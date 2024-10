Μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ για τον θάνατο του επικεφαλής της Χαμάς Γιαχία Σινουάρ, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα ότι περνά σε μια νέα και πιο εντατική φάση του πολέμου της εναντίον του Ισραήλ, ενώ το Ιράν εκτίμησε ότι «το πνεύμα της αντίστασης θα ενισχυθεί».

Ο Σινουάρ, ένας από τους εγκεφάλους της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 που εξαπέλυσε η Χαμάς εναντίον του Ισραήλ και η οποία αποτέλεσε έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, σκοτώθηκε την Τετάρτη στη διάρκεια επιχείρησης Ισραηλινών στρατιωτών στον παλαιστινιακό θύλακα.

Δεν σκοτώθηκε σε μια προγραμματισμένη επιχείρηση των ειδικών δυνάμεων, αλλά σε μια τυχαία συνάντηση με τις ισραηλινές δυνάμεις στη Ράφα στη νότια Γάζα. Μια φωτογραφία που τραβήχτηκε στο σημείο δείχνει τον Σινουάρ με εξοπλισμό μάχης, να κείτεται νεκρός στα ερείπια ενός κτιρίου που χτυπήθηκε από οβίδα τανκ.

Δυτικοί ηγέτες εκτίμησαν ότι ο θάνατος του Σινουάρ προσφέρει μια ευκαιρία για τον τερματισμό των συγκρούσεων, όμως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τόνισε ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί μέχρι την επιστροφή των ομήρων που εξακολουθεί να κρατά η Χαμάς.

«Σήμερα ξεκαθαρίσαμε τους λογαριασμούς μας. Σήμερα το κακό δέχθηκε ένα πλήγμα, αλλά το έργο μας δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη», υποστήριξε ο Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του μετά την επιβεβαίωση του θανάτου του Σινουάρ.

«Προς τις αγαπητές οικογένειες των ομήρων λέω: αυτή είναι μια σημαντική στιγμή στον πόλεμο. Θα συνεχίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις μέχρι όλοι οι αγαπημένοι σας, οι αγαπημένοι μας, να επιστρέψουν σπίτια τους», πρόσθεσε.

Yahya Sinwar is dead.

He was killed in Rafah by the brave soldiers of the Israel Defense Forces.

While this is not the end of the war in Gaza, it’s the beginning of the end. pic.twitter.com/C6wAaLH1YW

— Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) October 17, 2024