουν γίνει νόμιμοι στόχοι επειδή, όπως είπε, εκεί σταθμεύουν ισραηλινά στρατεύματα. Μόλις χθες το Ισραήλ χτύπησε βάσεις αεράμυνας του Ιράν.

Η οργάνωση του Λιβάνου απηύθυνε επίσης παρόμοια προειδοποίηση σε μερικές κοινότητες στα κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψίπεδα του Γκολάν, σε βίντεο που αναρτήθηκε στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. Παρόλα αυτά αναμένεται να πρέπει να πραγματοποιήσει τις μεγάλης κλίμακας απειλές της για να θεωρηθούν πως έχουν βάση.

Israeli occupation aircraft launched a series of airstrikes on the southern suburbs of Beirut. pic.twitter.com/IMHjGkS7Cu

— Quds News Network (@QudsNen) October 26, 2024