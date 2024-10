Σειρά επιδρομών κατά της πόλης της Τύρου, στον νότιο Λίβανο, πραγματοποίησε τη Δευτέρα (28/10) η αεροπορία του Ισραήλ, αφού προηγουμένως είχε ειδοποιήσει τους κατοίκους ορισμένων συνοικιών της πόλης να απομακρυνθούν.

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη από τις επιθέσεις, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων Ani.

Η εντολή εκκένωσης που έδωσε το Ισραήλ:

Οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν τουλάχιστον έξι επιθέσεις σε κτίρια εντός και γύρω από την Κορνίς της Τύρου, σύμφωνα με το Al-Jazeera. Αρκετά από αυτά τα κτίρια κατέρρευσαν μετά τις αεροπορικές επιδρομές, με τεράστια σύννεφα καπνού να καλύπτουν την περιοχή.

Η παραλιακή πόλη στον Λίβανο φιλοξενεί πολλούς αρχαιολογικούς χώρους που ανήκουν στην παγκόσμια κληρονομιά της ανθρωπότητας της Unesco.

Τους τελευταίους μήνες έχει γίνει καταφύγιο για χιλιάδες εκτοπισμένους από τις συγκρούσεις Ισραήλ-Χεζμπολάχ στα σύνορα.

The ancient city of Tyre (Sour) has survived thousands of years, from the Pharaohs through the Ottomans to the Israeli occupation. It’s now been reduced to rubble by a drone operator from Brooklyn, making Aliyah. What a fucking world pic.twitter.com/mpm9fmM480

— Colin Sheridan (@colinivan) October 28, 2024