Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
22.02.2026 | 23:33
Αιματηρό επεισόδιο στο καρναβάλι της Έδεσσας
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Μετρό και Τραμ – Τα δρομολόγια και οι σταθμοί που βγαίνουν «εκτός»
Ελλάδα 23 Φεβρουαρίου 2026, 10:56

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Μετρό και Τραμ – Τα δρομολόγια και οι σταθμοί που βγαίνουν «εκτός»

Από την Τρίτη έως τις 9 Μαρτίου τα δρομολόγια προς Σύνταγμα θα σταματούν στο σταθμό «Φιξ», ενώ νωρίτερα θα κλείνουν από Κυριακή έως Πέμπτη οι σταθμοί «Σύνταγμα», «Ακρόπολη» και «Συγγρού – Φιξ».

Σε έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχωρά το Τραμ στη Γραμμή 6 λόγω της εκτέλεσης έργων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, από την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου εως και τη Δευτέρα 9 Μαρτίου στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα» τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ» και θα διεξάγονται στο τμήμα «Πικροδάφνη – Φιξ – Πικροδάφνη».

Έτσι, μετά από αίτημα της Ανάπλασης Δημοσίων Χώρων Α.Ε. για την εκτέλεση έργων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, κατά το διάστημα των δύο εβδομάδων, δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα».

Αλλαγές και στο Μετρό από σήμερα

Παράλληλα, συνεχίζονται από σήμερα Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026, οι εργασίες της 4ης φάσης του έργου αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G στο Μετρό της Αθήνας, στο τμήμα «Συγγρού Φιξ – Σύνταγμα».

Λόγω των εργασιών, τις νυχτερινές ώρες θα εφαρμόζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με κάποιους σταθμούς να κλείνουν νωρίτερα.

Ειδικότερα, οι σταθμοί Σύνταγμα (της Γραμμής 2), Ακρόπολη και Συγγρού Φιξ από Κυριακή έως Πέμπτη θα κλείνουν στις 21:40 το βραδύ, 2μιση ώρες νωρίτερα από την καθορισμένη λήξη κυκλοφορίας. Ο σταθμός Σύνταγμα θα παραμένει ανοιχτός για τη Γραμμή 3 Δημοτικό Θέατρο – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο.

Η κίνηση των συρμών στη Γραμμή 2 κατά τις ώρες των εργασιών θα διεξάγεται μεταξύ των σταθμών «Ανθούπολη – Πανεπιστήμιο» και «Νέος Κόσμος – Ελληνικό».

Σύμφωνα με τον ΟΑΣΑ, οι εργασίες θα διαρκέσουν ως και την Πέμπτη 19 Μαρτίου, επομένως θα διεξάγονται τις εξής ημερομηνίες:

• Δευτέρα 23 – Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου

• Κυριακή 1 – Πέμπτη 5 Μαρτίου

• Κυριακή 8 – Πέμπτη 12 Μαρτίου

• Κυριακή 15 – Πέμπτη 19 Μαρτίου

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των σταθμών, θα αναχωρούν:

Από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 21:25 (από Πανεπιστήμιο στις 21:37, από Σύνταγμα στις 21:40, από Ακρόπολη στις 21:41, από Συγγρού -Φιξ στις 21:43).
Από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 21:25 (από Αγ. Δημήτριο στις 21:33, από Νέο Κόσμο στις 21:37, από Συγγρού- Φιξ στις 21:39, από Ακρόπολη στις 21:41, από Σύνταγμα στις 21:43).
Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο τμήμα Πανεπιστήμιο – Αγ. Ιωάννης, ο ΟΑΣΑ δρομολογεί (για τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη, από τις 21:40 ως τη λήξη της κυκλοφορίας του Μετρό) την προσωρινή λεωφορειακή Γραμμή Χ15 «Πανεπιστήμιο – Άγιος Ιωάννης». Η γραμμή θα πραγματοποιεί τις εξής στάσεις:

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Πανεπιστήμιο – Στ. Μετρό Αγ. Ιωάννης: «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Σίνα), «ΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (νέα προσωρινή στάση, στην οδό Βασιλίσσης Αμαλίας επί της πλατείας Συντάγματος, μεταξύ των οδών Βασιλέως Γεωργίου Α΄ και Όθωνος), «ΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» (υπάρχουσα στάση επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας), «ΣΤΑΣΗ ΦΙΞ» (νέα προσωρινή στάση, επί της οδού Καλλιρρόης στο ύψος της στάσης Τραμ), «ΣΤΑΣΗ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» (νέα προσωρινή στάση, επί της οδού Αμβροσίου Φραντζή), «ΣΤΑΣΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Κασομούλη).

Στην κατεύθυνση Στ. Μετρό Αγ. Ιωάννης – Στ. Μετρό Πανεπιστήμιο: «ΣΤΑΣΗ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Κασομούλη, «ΣΤΑΣΗ ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» (νέα προσωρινή στάση, επί της οδού Αμβροσίου Φραντζή), «ΣΤΑΣΗ ΦΙΞ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Συγγρού), «ΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΠΟΛΗ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Συγγρού), «ΣΤΑΣΗ ΣΥΝΤΑΓΜΑ» (υπάρχουσα στάση, επί της οδού Βασιλίσσης Αμαλίας), «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΡΜΑ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ» (νέα προσωρινή στάση μόνο για αποβίβαση επιβατών, επί της οδού Πανεπιστημίου, στο ύψος μεταξύ των οδών Σίνα και Κοραή).

«Κατανοούμε την αναστάτωση, που οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκαλούν στους επιβάτες μας, κρίνονται ωστόσο αναγκαίες, για την εκτέλεση των σημαντικών αυτών έργων, που θα συμβάλλουν στη βελτίωση των καθημερινών μετακινήσεων», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι μπορεί να ανακόψει την ανοδική πορεία το 2026

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τι μπορεί να ανακόψει την ανοδική πορεία το 2026

Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο