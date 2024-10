Ο Τεν Χαγκ είναι… εφτάψυχος

Ο Έρικ Τεν Χαγκ παίζει την… θέση του στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η αλήθεια είναι πως μέχρι στιγμής έχει αποδειχθεί… εφτάψυχος.

Πολλά τα όσα έχουν ειπωθεί για απόλυση του Τεν Χαγκ από την τεχνική ηγεσία της ομάδας του Μάντσεστερ αλλά ο Ολλανδός παραμένει στο πόστο του και μάλιστα δείχνει να μην πτοείται από τα δημοσιεύματα του αγγλικού Τύπου.

Ο Τεν Χαγκ έφτασε μια ανάσα από την… έξοδο στο σημερινό παιχνίδι της Γιουνάιτεντ με την Μπρέντφορντ στο Ολντ Τράφορντ καθώς οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν 1-0 στο ημίχρονο και πολλοί πίστεψαν ότι σε ενδεχόμενο νέας γκέλας θα αποχαιρετούσε τον πάγκο της αγγλικής ομάδας.

Ο τεχνικός της Γιουνάιτεντ είδε τελικά την ομάδα του να κάνει την ανατροπή και να παίρνει τη νίκη με 2-1 κι αυτό σημαίνει πως συνεχίζει στον πάγκο της αγγλικής ομάδας.

Όπως και να χουν πάντως τα πράγματα ένα είναι το σίγουρο. Ο έμπειρος τεχνικός της Γιουνάιτεντ «παίζει το κεφάλι» του από παιχνίδι σε παιχνίδι κι εύλογα αναρωτιέται κάποιος αν μπορεί να υπάρξει πρόοδος στο παιχνίδι της Γιουνάιτεντ υπό αυτές τις συνθήκες.

Είναι προφανές ότι ο Τεν Χαγκ πασχίζει να βρει λύση αλλά και στο ματς με την Μπρέντφορντ η Γιουνάιτεντ είδε κι έπαθε για να πάρει τους τρεις βαθμούς της νίκης.

Αυτό πάντως που πρέπει να σημειωθεί είναι πως το θέμα του Ολλανδού τεχνικού δεν είναι το μοναδικό που προβληματίζει την διοίκηση του αγγλικού συλλόγου.

Η απόφαση των ιθυνόντων της Γιουνάιτεντ για απομάκρυνση του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον από την θέση του παγκόσμιου πρεσβευτή προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και το κλίμα ήταν πολύ βαρύ σήμερα στο «θέατρο των ονείρων», καθώς οι οπαδοί του αγγλικού συλλόγου δεν μπορούσαν να πιστέψουν την συγκεκριμένη απόφαση.

Ο προπονητής – θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν ήταν σήμερα στο Ολντ Τράφορντ για να δει τον αγώνα της πρώην ομάδας του.

Ο Σερ Άλεξ προτίμησε να πάει στην Σκωτία και παρακολούθησε από τις εξέδρες τον αγώνα της Αμπερντίν (με την οποία μεγαλούργησε πριν αναλάβει την Γιουνάιτεντ) απέναντι στην Σέλτικ.

Sir Alex Ferguson and Sir Rod Stewart are among the Celtic v Aberdeen crowd this afternoon.#BBCFootball pic.twitter.com/CO1sO8JLqV

— BBC Sport Scotland (@BBCSportScot) October 19, 2024