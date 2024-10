«Ο Γιαχία Σινουάρ πέθανε με το όπλο στο χέρι» - «Μαχητής μέχρι την τελευταία του στιγμή» λένε οι Παλαιστίνιοι

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει το βίντεο με τις τελευταίες στιγμές του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, ο οποίος αν και τραυματίας και χωρίς άλλα πυρομαχικά, πέταξε μια μεταλλική ράβδο στο drone που τον εντόπισε πριν τον σκοτώσει ο ισραηλινός στρατός στη Γάζα.

Το Ισραήλ όλο το προηγούμενο διάστημα σε ανακοινώσεις του ανέφερε ότι ο ηγέτης της Χαμάς κρυβόταν σε τούνελ για να μην εντοπιστεί επιχειρώντας να τον λοιδορήσει και να τον μειώσει μπροστά τα μάτια των μελών της Χαμάς και συνολικά των Παλαιστινίων.

Ο τρόπος που σκοτώθηκε, όμως, μεγαλώνει τον θρύλο του, όπως εξηγούν μια σειρά από δημοσιογράφοι και αναλυτές, ακόμα και Ισραηλινοί.

Η Νουρ Οντέ του Al Jazeera μεταδίδει ότι: «Το μήνυμα του Νετανιάχου είναι ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί παρά τη δολοφονία του Σινουάρ. Ακούσαμε ακόμη και τον ηγέτη της αντιπολίτευσης Γκαντζ να λέει ότι το Ισραήλ θα παραμείνει στη Γάζα για πολλά χρόνια. Έτσι δεν υπάρχουν σημάδια σχετικά με το τέλος του πολέμου, το οποίο είναι μήνυμα που αρκετοί προσπάθησαν να προσφέρουν μετά τον σκοτωμό του Σινουάρ.

Δεν έχουμε ακούσει από τη Χαμάς για το ποιος θα αντικαταστήσει τον Σινουάρ, ο οποίος είχε τη δυνατότητα να ηγηθεί των διαπραγματεύσεων και να έρθει σε συμφωνία με το Ισραήλ.

Οι διαφορετικές αντιδράσεις για τη δολοφονία του Σινουάρ ήταν σαν να παρακολουθείς παράλληλα σύμπαντα. Είδατε πανηγυρισμούς μεταξύ των Ισραηλινών για τη δολοφονία κάποιου που είχαν θέσει στο επίκεντρο της οργής τους για την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Οι Παλαιστίνιοι είδαν έναν μαχητή να μάχεται μέχρι τέλους. Είδαν κάποιον που δεν βρισκόταν σε τούνελ, που δεν δολοφονήθηκε ενώ κρυβόταν. Αλλά ανησυχούν επίσης για το τι θα επακολουθήσει. Ο φόβος στη Γάζα είναι ότι αυτός ο κύκλος της κόλασης δεν τελειώνει ποτέ».

Οι τελευταίες στιγμές του Γιαχία Σινουάρ:

Ο Ντάνιελ Λεβί, πρώην διαπραγματευτής του Ισραήλ σε ειρηνευτικές συνομιλίες και τώρα πρόεδρος του US/Middle East Project, δήλωσε ότι ο θάνατος του Γιαχία Σινουάρ δεν θα φέρει το τέλος του πολέμου στη Γάζα αφού ο Μπενιαμίν Νετανιάχου «έχει κλείσει την πόρτα» σε κάθε ευκαιρία για εκεχειρία.

Ο ίδιος όταν ρωτήθηκε στο αυστραλιανό ABC αν ο σκοτωμός του Σινουάρ θα αποδυναμώσει τη Χαμάς ή θα ρίξει το ηθικό των μαχητών της, είπε: «Μου είναι πολύ δύσκολο να το φανταστώ αυτό …. Η Χαμάς δεν είχε λαϊκή υποστήριξη επειδή ο Γιαχία Σινουάρ είχε μια μαγευτική, χαρισματική προσωπικότητα: τα κινήματα αντίστασης έχουν αυτή τη βάση υποστήριξης επειδή μιλούν για τον πολύ πραγματικό πόνο ενός λαού. Αυτό δεν έχει να κάνει με τη νομιμότητα ή την παρανομία των ενεργειών που πραγματοποιούνται…

Όταν ζεις κάτω από μια κατοχή στην ιστορία, οπουδήποτε, ως λαός που στερείται δικαιωμάτων για δεκαετίες και γενιές, ζώντας ως πρόσφυγες επειδή εκδιώχθηκες από τα σπίτια σου 76 χρόνια νωρίτερα, η αντίσταση δεν τελειώνει όταν τελειώνει ένας ηγέτης.

Αν μη τι άλλο, αυτό θα εγγυηθεί γενιές περισσότερων ανθρώπων που θα είναι πρόθυμοι – αν αυτές οι συνθήκες δεν αλλάξουν – να συμμετέχουν στην αντίσταση».

Ο Λεβί πρόσθεσε ότι: «αυτό είναι ακριβώς το τέλος που θα περίμενε (σ.σ. ο Σινουάρ)».

«Σε αυτές τις συνθήκες, στην περιγραφή της θέσης του ηγέτη ενός ένοπλου κινήματος αντίστασης όπως η Χαμάς, λίγο πολύ προσφέρεσαι εθελοντικά για μαρτυρικό θάνατο. Δεν είναι σαν να ανατράπηκε ξαφνικά το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα του Σινουάρ και το γηροκομείο όπου θα ζούσε τα γεράματά του με τα εγγόνια του», είπε χαρακτηριστικά.

Η Παλαιστίνια συγγραφέας και ακτιβίστρια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Σούζαν Αμπουλχάουα έγραψε στο Χ: «Πέθανε πολεμώντας στην πρώτη γραμμή μαζί με τους στρατιώτες του ενάντια στη σιωνιστική τυραννία και βαρβαρότητα. δεν κρυβόταν σε ένα τούνελ όπως είπαν. Σίγουρα δεν κρυβόταν σε οχυρωμένα κτίρια, άνετα με κοστούμι και πλούτο. Πέθανε ως μάρτυρας και ήρωας στην επιδίωξη της ελευθερίας».

«Νομίζουν ότι η αντίσταση πεθαίνει επειδή οι ηγέτες γίνονται μάρτυρες, λες και η φλεγόμενη λαχτάρα για την ελευθερία, την πατρίδα και την κληρονομιά στα στήθη μας μπορεί να σβήσει όταν μας ραγίσουν τις καρδιές», πρόσθεσε η ίδια.

Ο Αλί Αμπουνίμα, Αμερικανο-Παλαιστίνιος δημοσιογράφος και ιδρυτής του σάιτ Electronic Intifada έγραψε ότι: «η ιστορία δείχνει ότι ο μαρτυρικός θάνατος των ηγετών πάντα ενισχύει την αποφασιστικότητα του λαού να είναι ελεύθερος».

Σε μια ξεχωριστή ανάρτηση, πρόσθεσε: «Αν οι αναφορές είναι σωστές, ο Γιαχία Σινουάρ πέθανε όπως θα επιθυμούσε, αγωνιζόμενος έντιμα με και για το λαό του, ενάντια στα δεινά του Σιωνισμού, της αποικιοκρατίας και της γενοκτονίας».

Τέλος, πολλά είναι τα μέσα που φιλοξενούν παλιότερη δήλωση του Σινουάρ για το πώς θα ήθελε να πεθάνει.

Δείτε σχετικό βίντεο:

“The greatest gift the enemy and the occupation can give me is to assassinate me”

Hamas political bureau chief Yahya Sinwar, who was killed by Israel on October 17 in Palestine’s Gaza, had previously stated in 2021 that he would welcome an Israeli assassination attempt with open… pic.twitter.com/QDtRV3CI5v

— TRT World (@trtworld) October 18, 2024