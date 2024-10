Απερίφραστη καταδίκη της «τρομοκρατικής επίθεσης» στην Τουρκία εκφράζει η Ελλάδα

Τραγικός είναι ο απολογισμός από τη φονική επίθεση στις εγκαταστάσεις της TUSAS (Τουρκική Αεροπορική και Διαστημική βιομηχανία) στην περιοχή Kahramankazan της Άγκυρας, στην Τουρκία. Τα μηνύματα καταδίκης της «τρομοκρατικής επίθεσης» έρχονται «βροχή» ενώ η Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας ξεκίνησε έρευνα για την επίθεση.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, καταδίκασε απερίφραστα την επίθεση και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

Συγκεκριμένα σε ανάρτησή του στο Χ στα αγγλικά ο πρωθυπουργός σημείωσε: «Καταδικάζω έντονα τη σημερινή τρομοκρατική επίθεση στην Άγκυρα. Οι σκέψεις μας και τα θερμά μας συλλυπητήρια είναι στις οικογένειες των θυμάτων».

I strongly condemn today’s terrorist attack in Ankara. Our thoughts and heartfelt condolences go out to the families of the victims.

Ανάλογου ύφους και η τοποθέτηση του Ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών. «Η επίθεση στις εγκαταστάσεις της Τουρκικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας στην Άγκυρα, όπως κάθε τρομοκρατική επίθεση, πρέπει να καταδικαστεί απερίφραστα. Η αδιάκριτη βία δεν έχει θέση σε μια δημοκρατία», αναφέρει.

The attack on the Turkish Aerospace Industries facilities in Ankara, like any terrorist attack, should be unequivocally condemned.

Indiscriminate violence has no place in a democracy. pic.twitter.com/sA0qjX4dYf

