Καρκίνος του μαστού: Ενωμένοι είμαστε πιο δυνατοί

Τόσο στη χώρα μας όσο και στις υπόλοιπες χώρες, ο καρκίνος του μαστού παραμένει η πιο συχνή μορφή καρκίνου στις γυναίκες. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, περισσότερες από 2.300.000 γυναίκες τον χρόνο διαγιγνώσκονται με καρκίνο του μαστού, ενώ στη χώρα μας ο αριθμός αυτός πλησιάζει ετησίως τις 4.500 νέες περιπτώσεις.

Αυτό όμως δεν πρέπει να φοβίζει τις γυναίκες γιατί με την έγκαιρη διάγνωση και τις σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις έχει σημειωθεί θεαματική μείωση της θνησιμότητας.

Περισσότερα για τη σημασία της πρόληψης και τη δύναμη της σωστής ενημέρωσης θα ακούσετε στο νέο επεισόδιο podcast της Ελιάνας Χρυσικοπούλου «Από πού να αρχίσω», εδω:

Σε αυτό, η Ελιάνα τονίζει τη σημαντικότητα της πρόληψης, καθώς όπως μας αναφέρει το 95% των γυναικών που θα διαγνωστούν σε πρώιμο στάδιο με καρκίνο του μαστού θα γιατρευτούν πλήρως.

Αυτός ο αγώνας όμως θα πρέπει να είναι συλλογικός. Τόσο οι ασθενείς, όσο και οι αγαπημένοι τους, οι ειδικοί από το χώρο της υγείας, οι φίλοι και γνωστοί, οι εταιρείες με ειδικές δράσεις και το κράτος (ως κοινωνικό κράτος) θα πρέπει συνολικά να είναι παρόντες και μαζί απέναντι σε αυτή τη νόσο. Μία γυναίκα που νοσεί χρειάζεται τη μεγαλύτερη δυνατή υποστήριξη όλων. Και μην ξεχνάμε ότι όλες οι γυναίκες θα πρέπει να φροντίζουμε κάθε χρόνο για τις προληπτικές μας εξετάσεις.

Μαζί της στο επεισόδιο αυτό, η Βάσω Γιοχάη, Εκπαιδευμένη Εθελόντρια και Γραμματέας του ΔΣ του Συλλόγου «Άλμα Ζωής», μία γυναίκα η οποία νόσησε σε νεαρή ηλικία, ο Τριαντάφυλλος Αλεξόπουλος, Chief Human Resources Officer της Teleperformance Greece που σημείωσε την αξία των εταιρικών δράσεων ευαισθητοποίησης πάνω στο θέμα και η Δρ. Σοφία Μπαλαμώτη Χειρουργός Μαστού-Γυναικολόγος με εξειδίκευση στη Χειρουργική Ογκολογία του Μαστού που φρόντισε για την επιστημονική προσέγγιση της πρόληψης του καρκίνου του μαστού.

Η συζήτηση ξεκίνησε ασφαλώς με τη Βάσω που μοιράστηκε τον προσωπικό αγώνα της, όταν πριν 17 χρόνια και σε ηλικία μόλις 29 χρόνων νόσησε. Είναι πολύ σημαντικό να ακούς τις ίδιες τις γυναίκες να περιγράφουν την ιστορία τους. Είναι πολύ πιο ανθρώπινο να ακούς από τις ίδιες για τον φόβο, την αμηχανία, τον πανικό, τη συνειδητοποίηση, τη δύναμη, για όλα αυτά τα συναισθήματα που πλημμυρίζουν την ψυχή και το μυαλό τους.

Το ζητούμενο είναι όμως ότι στο τέλος, όπως εξομολογείται η Βάσω, βρίσκεται μία δύναμη που δεν ξέρουμε καν ότι υπάρχει αλλά υπάρχει εκεί για να μας βοηθήσει σε αυτόν τον Γολγοθά. Η ασθένεια αυτή, αν και χτυπάει μία στις οκτώ γυναίκες, αν και οι περισσότεροι εξ ημών έχουμε κάποιο περιστατικό στον κύκλο μας, παρόλα αυτά συνεχίζει να σοκάρει όταν συμβαίνει. Για αυτό χρειάζονται οι άνθρωποι και ακόμα καλύτερα άνθρωποι που το έχουν περάσει και μπορούν απόλυτα να καταλάβουν το πως αισθάνεται μία γυναίκα.

Έτσι λοιπόν και η Βάσω, μετά από προτροπή του χειρουργού της, επισκέφτηκε το «Άλμα Ζωής» όπου συνάντησε γυναίκες που είχαν κερδίσει τη νόσο, γυναίκες που καταλάβαιναν και μπόρεσαν ουσιαστικά να τη στηρίξουν. Για αυτό και η ίδια, από το 2009, αποφάσισε να γίνει εθελόντρια του Συλλόγου, ώστε να στηρίζει συναισθηματικά άλλες γυναίκες που ξεκινάνε τώρα αυτό το δύσκολο ταξίδι.

Στη συνέχεια της συζήτησης, ακούμε τον Τριαντάφυλλο Αλεξόπουλο, CHRΟ της Teleperformance Greece. Ο ίδιος εξέφρασε πως αυτές οι ιστορίες τον αγγίζουν βαθιά, καθώς του υπενθυμίζουν τη σημασία της ευαισθητοποίησης και της υποστήριξης, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για θέματα που επηρεάζουν άμεσα τις ζωές των γυναικών γύρω μας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει αυτό το δύσκολο φορτίο πλέον δεν είναι ταμπού και συζητιέται ευρέως, με πρωτοβουλίες και δράσεις που βοηθάνε ως προς αυτήν την κατεύθυνση. Η εταιρεία απασχολεί πάνω από 12.000 εργαζομένους, εκ των οποίων το 55% περίπου είναι γυναίκες. Αυτό κινητοποιεί και την ίδια την εταιρεία που έχει αγκαλιάσει τον σκοπό εδώ και πολλά χρόνια με συνεχείς μικρές και μεγαλύτερες δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης. Όπως μας αναφέρει, η εταιρεία προσφέρει κάθε Οκτώβρη, τη δυνατότητα για εξέταση με υπερηχογράφημα στις εργαζόμενες, με κάποιες από αυτές στο παρελθόν να έχουν διαγνωστεί και τελικά σωθεί, χάριν αυτής της δράσης.

Η Teleperformance Greece βλέπει το θέμα της πρόληψης ολιστικά και πραγματοποιεί διάφορες εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης, όπως η καμπάνια «Self–care comes in many shapes», που αναδεικνύει τη μοναδικότητα του κάθε γυναικείου στήθους και προωθεί τη σημασία της έγκαιρης πρόληψης και διάγνωσης. Μία ακόμα συγκινητική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τέλη Σεπτεμβρίου με τίτλο «Strength, Survival, and Support: A Panel Discussion on Breast Cancer Awareness», κατά τη διάρκεια της οποίας εργαζόμενοι της εταιρείας είχαν την ευκαιρία να ακούσουν τις προσωπικές και εμπνευστικές συνάμα ιστορίες τεσσάρων γυναικών που έχουν νοσήσει και βρει τη δύναμη να αγωνιστούν για το δώρο της ζωής.

Επιπροσθέτως, για 7η συνεχή χρονιά, η εταιρεία τους συμμετέχει στον Συμβολικό Αγώνα Δρόμου & Περιπάτου «Greece Race for the Cure» που διοργανώνεται από το «Άλμα Ζωής», ως Χορηγός Εθελοντών. Φέτος μάλιστα στο περίπτερο των εθελοντών φιλοξενήθηκε η Μαραθωνοδρόμος Βασιλική Κωνσταντινοπούλου, η οποία έτρεξε με την ομάδα της εταιρείας, στέλνοντας το δικό της μήνυμα δύναμης και επιμονής.

Στη συνέχεια, ο κος Αλεξόπουλος τόνισε τη σημασία της σταθερής και συνεχής ευαισθητοποίησης τόσο του προσωπικού όσο και του κόσμου γενικότερα. Η υγιεινή, η ασφάλεια και η ψυχική υγεία των εργαζομένων βρίσκονται ψηλά στις προτεραιότητες της εταιρείας που σκοπεύει διαρκώς να αυξάνει τις δράσεις γύρω από μια νόσο που μας θέλει όλους ενωμένους. Και σε αυτό είναι πολύ σημαντική η κοινωνική παρουσία των εταιρειών που μπορούν η κάθε μία ξεχωριστά να βάζει το δικό της κομμάτι σε ένα παζλ που μπορεί να βγει πολύ όμορφο και σίγουρα πιο ανθρώπινο.

Η τελευταία των ομιλητών, η μαστολόγος Δρ. Σοφία Μπαλαμώτη μίλησε για τη σημασία της πρόληψης που αφορά πλέον όλες τις ηλικίες. Η γιατρός ανέφερε αρχικά την αυτοεξέταση που πρέπει όλες οι γυναίκες να κάνουν, παρατηρώντας το στήθος τους, ώστε να γνωρίζουν τις φυσιολογικές αλλαγές του και κατά τη διάρκεια του κύκλου. Στη συνέχεια, εξήγησε την πορεία, ανάλογα με την ηλικιακή κατηγορία, των εξετάσεων που πρέπει να γίνονται σταθερά και σημείωσε την αξία της μαστογραφίας αλλά και των νέων θεραπειών σε περίπτωση προκαρκινικών βλαβών.

Όσο για τους λόγους που κάποιες γυναίκες αμελούν την επίσκεψη σε ένα γιατρό ή την προληπτική μαστογραφία είναι πέρα από την αμέλεια και ο φόβος, για τα οποία μίλησε η επιστήμονας καθώς και το οικονομικό ζήτημα που κάποιες μπορεί να τις αγχώνει. Το τελευταίο, με δράσεις όπως αυτές των δωρεάν ελέγχων της Teleperformance Greece, αντιμετωπίζεται και γίνεται επιπλέον κίνητρο για πολλές γυναίκες.

Στη συνέχεια, η Δρ. Μπαλαμώτη φώτισε το δύσκολο ψυχολογικό μέρος που ακολουθεί μία διάγνωση καρκίνου και τη σημασία των οικογενειακών δεσμών, που ευτυχώς ακόμα υπάρχουν στη χώρα μας. Για αυτό, θα πρέπει πάντα οι γυναίκες να συνοδεύονται από δικούς τους ανθρώπους και να ζητάνε βοήθεια από συλλόγους όπως το «Άλμα Ζωής» που θα δώσουν τα εργαλεία για μία καλύτερη ψυχολογία που είναι απαραίτητη σε έναν τέτοιον αγώνα.

Όπως πολύ σωστά επισήμανε η Ελιάνα Χρυσικοπούλου «μοιρασμένο βάρος, μισό βάρος, μοιρασμένη χαρά, διπλή χαρά».

Κλείνοντας, αυτό που θα πρέπει όλες οι γυναίκες να θυμόμαστε είναι ότι δεν αμελούμε τις εξετάσεις γιατί με την έγκαιρη διάγνωση αυξάνονται σημαντικά οι πιθανότητες επιτυχούς αντιμετώπισης της νόσου. Όπως αναφέρει στο τέλος η κα Γιοχάη «Με τον καρκίνο αναθεωρείς πάρα πολλά. Έχω αλλάξει πολύ τον τρόπο σκέψης στη ζωή μου. Έχω βάλει πολλές προτεραιότητες και κάνω πράγματα που δεν τα έκανα πριν και ζω την κάθε μέρα μου σαν να είναι η τελευταία… Πρέπει να ζούμε τη ζωή. Μία είναι».

Αντίστοιχα, η γιατρός έστειλε τρία μηνύματα: το πρώτο για την πρόληψη, το δεύτερο για την αξία που υπάρχει στο να ακούγονται οι πραγματικές ιστορίες νοσούντων και το τρίτο στην επιπλέον προσοχή που πρέπει να δείχνουν γυναίκες με επιβαρυμένο οικογενειακό ιστορικό.

Τέλος, ο κος Αλεξόπουλος πέραν της προτροπής προς όλους τους άνδρες να κινητοποιούν τις γυναίκες (αδελφές, συζύγους, κόρες, μητέρες) για να κάνουν τις εξετάσεις τους, τόνισε τη σημασία των πρωτοβουλιών από την πλευρά των φορέων και των εταιρειών, ώστε να ενισχυθούν όλοι οι Σύλλογοι που αγωνίζονται για τόσο σημαντικά ζητήματα ζωής, όπως και πέρασε το μήνυμα ότι όλοι μαζί μπορούμε να τα καταφέρουμε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για 4η συνεχή χρονιά, η Teleperformance Greece προχώρησε ακόμα σε μία σπουδαία ενέργεια, πέραν όσων κάνει για το προσωπικό της και προσέφερε μία δωρεά υπερήχων μαστού σε 1000 γυναίκες! Στην εταιρεία αυτή ο Οκτώβρης φοράει τα ροζ του άλλωστε. Στο πλαίσιο αυτό, οι υπάλληλοι ντύνονται στα ροζ σε μία συμβολική φωτογράφιση και με την πρωτοβουλία TP Wears Pink μεταδίδουν με τον πιο αισιόδοξο τρόπο το μήνυμα της αλληλεγγύης.