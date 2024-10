Την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου σκοτώθηκε από τον ισραηλινό στρατό ο ηγέτης της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ μετά από στρατιωτική επιχείρηση ρουτίνας.

Οι IDF δεν γνώριζαν ότι είχαν βρεθεί απέναντί του, με τον θάνατό του να επιβεβαιώνεται την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου.

Όπως είναι φυσικό, αμέσως ξεκίνησε η συζήτηση για το ποιος θα τον αντικαταστήσει στην ηγεσία της Χαμάς.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σινουάρ ήταν ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης της παλαιστινιακής οργάνωσης στη Γάζα, ενώ ανέλαβε συνολικά τη διεύθυνση της Χαμάς μετά τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια στις 31 Ιουλίου στο Ιράν.

Το The Hill έχει συγκεντρώσει μια λίστα με τους πιθανότερους διαδόχους του Σινουάρ.

Ο Μαχμούντ αλ-Ζαχάρ είναι από τους ιδρυτές και υψηλόβαθμο μέλος της Χαμάς. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, θεωρείται «πολεμοχαρής» και «κοινωνικά συντηρητικός».

Εξελέγη στο Παλαιστινιακό Νομοθετικό Συμβούλιο (PLC) το 2006 και διορίστηκε ως ο πρώτος υπουργός Εξωτερικών της οργάνωσης μετά την εκλογική νίκη της Χαμάς εκείνη τη χρονιά. Φέρεται να επέζησε από απόπειρες δολοφονίας από το Ισραήλ το 1992 και το 2003.

Το Reuters αναφέρει ότι δεν έχει προβεί σε καμία δημόσια δήλωση ή εμφάνιση από τις 7 Οκτωβρίου του 2023. Ο αλ- Ζαχάρ εργαζόταν στο παρελθόν ως γιατρός στη Γάζα και ίδρυσε ιατρικές φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Ένας από τους πιθανούς διαδόχους του Γιαχία Σινουάρ είναι ο αδερφός του, Μοχάμεντ. Η επιλογή του μπορεί να σηματοδοτήσει μια συνέχεια στην προσέγγιση του αδερφού του σχετικά με τις συζητήσεις για εκεχειρία, γράφει το The Hill.

Αμερικανός αξιωματούχος είπε στο CNN ότι αν επιλεγεί ο Μοχάμεντ Σινουάρ θα σημαίνει «ότι οι διαπραγματεύσεις είναι τελείως ξοφλημένες» και ένας πρώην αξιωματούχος είπε ότι είναι «κομμένος και ραμμένος από το ίδιο ρούχο» με τον αδερφό του.

Ο Μούσα Αμπού Μαρζούκ βοήθησε στη δημιουργία ενός κλάδου της Παλαιστινιακής Μουσουλμανικής Αδελφότητας που αργότερα δημιούργησε τη Χαμάς, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων. Παραμένει μέλος του ανώτατου πολιτικού γραφείου της.

Τη δεκαετία του ’90, ως επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, το Ισραήλ τον κατηγόρησε για χρηματοδότηση και βοήθεια στην οργάνωση τρομοκρατικών επιθέσεων, έχουν γράψει οι New York Times.

Συμφώνησε να παραιτηθεί από το καθεστώς του μόνιμου κατοίκου των ΗΠΑ και να μην αμφισβητήσει τις κατηγορίες για τρομοκρατία αφού πέρασε σχεδόν δύο χρόνια σε φυλακή στο Μανχάταν τη δεκαετία του 1990. Στη συνέχεια, οι ΗΠΑ τον απέλασαν στην Ιορδανία.

Δεν είναι ξεκάθαρο αν ο Μοχάμεντ Ντέιφ είναι ζωντανός. Ο ισραηλινός στρατός έχει ανακοινώσει ότι ο Ντέιφ σκοτώθηκε σε αεροπορικό χτύπημα νωρίτερα αυτόν τον χρόνο, αλλά ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της Χαμάς είπε τον Αύγουστο στο Associated Press ότι είναι ακόμη ζωντανός.

Ιδρυτικό μέλος και διοικητής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, των Ταξιαρχιών Αλ Κασάμ από το 2002, ο Ντέιφ πιστεύεται ότι ήταν ο εγκέφαλος της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου μαζί με τον Σινουάρ, σύμφωνα με το Reuters.

Πρώην σύμβουλος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας περιέγραψε τον Ντέιφ ως ένας «ιδιαίτερα σκληροπυρηνικό αξιωματούχο της Χαμάς» με στενούς δεσμούς με υψηλόβαθμους διοικητές της οργάνωσης, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC το 2021.

Στον Ντέιφ πιστώνεται επίσης ο σχεδιασμός ενός από τα κύρια όπλα της Χαμάς, ο πύραυλος Κασάμ, και το δίκτυο τούνελ κάτω από τη Γάζα, σύμφωνα με το BBC.

Είναι γνωστός με το παρατσούκλι «Επισκέπτης» αφού δεν μένει για πολύ καιρό στο ίδιο σημείο για να αποφεύγει τις απόπειρες δολοφονίας που έχουν γίνει εις βάρος του.

Ο Χαλίλ αλ-Χάγια είναι μέλος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς που εδρεύει στο Κατάρ και ήταν ο επικεφαλής διαπραγματευτής στις συζητήσεις για την κατάπαυση του πυρός στην Ντόχα.

Αυτή τη στιγμή ζει στο Κατάρ.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο CNN ότι ο αλ-Χάγια είναι «πιθανότατα αυτός που θα ήθελαν οι ΗΠΑ» λόγω του ρόλου του στις συνομιλίες για κατάπαυση του πυρός.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, ήταν ο κύριος παράγοντας στις διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα το 2014.

Το Associated Press ανέφερε τον Αύγουστο ότι ο αλ-Χάγια θεωρούνταν επίσης πιθανός διάδοχος του πρώην πολιτικού επικεφαλής της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια που δολοφονήθηκε στο Ιράν.

Ο αλ-Χάγια δήλωσε τον Απρίλιο ότι η Χαμάς θα καταθέσει τα όπλα της, θα μετατραπεί σε πολιτικό κόμμα και θα συμφωνήσει σε μια εκεχειρία πέντε ετών, εάν δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος κατά μήκος των προ του 1967 συνόρων, σύμφωνα με το Associated Press.

Το ηγετικό μέλος της Χαμάς επέζησε από αεροπορική επιδρομή στο σπίτι του στη Γάζα το 2007, από την οποία σκοτώθηκαν μέλη της οικογένειάς του.

Ο Χάλεντ Μασάλ ήταν ο γενικός ηγέτης της Χαμάς για περισσότερο από μια δεκαετία, αρχής γενομένης από το 2006, καθώς και ο πρώην επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της.

Ωστόσο, θεωρείται ως απίθανη επιλογή, δεδομένης της υποστήριξής του σε μια παλαιότερη εξέγερση κατά του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ, η οποία προκάλεσε ρήξη με το Ιράν, σύμφωνα με το CNN.

Ο Μασάλ επέζησε από μια απόπειρα δολοφονίας εναντίον του στα τέλη της δεκαετίας του ’90.

Το Reuters πήρε συνέντευξη από τον εξόριστο ηγέτη της Χαμάς στο Κατάρ, όπου ζούσε, νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

«Η παλαιστινιακή ιστορία είναι φτιαγμένη από κύκλους», είπε ο 68χρονος. «Περνάμε από φάσεις όπου χάνουμε μάρτυρες και χάνουμε μέρος των στρατιωτικών μας δυνατοτήτων, αλλά στη συνέχεια το παλαιστινιακό πνεύμα αναγεννάται ξανά, όπως ο φοίνικας, χάρη στον Θεό».

Ο Χάλεντ Μασάλ βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, σύμφωνα με το Iran Observer.

⚡️BREAKING

Khaled Mashal is Yahya Sinwar’s likely successor

He is currently in Turkey and I am certain that the Israelis will try to assassinate him there pic.twitter.com/ZeWMuhjPx3

— Iran Observer (@IranObserver0) October 17, 2024