Ανατροπή δεδομένων με Τεν Χαγκ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (pic)

Ανατροπή δεδομένων με τον Έρικ Τεν Χαγκ στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Εν τέλει, παρά τα σενάρια των τελευταίων ημερών, ο Ολλανδός προπονητής θα παραμείνει κανονικά στην τεχνική ηγεσία των «κόκκινων διαβόλων».

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Sky Sports» ο Έρικ Τεν Χαγκ συνεχίζει να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της διοίκησης της Γιουνάιτεντ, παρά το γεγονός ότι η ομάδα συνεχίζει να είναι τραγική αγωνιστικά και να φέρνει το ένα απογοητευτικό αποτέλεσμα πίσω από το άλλο.

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη (8/10), οι υπεύθυνοι της αγγλικής ομάδας εξέτασαν την κατάσταση του συλλόγου και η απόφαση που ελήφθη δεν περιλαμβάνει αλλαγές στην τεχνική ηγεσία. Αντιθέτως, οι άνθρωποι του συλλόγου επιθυμούν να συνεχίσουν την πορεία τους υπό την καθοδήγηση του Ολλανδού τεχνικού.

Φέτος, ο Έρικ Τεν Χαγκ έχει οδηγήσει την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε 11 παιχνίδια, έχοντας 3 νίκες, 4 ισοπαλίες και 4 ήττες.

Συνολικά ως προπονητής της βρετανικής ομάδας έχει 125 ματς, με 71 γκολ, 19 ισοπολίες και 35 ήττες, με 230-176 γκολ.

Manchester United have not made an approach to Thomas Tuchel with Erik ten Hag on a brief holiday while the club’s executive committee meet in London to discuss next steps. pic.twitter.com/iAhwVGqJAl

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 8, 2024