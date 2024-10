Έφυγε ο Τεν Χαγκ αλλά για… διακοπές

Το όργιο φημών που αναπτύχθηκε χθες βράδυ περί άμεσης αντικατάστασης του Έρικ Τεν Χαγκ στην τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν επιβεβαιώθηκε (τουλάχιστον σε ότι αφορά την σημερινή μέρα) και τα χθεσινά «σενάρια» του αγγλικού Τύπου περί άμεσων ανακοινώσεων από την διοίκηση του συλλόγου πήγαν… περίπατο.

Ο Τεν Χαγκ πάντως θα πρέπει να σημειωθεί ότι σήμερα… έφυγε από την Αγγλία αλλά δεν έφυγε από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η διακοπή των πρωταθλημάτων λόγω υποχρεώσεων των Εθνικών ομάδων για το Nations League δίνει την δυνατότητα στον Ολλανδό τεχνικό της Γιουνάιτεντ να πάρει κάποιες μέρες άδεια για να ξεκουραστεί κι αυτό ακριβώς έπραξε ο προπονητής της αγγλικής ομάδας.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι τα αγγλικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως ο Ολλανδός προπονητής της αγγλικής ομάδας δεν έχει κανένα φόβο για την θέση του και θεωρεί πως έχει την στήριξη του Σερ Τζιμ Ράτκλιφ.

Την στιγμή που όλοι περίμεναν ότι ο ιδιοκτήτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα έπαιρνε την απόφαση για απομάκρυνση του Τεν Χαγκ από τον πάγκο του συλλόγου, ο Ολλανδός δείχνει να μην φοβάται την απόλυση και έφυγε για διακοπές.

Erik ten Hag believes he’s safe from Man United sack as he heads on holiday https://t.co/v5qarNhXl2

— talkSPORT (@talkSPORT) October 8, 2024