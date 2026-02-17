16ο Ετήσιο Capital Link Greek Shipping Forum

Συγκεντρώνοντας περισσότερα από 1,000 άτομα, και φέτος παρευρέθηκε στην εκδήλωση η θεσμική ηγεσία της παγκόσμιας ναυτιλίας και συγκεκριμένα, οι επικεφαλής των τεσσάρων ναυτιλιακών διεθνών Οργανισμών: BIMCO, INTERCARGO, INTERTANKO, & International Chamber of Shipping, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής της Ελλάδας, η Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου, ο Υπουργός Μεταφορών, Υποδομών και Δημοσίων Έργων της Μάλτας, ο Αναπληρωτής Βοηθός Υπουργός για Θέματα Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, οι επικεφαλής των μεγαλύτερων Νηογνωμόνων, υψηλόβαθμα στελέχη χρηματοπιστωτικών οργανισμών, κορυφαίοι επενδυτές από την παγκόσμια αγορά.

Στo επίσημο μεσημεριανό γεύμα του συνεδρίου απονεμήθηκε το «2026 Capital Link Greek Shipping Leadership Award» στον κ. Παντελή Ελευθέριο (Λου) Κολλάκη, Chairman – Chartworld Group of Companies για την εξαιρετική του συμβολή στην Ελληνική και την παγκόσμια ναυτιλία.

Τα videos και οι photos των παρουσιάσεων και των πάνελ συζητήσεων θα είναι διαθέσιμα σύντομα στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.

ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Χορηγοί Πρωινού: Castor • TORO

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ – ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

κ. George Teriakidis, Regional Manager for Southeast Europe – DNV Maritime

κ. Νίκος Μπορνόζης, President – Capital Link, Inc.

Ο κ. Νίκος Μπορνόζης, President – Capital Link, Inc., στα εισαγωγικά του σχόλια ανέφερε: “Σας ευχαριστώ όλους για τη σημερινή σας παρουσία. Έχουμε για μια ακόμη φορά ένα πλούσιο πρόγραμμα, και ήθελα να ευχαριστήσω τους βασικούς μας εταίρους, DMV, αλλά και όλους τους χορηγούς της εκδήλωσης, στην οποία παρευρίσκονται οι θεσμικοί και επιχειρηματικοί ηγέτες της παγκόσμιας ναυτιλίας.”

Ο κ. George Teriakidis, Regional Manager for Southeast Europe – DNV Maritime, τόνισε τα εξής: “Ευχαριστώ την Capital Link που μου έδωσε την ευκαιρία να συμμετάσχω σε αυτό το φόρουμ. Ο ρυθμός των αλλαγών έχει επιταχυνθεί περισσότερο από ποτέ, εν μέσω νέων κανονισμών και σημαντικών γεωπολιτικών μεταβολών που επηρεάζουν τον κλάδο. Η ευελιξία είναι σημαντική και πιστεύω ότι η ναυτιλία αποδίδει καλύτερα όταν ακούει και παραμένει ανοιχτή σε νέες ιδέες. Περισσότερο από ποτέ, η συνεργασία δεν είναι απλώς χρήσιμη, αλλά απαραίτητη. Η ασφάλεια πρέπει να παραμείνει το αδιαπραγμάτευτο θεμέλιο πάνω στο οποίο βασίζεται η πρόοδος. Εξάλλου, η ναυτιλία αφορά πάνω απ’ όλα τους ανθρώπους, τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα. Πρέπει να κινηθούμε έξυπνα σε αυτό το περιβάλλον και να ξεκλειδώσουμε νέες ευκαιρίες.”

NET ZERO DEBATE – REGULATIONS + ENERGY TRANSITION

Συντονιστής: Dr. John Kokarakis, M&O GMC / BSA Technical Director – Bureau Veritas

Ομιλητές:

κ. Mikki Koskinen , Μanaging Director – ESL Shipping Ltd. ; President – European Shipowners | ECSA

, Μanaging Director – ; President – κ. Alfonso Castillero , CEO – Liberian International Ship & Corporate Registry (LISCR)

, CEO – κα. Ioanna Procopiou, Managing Director – Prominence Maritime; President Designate – BIMCO; Member of the Board – Union of Greek Shipowners

O Dr. John Kokarakis, M&O GMC / BSA Technical Director – Bureau Veritas, τόνισε: “Αυτό θα είναι το απόλυτο πάνελ γύρω από το καυτό θέμα της μετάβασης στο μηδενικό ισοζύγιο άνθρακα, με εξαιρετικά διακεκριμένους καλεσμένους. Η απόφαση να επιτευχθεί το net zero έχει ήδη ληφθεί. Το πραγματικό ερώτημα είναι αν τα τρέχοντα ρυθμιστικά μέσα είναι ευθυγραμμισμένα με τη φυσική πραγματικότητα των πλοίων, των διαθέσιμων καυσίμων και των προτεινόμενων χρονοδιαγραμμάτων. Πρέπει να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ πολιτικής βούλησης, περιβαλλοντικών ανησυχιών και πραγματικών δυνατοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τους ανταγωνιστές μας, στον κλάδο της αεροπορίας, αλλά και αλλού, π.χ. στη βιομηχανία λιπασμάτων, η οποία χρησιμοποιεί αμμωνία.”

O κ. Mikki Koskinen, Μanaging Director – ESL Shipping Ltd.; President – European Shipowners | ECSA, τόνισε: “Τα ζητήματα της ασφάλειας και της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας πρέπει να ληφθούν υπόψη, ώστε να έχουμε μια ευρύτερη οπτική που ξεπερνά την απλή επιλογή της μορφής ενέργειας. Η εταιρεία μας επενδύει σε πλοία που κινούνται με ντίζελ και μεθανόλη, αλλά γνωρίζουμε ότι αυτό δεν θα είναι αρκετό. Η κατάσταση εξελίσσεται συνεχώς: ακόμη και αν το εντάξουμε στο πλαίσιο του στόχου των μηδενικών εκπομπών, το παρόν σχέδιο της ΕΕ είναι ανεπαρκές. Πρέπει να επανεξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα επιλυθούν αυτά τα ζητήματα στο μέλλον, υιοθετώντας μια ολοκληρωμένη, ολιστική προσέγγιση. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας δεν είναι απαραίτητα ασύμβατη με την πράσινη ατζέντα.

Οι ευρωπαίοι πλοιοκτήτες χρειάζονται παγκόσμιους κανονισμούς, όχι περιφερειακούς. Το κόστος έχει ήδη αυξηθεί λόγω της ανάγκης συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ, ενώ το βασικό πρόβλημα παραμένει η έλλειψη καυσίμων. Τέλος, προτείνω τα κεφάλαια που συγκεντρώνονται μέσω του ETS να χρησιμοποιούνται προς όφελος της ναυτιλίας. Οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να αντιμετωπίζουν κάθε κλάδο με βάση τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και του σεβασμού.”

O κ. Alfonso Castillero, CEO – Liberian International Ship & Corporate Registry (LISCR), τόνισε: “Ο λόγος για τον οποίο βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση είναι πάντα ο ίδιος, και είναι ότι οι ρυθμιστικές αρχές προτρέχουν, αντί να λειτουργούν ως διαμεσολαβητές, παρέχοντας σαφείς κανόνες όσον αφορά τις επενδύσεις. Οι πλοιοκτήτες επιθυμούν να συμμετέχουν περισσότερο και περιμένουν να μάθουν σε τι να επενδύσουν. Πρέπει να είμαστε πιο ρεαλιστικοί, πρακτικοί και να εργαστούμε με ό,τι έχουμε στη διάθεσή μας. Το να βγάζουμε μια σειρά κανονισμών ελπίζοντας ότι θα εμφανιστεί ως δια μαγείας μια λύση που θα διορθώσει τα προβλήματά μας είναι σαν να πιστεύουμε σε μονόκερους: τέτοιες λύσεις απλά δεν υπάρχουν.

Έχω προτείνει στον IMO να μιλήσει με τους πραγματικούς υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, τους πλοιοκτήτες. Δεν μπορούμε να έχουμε οικονομικά μέτρα που έχουν σχεδιαστεί με όρους πολιτικής ορθότητας ή που λειτουργούν στη θεωρία, αλλά είναι πρακτικά αδύνατο να εφαρμοστούν. Κατανοώ την άσκηση πίεσης στον κλάδο για να μετασχηματιστεί και να αναπτύξει τεχνολογία, αλλά η επιβολή κυρώσεων είναι κάτι άλλο. Δυστυχώς, ο τρόπος με τον οποίο πορευόμαστε σήμερα δεν έχει κανένα νόημα.”

Η κα. Ioanna Procopiou, Managing Director – Prominence Maritime; President Designate – BIMCO; Member of the Board – Union of Greek Shipowners, τόνισε: “Για να επιτύχουμε την πράσινη μετάβαση, τα καύσιμα που θα επιλέξουμε θα πρέπει να παράγονται με υπεύθυνο τρόπο. Ωστόσο, η αμμωνία χρειάζεται μεγάλες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που δεν την καθιστά τελικά και τόσο πράσινη. Άλλοι βιομηχανικοί κλάδοι, όπως οι χερσαίες μεταφορές, θα είχαν πολύ καλύτερα αποτελέσματα με τη χρήση της ίδιας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας. Αν μάλιστα καλούμασταν να αντικαταστήσουμε το σύνολο των καυσίμων στη ναυτιλία, το παγκόσμιο απόθεμα δεν θα επαρκούσε για να καλύψεις τις ανάγκες μας: με δύο λόγια, η απανθρακοποίηση δεν είναι κάτι εύκολο. Επιπλέον, οι απαιτήσεις των ανταγωνιστών μας, όπως η βιομηχανία του χάλυβα, πρέπει να συνυπολογιστούν.

Πιστεύω πολύ στην εύρεση άλλων τρόπων προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές. Υπάρχουν επιχειρησιακά μέτρα που προσφέρουν εξαιρετικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, το 40% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου θα μπορούσε να περιοριστεί χάρη στη βελτιστοποίηση, οδηγώντας σε αξιοσημείωτη εξοικονόμηση. Γιατί δεν επιμένουμε σε αυτή την κατεύθυνση; Ένας λόγος είναι ότι κάποιοι χρησιμοποιούν το – πραγματικό – ζήτημα της κλιματικής κρίσης ως πρόφαση για την κατανομή πόρων με συγκεκριμένο τρόπο. Ας είμαστε προσεκτικοί και ας βρούμε τρόπους επίτευξης αποτελεσμάτων με χαμηλότερο κόστος. Για να γίνουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις απαιτούνται αναλύσεις για τον κύκλο ζωής των σκαφών και εκτιμήσεις των επιπτώσεων κάθε απόφασης.”

KEYNOTE INDUSTRY LEADERSHIP ROUNDTABLE STEERING THE COURSE – DRIVING THE INDUSTRY FORWARD

Συντονιστής: κα. Anthi Miliou, Maritime Commercial Director – Lloyd’s Register

Ομιλητές:

κ. John Xylas, Chairman – INTERCARGO; President and CEO – Ariston Navigation Corp.; Member of the Board – Union of Greek Shipowners κ. Paul Pathy, President– BIMCO; President & CEO – Fednav κ. Claes Berglund, Vice Chair – International Chamber of Shipping ; Senior Director – Stena κ. Rolf Westfal-Larsen Jr., Chairman – INTERTANKO ; Chief Executive Officer – Westfal-Larsen Management AS

Chairman – President and CEO – Member of the Board –

H κα. Anthi Miliou, Maritime Commercial Director – Lloyd’s Register, τόνισε: “Ο ναυτιλιακός κλάδος αντιμετωπίζει κινδύνους που σχετίζονται με την επιχειρησιακή ασφάλεια, οι οποίοι εξελίσσονται σε βασικούς παράγοντες που κλονίζουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Η κατάσταση στη Βενεζουέλα και οι πιθανές επιπτώσεις της, καθώς και ο παράνομος σκιώδης στόλος που αποτελείται κυρίως από παλιά δεξαμενόπλοια, βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Επιπλέον, οι κυρώσεις επηρεάζουν αρνητικά την ικανότητα κάλυψης της ζήτησης. Συμπερασματικά, το μέλλον της ναυτιλίας διαμορφώνεται από μερικές από τις πιο σύνθετες παγκόσμιες ανακατατάξεις των τελευταίων δεκαετιών.”

Ακολουθεί αυτούσια η δήλωση της κυρίας Anthi Miliou, Maritime Commercial Director – Lloyd’s Register:

“It was a great honour to moderate such an esteemed panel at Capital Link where we discussed the high level of commitment from ship operators, owners and industry organisations in supporting seafarer welfare against a backdrop of geopolitical unrest and political uncertainty. John Xylas, Paul Pathy, Claes Berglund and Rolf Westfal-Larsen, I greatly enjoyed our conversation, which explored the challenges and opportunities shaping the global shipping industry, from navigating an increasingly complex geopolitical landscape, to the roadmap for decarbonisation and the people that power our industry, as well as the strategic choices that will define the decade ahead.”

O κ. John Xylas, Chairman – INTERCARGO; President and CEO – Ariston Navigation Corp.; Member of the Board – Union of Greek Shipowners, τόνισε: “Επί του παρόντος, η λέξη-κλειδί είναι «αβεβαιότητα». Μπορεί βέβαια να αποτελέσει είτε απειλή είτε ευκαιρία. Η γεωπολιτική επανέρχεται και οι εντάσεις που δημιουργεί παραμένουν πηγή ανησυχίας, επηρεάζοντας τις εμπορικές ροές και την εμπιστοσύνη. Ταυτόχρονα, βρισκόμαστε σε μια νέα εποχή ρυθμίσεων όσον αφορά την περιβαλλοντική πολιτική, με ολοένα και πιο περιφερειακές προσεγγίσεις που κατακερματίζουν τον κλάδο μας. Φυσικά, είμαστε αποφασισμένοι να μειώσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα, αλλά η πορεία προς την επίτευξη αυτού του στόχου πρέπει να είναι εφικτή.

Ο τομέας των χύδην φορτίων περιγράφεται συχνά ως «γερασμένος». Η αλήθεια είναι ότι σήμερα είναι πιο ενεργειακά αποδοτικός από ό,τι το 2008. Ας μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για έναν τομέα που λειτουργεί σε πολύ ανταγωνιστικές αγορές. Ναι, η μέση ηλικία έχει αυξηθεί, αλλά ο στόλος είναι σε καλή κατάσταση. Η πρόκληση θα είναι η διαχείριση των κανονισμών σε μια εποχή που η παγκόσμια κατάσταση παραμένει ρευστή.”

Ακολουθεί αυτούσια η ομιλία του κύριου κ. John Xylas: “Discussions at the Forum once again underlined the central role of seafarers in enabling global trade and sustaining the dry bulk sector.

Safety at sea must remain the industry’s foremost priority, with the shared objective of zero loss of life. While investigations into recent bulk carrier incidents are still ongoing and the root causes have yet to be determined, each loss is deeply troubling. These tragedies serve as a stark reminder of how much our industry relies on a strong safety culture that must be lived every day on board and ashore.

Also, decarbonisation pathways move faster than proven technology and safety frameworks, seafarers risk becoming the first exposed to untested fuels, systems, and operational practices, making safety-by-design an essential condition of any realistic energy transition. While the industry is firmly committed to decarbonisation, it requires global, rather than regional, solutions that are realistic, proportionate and fit for purpose.

As ships become more complex, the shortage of qualified seafarers and shore staff makes retention, training, and continuous upskilling a strategic priority for shipping companies.

Seafarers are also operating in an increasingly complex security environment. Regional conflicts and geopolitical instability continue to expose crews to heightened risks. Addressing these risks cannot fall on individual crews or companies alone and underlines the importance of coordinated international efforts to protect seafarers and ensure the continuity of maritime trade.

At the same time, there is growing awareness of cases involving the unfair treatment and criminalisation of seafarers, including instances of unjustified detention in certain jurisdictions. Such situations place a heavy burden on seafarers and their families and highlight the need for the consistent application of international principles, due process and fair treatment, without which confidence in the system is inevitably eroded. By working collaboratively across governments, international organisations and industry stakeholders, we can strengthen the framework that supports seafarers’ safety, security and dignity, while reinforcing the sustainability and resilience of global shipping.”

O κ. Paul Pathy, President– BIMCO; President & CEO – Fednav, τόνισε: “Η τεχνολογία αποτελεί τη μεγαλύτερη ευκαιρία μας. Μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι η ναυτιλία δεν θα εξαφανιστεί ποτέ. Αν υπάρχει κάτι που μας ευνοεί, είναι το γεγονός ότι ο κόσμος βασίζεται στη ναυτιλία σήμερα και θα συνεχίσει να βασίζεται σε αυτήν και σε 100 χρόνια από τώρα. Δεδομένου λοιπόν ότι η ναυτιλία δεν θα εκτοπιστεί, αυτό σημαίνει ότι η τεχνολογία λειτουργεί υπέρ μας και όχι εναντίον μας. Πρέπει να ακολουθήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές και να συνεργαστούμε για την προώθησή τους, δημιουργώντας έτσι ένα ρεύμα που θα ανυψώσει όλα τα πλοία και θα θέσει υψηλότερα πρότυπα. Επιπλέον, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι διαθέτουμε αρκετούς νέους ναυτικούς και να επικεντρωθούμε σε εκείνους που ήδη εργάζονται στον κλάδο. Αν τους φροντίσουμε, εξασφαλίζοντας δίκαιες αμοιβές και καλές συνθήκες εργασίας, θα διαδώσουν αυτό το θετικό μήνυμα. Αν δεν το κάνουμε, η προσέλκυση προσωπικού θα γίνει δυσκολότερη.”

O κ. Claes Berglund, Vice Chair – International Chamber of Shipping; Senior Director – Stena, τόνισε: “Η ναυτιλία έχει εμπλακεί στα γεωπολιτικά ζητήματα χωρίς να το ζητήσουμε, είτε μας αρέσει είτε όχι. Από επιχειρησιακή άποψη, τα πλοία επηρεάζονται άμεσα και οι ναυτικοί δεν είναι τόσο ασφαλείς ήταν κάποτε. Από εμπορική άποψη, η αύξηση των δασμών και των φραγμών είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί. Φαίνεται ότι εισερχόμαστε σε μια εποχή αυξημένου προστατευτισμού· η παγκοσμιοποίηση κάνει βήματα προς τα πίσω. Αλλά πάνω απ’ όλα, μας απασχολεί η διάβρωση της παγκόσμιας τάξης που βασίζεται σε κανόνες και που έχει εξυπηρετήσει τη ναυτιλία μέχρι πρότινος.

Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τους κατάλληλους ανθρώπους στα πλοία. Τούτο συνεπάγεται επίσης την επανεκπαίδευση των υφιστάμενων εργαζομένων. Υποστηρίζουμε τον IMO για να προετοιμαστούμε καλύτερα για το μέλλον, ενθαρρύνοντας την κατάργηση διατάξεων που δεν είναι πια απαραίτητες. Ωστόσο, πρέπει να επιμείνω στο γεγονός ότι οι ναυτικοί αντιμετωπίζουν έναν σαφή και άμεσο κίνδυνο εν πλω, με πραγματικό κίνδυνο να υποστούν επίθεση ή να απαχθούν. Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο και πρέπει να απαντήσουμε με πολύ πιο έντονο τρόπο από ό,τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα.”

Ακολουθεί αυτούσια η δήλωση του κ. Claes Berglund, Vice Chair – International Chamber of Shipping; Senior Director – Stena: “Shipping is unquestionably the integral cog that keeps global trade going – our industry moves more than 90% of goods globally. However, we have faced significant challenges and transformation over the past decade, and through these challenges, shipping has remained resilient and efficient.

At the heart of our resilience and central to the efficiency of global trade, is the maritime workforce. Without them there is no industry. For this reason alone, our seafarers must always be at the forefront of our decision-making, and this is particularly critical when looking at new technologies and fuels, and the training needed for our seafarers.

This is just one reason why ICS is closely involved with any amendments to the STCW Convention, which is currently being reviewed. The review, proposed by ICS, not only accounts for social and technological advances since the last review, but also to keeps it relevant and ‘fit for purpose’ through to 2050.

At ICS we are also supporting the Maritime Just Transition Task Force which recently published training programmes that prepare seafarers to operate vessels powered by ammonia, methanol, and hydrogen. These have been developed to support seafarers’ upskilling and to accelerate the safe adoption of zero and near-zero emission fuels.

As we move forward on our decarbonisation agenda, and importantly during times of geopolitical conflict, seafarer safety and welfare must remain a central consideration for everyone.”

O κ. Rolf Westfal-Larsen Jr., Chairman – INTERTANKO; Chief Executive Officer – Westfal-Larsen Management AS, τόνισε: “Ο κατακερματισμός είναι η μεγαλύτερη απειλή που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Το 90% του παγκόσμιου εμπορίου μεταφέρεται δια θαλάσσης, πράγμα που σημαίνει ότι ο αντίκτυπος της ναυτιλίας έχει υποτιμηθεί σε μεγάλο βαθμό. Η τρέχουσα κατάσταση, με μονομερείς αλλαγές όσον αφορά τους δασμούς και τα λιμενικά τέλη, έχει οδηγήσει σε αύξηση του κόστους μεταφοράς και, κατά συνέπεια, σε αύξηση των τιμών των εμπορευμάτων, επηρεάζοντας την ανάπτυξη και το ΑΕΠ. Η ναυτιλία ήταν πάντα πολύ ανθεκτική, αλλά οι μακροπρόθεσμες συνέπειες θα είναι σημαντικές αν συνεχίσουμε σε αυτή την πορεία. Από θετικής πλευράς, υπάρχουν πολλές περισσότερες λύσεις για τη μείωση των εκπομπών και τεχνολογία που μας επιτρέπει να βελτιώσουμε τις ναυτιλιακές μας δραστηριότητες. Ο σκιώδης στόλος αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για την ασφάλεια, μια δυνητική περιβαλλοντική καταστροφή, και αποτελεί σημαντική απειλή για τη φήμη της ναυτιλιακής βιομηχανίας.”

BANK FINANCE PANEL

Συντονιστής: κ. Anthony Paizes, Partner, Head of Ship Finance, Greece – Hill Dickinson LLP

Ομιλητές:

κ. Vangelis Nomikos , Senior Director – ABN AMRO

, Senior Director – κ. Yiannis Karamanolis , Chief of Shipping – Alpha Bank

, Chief of Shipping – κ. Vassilios Maroulis, Managing Director, Global Industry Head, Shipping, Logistics & Offshore – Citi

O κ. Anthony Paizes, Partner, Head of Ship Finance, Greece – Hill Dickinson LLP, τόνισε: “Το 2025 ήταν μια χρονιά κατά την οποία πολλοί παράγοντες διατάραξαν το εμπόριο, λόγω της αναγκαστικής αλλαγής δρομολογίων και της θέσπισης νέων κανονισμών, όπως ο κανονισμός EU maritime της ΕΕ. Ωστόσο, το τοπίο των εναλλακτικών καυσίμων παραμένει, στην καλύτερη περίπτωση, ασαφές. Τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Κίνα έχουν επιβάλει δασμούς, με αποτέλεσμα την αύξηση του λειτουργικού κόστους. Ας δούμε πώς αυτό το πλαίσιο έχει επηρεάσει τις τράπεζες και τη διαδικασία λήψης αποφάσεων τους.”

O κ. Vangelis Nomikos, Senior Director – ABN AMRO, τόνισε: “Προσπαθήσαμε να επιδείξουμε ευελιξία και να προτείνουμε καινοτόμες ιδέες, προσφέροντας ορισμένες διευκολύνσεις σε εταιρείες που κατάφεραν να διατηρήσουν χαμηλό χρέος. Σε αυτό το περιβάλλον, το δικαίωμα προαίρεσης είναι υψίστης σημασίας. Θα έλεγα ότι το σημαντικότερο δίδαγμα από το 2025 είναι να είμαστε όσο το δυνατόν περισσότερο προσανατολισμένοι στις διαπροσωπικές σχέσεις και την εξεύρεση λύσεων.

Η γεωπολιτική κατάσταση δημιουργεί εντάσεις που μπορούν να μεταφραστούν σε συγκεκριμένα κόστη και κυρώσεις, δημιουργώντας αβεβαιότητα. Ωστόσο, η ναυτιλία μπορεί να μετατρέψει την αβεβαιότητα σε ευκαιρία, αν οι ιδιοκτήτες προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες. Παρόλο που οι χρηματοπιστωτικές αγορές παραμένουν ασταθείς, η αξία των περιουσιακών στοιχείων έχει αυξηθεί. Όσον αφορά τις τραπεζικές συναλλαγές, προσπαθούμε να έχουμε μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση αναφορικά με τις ταμειακές ροές. Είναι σημαντικό να παραμείνουμε πειθαρχημένοι.

Η χρηματοδότηση εναλλακτικών καυσίμων αυτή τη στιγμή αποτελεί πρόκληση, λόγω της άγνωστης διαθεσιμότητας. Προτιμούμε να προσεγγίζουμε έργα που είναι πιο ανεπτυγμένα και ώριμα. Φυσικά, θέλουμε να υποστηρίξουμε την πράσινη μετάβαση κατ’ αρχήν, αλλά αυτό προϋποθέτει και ένα συγκεκριμένο οικονομικό πλαίσιο.”

O κ. Yiannis Karamanolis, Chief of Shipping – Alpha Bank, τόνισε: “Πέρυσι ήταν μια μεταβλητή χρονιά για την ναυτιλία, με αυξημένη αβεβαιότητα λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων και των εμπορικών πολέμων. Η ναυτιλία (και ιδιαίτερα η ελληνική ναυτιλία) αποδείχθηκε και πάλι πόσο ανθεκτική είναι και πώς οι αλυσίδες εφοδιασμού μπορούν να προσαρμοστούν γρήγορα στις νέες συνθήκες. Οι πλοιοκτήτες ανέκτησαν την εμπιστοσύνη τους στη δεύτερη εξαμηνία του 2025 και επένδυσαν σε νέα παραγγελίες, αν και σε υπερβολικές τιμές. Ο ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών, των lessors και της εναλλακτικής χρηματοδότησης παρέμεινε ισχυρός, ασκώντας πίεση στους όρους δανεισμού και τα περιθώρια των τραπεζών. Δεδομένης της μεγάλης και ποικιλόμορφης πελατειακής βάσης μας, υποστηρίζοντας μεγάλους και μικρούς πλοιοκτήτες, καταφέραμε να έχουμε μια πολύ ενεργή χρονιά και επεκτείναμε το χαρτοφυλάκιο δανείων μας με σαφή εστίαση σε δυνατά credits και ποιοτικά ενεργειακά αποδοτικά πλοία. Υπάρχουν σίγουρα προκλήσεις μπροστά μας από τη συνεχιζόμενη αβεβαιότητα γύρω από τα γεωπολιτικά αλλά και από την πιθανή υπερπροσφορά πλοίων. Ωστόσο, έχουμε εμπιστοσύνη στην ικανότητα των πελατών μας να προηγούνται σε δύσκολες συνθήκες και να λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις έτσι ώστε να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που μπορεί να φέρουν αυτές οι προκλήσεις. Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τους πελάτες μας σε καλές και κακές στιγμές και παραμένουμε αφοσιωμένοι στη ναυτιλιακή βιομηχανία. Έχουμε αναθεωρήσει το επιχειρηματικό μας μοντέλο και μπορούμε να προσφέρουμε μια ευρύτερη γκάμα προϊόντων, καθώς στοχεύουμε στο να γίνουμε ένα on-stop-shop για τις ανάγκες των πελατών μας.”

O κ. Vassilios Maroulis, Managing Director, Global Industry Head, Shipping, Logistics & Offshore – Citi, τόνισε: “Η «Ημέρα της Απελευθέρωσης» έφερε αβεβαιότητα, με τους δασμούς που ανακοινώθηκαν να προκαλούν μια σειρά αντιδράσεων. Γύρω στον Μάιο, αρχίσαμε να παρατηρούμε μεγάλη δραστηριότητα στις κεφαλαιαγορές, κάτι που υποδείκνυε την επιστροφή των επενδυτών. Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι άνθρωποι αποφάσισαν να μην περιμένουν άλλο, καταλήξαμε να έχουμε ένα ολοένα και ισχυρότερο χαρτοφυλάκιο παραγγελιών και ταυτόχρονα καλούς ισολογισμούς. Η μεταβλητότητα είναι συνήθως θετική για τη ναυτιλία, οπότε είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος.

Χρησιμοποιούμε ορισμένα σημεία αναφοράς στην προσέγγισή μας, με τις ταμειακές ροές ως δομικό πυλώνα. Παίζουν φυσικά ρόλο και εξωτερικοί παράγοντες, όπως πιθανές εκεχειρίες ή αλλαγές καθεστώτος σε τρίτες χώρες, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντικές αλλαγές και να μεταβάλουν ξαφνικά την τιμή περιουσιακών στοιχείων που σήμερα κοστολογούνται εξαιρετικά ψηλά.”

ALTERNATIVE FINANCE PANEL

Συντονιστής: κ. Chris Vartzis, Partner, Head of Maritime Finance, Greece – Stephenson Harwood

Ομιλητές:

κ. Nicholas M. Petrakakos , Partner & Managing Director, Maritime & Offshore Investment Banking – Alantra

, Partner & Managing Director, Maritime & Offshore Investment Banking – κ. Eahan Shi , Executive Director, Shipping Finance Department – Bank of China Financial Leasing

, Executive Director, Shipping Finance Department – κ. George Fikaris , Managing Director – EnTrust Global

, Managing Director – κ. Sakis Voudris, Director Business Development – Neptune Maritime Leasing Ltd.

O κ. Chris Vartzis, Partner, Head of Maritime Finance, Greece – Stephenson Harwood, τόνισε: “Δεν είμαι σίγουρος ότι ο όρος «εναλλακτική» χαρακτηρίζει με ακρίβεια το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα, καθώς φαίνεται ότι αυτές οι πηγές κεφαλαίου έχουν πλέον καταστεί βασικό συστατικό της ναυτιλίας. Ας αναλύσουμε τι συμβάλλει στην πραγματοποίηση των συμφωνιών και τι τις εμποδίζει, καθώς και τι κάνει καλύτερα κάθε πλατφόρμα και πώς η γεωπολιτική και οι κυρώσεις επηρεάζουν τις αποφάσεις και τις δραστηριότητες.”

O κ. Nicholas M. Petrakakos, Partner & Managing Director, Maritime & Offshore Investment Banking – Alantra, τόνισε: “Πιστεύω ότι θα υπάρχει πάντα χώρος για εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης. Προσφέρουμε πολύ ανταγωνιστικά επιτόκια και οι πάροχοι κεφαλαίων έχουν πλέον εδραιωθεί. Από την άλλη πλευρά, παρατηρούμε ότι ορισμένες ευρωπαϊκές τράπεζες επιστρέφουν, κυρίως για να χρηματοδοτήσουν την αγορά νέων πλοίων. Επίσης, ορισμένα ταμεία υποδομών δείχνουν ενδιαφέρον για τον τομέα του υγροποιημένου φυσικού αερίου. Έχουμε το πλεονέκτημα της εμπειρίας μας, εδώ και περισσότερα από 25 χρόνια, και ενός μεγάλου δικτύου σε όλο τον κόσμο. Λειτουργούμε ως μεταφραστές, από τη γλώσσα της ναυτιλίας στη γλώσσα της οικονομίας, βοηθώντας τους πελάτες μας σε κάθε βήμα. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι τώρα είναι η καλύτερη στιγμή για να ξεκινήσετε μια σχέση που θα σας επιτρέψει να επενδύσετε σε τεχνολογία αιχμής και να εξασφαλίσετε το μέλλον της εταιρείας σας.”

O κ. Eahan Shi, Executive Director, Shipping Finance Department – Bank of China Financial Leasing, τόνισε: “Συνεχίζουμε να είμαστε πολύ δραστήριοι και εξαιρετικά αποφασισμένοι να επεκτείνουμε το χαρτοφυλάκιο μας στον τομέα της ναυτιλίας, το οποίο ήδη καλύπτει τους περισσότερους κλάδους της, τόσο στην Κίνα όσο και σε άλλες χώρες. Οι τρέχουσες προτεραιότητές μας είναι οι εξαγορές και η αναχρηματοδότηση. Η Τράπεζα της Κίνας είναι δανειστής με την πιο ευρεία παρουσία στον πλανήτη. Η ναυτιλία αποτελεί στρατηγικό τομέα για εμάς και πιστεύουμε ότι μπορούμε να ξεπεράσουμε τον ανταγωνισμό χάρη στην ταχύτητα και την αξιοπιστία μας.”

O κ. George Fikaris, Managing Director – EnTrust Global, τόνισε: “Η Ελλάδα αντιστοιχεί στη μεγαλύτερη βάση μας και τη μεγαλύτερη έκθεση του χαρτοφυλακίου μας. Γνωρίζουμε την αγορά εδώ και προσφέρουμε θεσμικό κεφάλαιο από την Αμερική και αλλού. Γενικά μιλώντας, οι επενδυτές έχουν γίνει πιο επιλεκτικοί ως προς το με ποιον επιλέγουν να συνεργαστούν. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο πάνω μέρος του κύκλου, πράγμα που σημαίνει ότι συνεργαζόμαστε με εταιρείες με εξαιρετικούς ισολογισμούς. Οι επενδυτές στον τομέα της ναυτιλίας έχουν δει αναβαθμισμένες αξιολογήσεις από τη Moody’s και άλλους οίκους, κάτι που είναι καινούργιο και τείνει να προσελκύει περισσότερο κεφάλαιο. Επομένως, θα έρθουν και περισσότερα χρήματα.

Το 2026, θα επικεντρωθούμε στο να πηγαίνουμε όπου υπάρχει λιγότερος ανταγωνισμός, προσπαθώντας να ξεχωρίσουμε και επιλέγοντας μεγαλύτερες συναλλαγές. Τα έχουμε πάει πολύ καλά στη Νορβηγία πρόσφατα και ελπίζουμε να κάνουμε το ίδιο και εδώ.”

O κ. Sakis Voudris, Director Business Development – Neptune Maritime Leasing Ltd., τόνισε: “Είμαστε σε μια περίοδο αφθονίας ρευστότητας, καθώς οι πρόσφατες ισχυρές αγορές έχουν βοηθήσει τους πλοιοκτήτες. Οι συνθήκες χρέους είναι ευνοϊκές για τους εφοπλιστές χάρη στα χαμηλά περιθώρια επιτοκίων. Επίσης, οι δανειστές ανταγωνίζονται ο ένας τον άλλον και οι ιδιοκτήτες συνεχίζουν να πιέζουν για καλύτερες τιμές. Οι υψηλές αξίες και τα υψηλά ναύλα έχουν βοηθήσει τη ναυτιλία, σε συνδυασμό με τους δασμούς και τους κανονισμούς, ακόμη και τις αλλαγές στις θαλάσσιες διαδρομές. Είμαστε εδώ για να προσφέρουμε λύσεις για όλους τους τύπους πλοίων, δείχνοντας ευελιξία και προσαρμοστικότητα όσον αφορά τη διάρκεια αποπληρωμής.

Είμαστε ένας από τους ταχύτερους δανειστές κεφαλαίων στον κλάδο. Έχουμε καταφέρει να δημιουργήσουμε μια ομάδα ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, ικανούς να εκτιμούν και να αξιολογούν περιουσιακά στοιχεία σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.”

NAVIGATING THE DIGITAL HORIZON: TECHNOLOGY, AI & THE FUTURE OF SHIPPING

Συντονιστής: κα. Maria Kyratsoudi, Director, Business Development, Greece – ABS

Ομιλητές:

κ. Vassilis Mavrogiannis , Co-Founder, Chief Maritime Officer – Ask Chief

, Co-Founder, Chief Maritime Officer – κ. Yiannis Kourkoulis , Vice President and Board Member – Best Oasis Limited ; CEO – Armi Shipmanagement

, Vice President and Board Member – ; CEO – κ. Mark O’Neil , President & CEO – Columbia Group ; President – InterManager (2020-2024)

, President & CEO – ; President – κ. Konstantinos Stampedakis , Co-Founder & Managing Director – ERMA TECH GROUP

, Co-Founder & Managing Director – κ. Ben Richardson, Chief Executive Officer – Sulnox

Η κα. Maria Kyratsoudi, Director, Business Development, Greece – ABS, τόνισε: “Η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν κάθε πτυχή της ναυτιλίας. Θα συζητήσουμε για το πώς τα ψηφιακά εργαλεία και η ΤΝ αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουμε αποφάσεις και προετοιμαζόμαστε για το μέλλον, με ορισμένες εφαρμογές να είναι ήδη διαθέσιμες αυτή τη στιγμή. Τα επιθυμητά αποτελέσματα απόδοσης και οι κίνδυνοι συμμόρφωσης σίγουρα καθορίζουν τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε.”

Ακολουθεί αυτούσια η δήλωση της κυρίας Maria Kyratsoudi, Director, Business Development, Greece – ABS:

“Digital tools, data, and AI are not just enhancing our work — they’re transforming how we think, how we make decisions, and how we prepare for the future. At ABS, we are committed to collaboration and engaging in valuable discussions such as these at Capital Link to build meaningful connections and share industry insights to help ensure safer, more resilient maritime operations.”

O κ. Vassilis Mavrogiannis, Co-Founder, Chief Maritime Officer – Ask Chief, τόνισε: “Καθώς οι στόλοι γίνονται μεγαλύτεροι και πιο περίπλοκοι, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του κλάδου δεν αφορά το κεφάλαιο ή την τεχνολογία, αλλά τη διαθεσιμότητα έμπειρων στελεχών για τη διαχείριση των πλοίων. Η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης, ενσωματώνοντας τις εξειδικευμένες γνώσεις στις καθημερινές διαδικασίες. Με τη τη δημιουργία σταθερών δομών λήψης αποφάσεων, την αυτόματη καταγραφή δράσεων και τη διατήρηση της εμπειρίας σε ολόκληρο τον στόλο, οι πλοιοκτήτες μπορούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους χωρίς να αυξήσουν αντίστοιχα το προσωπικό ή τον λειτουργικό κίνδυνο.”

O κ. Yiannis Kourkoulis, Vice President and Board Member – Best Oasis Limited; CEO – Armi Shipmanagement, τόνισε: “Interface παρακολούθησης, λογισμικό που βοηθά στη λειτουργία των μηχανημάτων και προγραμματισμός της συντήρησης είναι μερικά μόνο από τα εργαλεία που μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά οποιαδήποτε ναυτιλιακή εταιρεία. Φυσικά, ανάλογα με τον τρόπο χρήσης της τεχνολογίας, αυτή μπορεί να βοηθήσει ή/και να αυξήσει την επικινδυνότητα. Ιδανικά, η τεχνολογία πρέπει να παρέχει τρόπους αποφυγής ανθρώπινων σφαλμάτων που οφείλονται στην πίεση ή σε απρόβλεπτα γεγονότα. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί ώστε να μην αναπτύξουμε υπερβολική εξάρτηση από την τεχνολογία. Δεν θέλουμε οι μηχανικοί μας να χάσουν την πρακτική τους εμπειρία και την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων επί τόπου.”

O κ. Mark O’Neil, President & CEO – Columbia Group; President – InterManager (2020-2024), τόνισε: “Δεν έχω λόγο να αντιτίθεμαι στην αντικατάσταση της ανθρώπινης εργασίας από την τεχνολογία, αρκεί αυτό είναι απολύτως απαραίτητο. Όλα πρέπει να δοκιμάζονται και να είναι συναφή με την επιχειρησιακή λειτουργία μας. Επίσης, πρέπει να υπάρχει επαρκές κανονιστικό πλαίσιο για τη ρύθμιση της εν λόγω τεχνολογίας. Μέσα στον ενθουσιασμό όλων για την ταχεία υιοθέτηση των νέων εργαλείων, δεν πρέπει να ξεχνάμε την ανάγκη για ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και προστασία από απειλές. Επιπλέον, πρέπει να ενσωματώσουμε τα δεδομένα κατά μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, αν θέλουμε να επιτύχουμε πραγματική βελτιστοποίηση.

Το μεγαλύτερο εμπόδιο στην υιοθέτηση της ψηφιοποίησης μέχρι στιγμής ήταν η εσφαλμένη αντίληψη ότι αυτές οι λύσεις είναι πολύ ακριβές. Έχουμε μιλήσει με εταιρείες που προτείνουν φανταστικές και καινοτόμες λύσεις, οι οποίες φυσικά απαιτούν επιπλέον εκπαίδευση του προσωπικού.”

O κ. Konstantinos Stampedakis, Co-Founder & Managing Director – ERMA TECH GROUP, τόνισε: “Το μεγαλύτερο κενό ή η μεγαλύτερη ασυνέχεια σήμερα υπάρχει μεταξύ των κανονισμών και της λήψης επιχειρησιακών αποφάσεων. Τα δεδομένα μας εξακολουθούν να βασίζονται στη συμμόρφωση και να συγκεντρώνονται χειροκίνητα. Με αυτόν τον τρόπο δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε τις επιχειρησιακές ανάγκες σε πραγματικό χρόνο στη θάλασσα. Εάν τα δεδομένα είναι κατακερματισμένα και αποθηκεύονται τοπικά επί των πλοίων, αυτό σημαίνει ότι η ακρίβειά τους μπορεί να επαληθευτεί μόνο μήνες αργότερα, όταν τυχόν απαιτούμενες διορθώσεις δεν είναι πλέον εφικτές. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί από μόνη της να μετατρέψει τα στοιχεία συμμόρφωσης σε παραγωγική αλλαγή. Μπορεί να προσθέσει αξία μέσω της επικύρωσης δεδομένων, της ανίχνευσης ανωμαλιών και ασυνεπών στοιχείων, και της παροχής εκτίμησης των επιβλαβών εκπομπών βάσει μοντέλων. Έχει την ικανότητα να καλύπτει τυχόν κενά όταν οι αισθητήρες δεν παρέχουν τα σωστά δεδομένα.”

O κ. Ben Richardson, Chief Executive Officer – Sulnox , τόνισε: “Τα προϊόντα μας μπορούν να βελτιώσουν την καύση του κινητήρα και να μειώσουν την κατανάλωση καυσίμων και τις εκπομπές. Τα τελευταία 5 χρόνια, οι ναυτιλιακές εταιρείες έχουν αρχίσει να επενδύουν σημαντικά σε λογισμικό. Όσο περισσότερα δεδομένα συλλέγετε, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχετε να παρακολουθείτε καλύτερα τις εκπομπές, αποκομίζοντας και τα αντίστοιχα οφέλη. Τα μεγάλα δεδομένα πρέπει να χρησιμοποιούνται για την παραγωγή μετρήσιμου και συγκρίσιμου οφέλους. Μόλις συλλεχθούν τα δεδομένα, νέα εργαλεία όπως η μηχανική μάθηση μπορούν να βοηθήσουν στην αξιολόγησή τους. Ως κλάδος, πρέπει να μαθαίνουμε ο ένας από τον άλλο, προκειμένου να μετριάζουμε καλύτερα τους κινδύνους. Τα δεδομένα φέρνουν αποδεικτικά στοιχεία, που με τη σειράν τους φέρνουν καλύτερες επιδόσεις.”

KEYNOTE MINISTERIAL ROUNDTABLE

Συντονιστής: κ. George M. Teriakidis, Regional Manager, Southeast Europe – DNV Maritime

Ομιλητές:

Υπουργός Βασίλης Κικίλιας , Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Eλληνική Δημοκρατία

, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Υφυπουργός Μαρίνα Χατζημανώλη , Υφυπουργός Ναυτιλίας – Κυπριακή Δημοκρατία

, Υφυπουργός Ναυτιλίας – Minister Chris Bonett , Minister for Transport, Infrastructure and Public Works – Republic of Malta

, Minister for Transport, Infrastructure and Public Works – DAS Marco M. Sylvester, Deputy Assistant Secretary for Transportation Affairs – U.S. Department of State

O κ. George M. Teriakidis, Regional Manager, Southeast Europe – DNV Maritime, τόνισε: “Ο στόχος του net zero, η ενεργειακή μετάβαση, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο οι ηγέτες και ενδιαφερόμενοι φορείς του κλάδου τον οδηγούν προς τα εμπρός θα μας απασχολήσουν σήμερα, σε μια προσπάθεια να αγγίξουμε όλα τα φλέγοντα ζητήματα. Ανυπομονούμε να ακούσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι παρευρισκόμενοι υπουργοί οραματίζονται το μέλλον.”

O Υπουργός Βασίλης Κικίλιας, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Eλληνική Δημοκρατία, τόνισε:

“Η Ελλάδα έχει την ευλογία να διαθέτει μια ισχυρή ναυτιλιακή παρουσία. Ωστόσο, η δύναμη της ναυτιλίας πρέπει να οδηγεί σε αυξημένη ευημερία για την ελληνική οικογένεια. Την ώρα που συζητάμε για νέα σχέδια, πρέπει κα να εξηγήσουμε στην κοινή γνώμη και στην κοινωνία τα όσα διακυβεύονται. Η καθημερινότητα μας επηρεάζεται από το παγκόσμιο εμπόριο, το οποίο και λαμβάνει χώρα κυρίως δια θαλάσσης. Οι αποφάσεις που σχετίζονται με τη ναυτιλία επηρεάζουν την τιμή των αγαθών, τον πληθωρισμό και ούτω καθεξής. Δυστυχώς, μέχρι πρόσφατα κινούμασταν προς τη λύση της φορολόγησης των πλοίων, με επιβαρύνσεις που ανέρχονται στα δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό το βάρος τελικά θα επηρέαζε και τον μέσο Έλληνα πολίτη, γεγονός που θεωρώ απαράδεκτο. Χρειαζόμαστε μια ισχυρή και ανταγωνιστική ναυτιλία, καθώς και λύσεις για να συγκρατήσουμε τις τιμές.

Δεν πιστεύω πως κανείς γνωρίζει ακριβώς ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Σέβομαι τις εν εξελίξει έρευνες για τα βιοκαύσιμα, αλλά σήμερα το διαθέσιμο μεταβατικό καύσιμο είναι το ΥΦΑ. Δυνητικά, υπάρχουν εναλλακτικά καύσιμα που θα μπορούσαν να παρουσιάσουν ενδιαφέρον, και θεωρώ πως η πυρηνική ενέργεια θα αποτελέσει μέρος της συζήτησης. Το πιο σημαντικό έγκειται στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας και της σταθερότητας. Η ναυτιλία πρέπει να γίνει πιο εξωστρεφής και να επικοινωνήσει στην κοινωνία το πόση σημασία έχει πραγματικά.”

H Υφυπουργός Μαρίνα Χατζημανώλη, Υφυπουργός Ναυτιλίας – Κυπριακή Δημοκρατία τόνισε: “Τα τελευταία τρία χρόνια, η ενίσχυση του Κυπριακού Νηολογίου και η περαιτέρω ενίσχυση της θέσης της Κύπρου ως αξιόπιστου και υψηλής ποιότητας ναυτιλιακού κέντρου, αποτελεί μία από τις κύριες προτεραιότητές μας. Μαζί με τους συνεργάτες μου στο Υφυπουργείο Ναυτιλίας, εργαζόμαστε μεθοδικά, βάση συγκεκριμένου στρατηγικού σχεδιασμού, για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του Κυπριακού νηολογίου πλοίων. Είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που αυτές οι προσπάθειες, οδήγησαν, μέσα σε 2,5 χρόνια, σε αύξηση του Κυπριακού νηολογίου, της τάξης του 23%, φέρνοντας το Νηολόγιο στο υψηλότερο επίπεδό του, τα τελευταία 25 χρόνια. Αυτή η πρόοδος, αποτελεί αποτέλεσμα του σταθερού φορολογικού μας πλαισίου, των ισχυρών προτύπων ασφαλείας, των αποδοτικών υπηρεσιών 24/7 που προσφέρουμε και της εμπιστοσύνης που έχουμε χτίσει με τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα.

Παράλληλα, προωθούμε ενεργά τη πράσινη και ψηφιακή μετάβαση των υπηρεσιών του Υφυπουργείου Ναυτιλίας. Παρέχουμε κίνητρα, για μείωση έως και 30% στον ετήσιο φόρο χωρητικότητας για πλοία που καταφέρνουν να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα, ενώ έχουν ήδη ψηφιοποιηθεί και διατεθεί προς το κοινό οι πρώτες υπηρεσίες του Υφυπουργείου για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, και ταχύτητα, με γνώμονα τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος, ενώ αναμένεται να ψηφιοποιηθούν όλες οι υπηρεσίες του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, εντός του έτους.

Αναφορικά με την απανθρακοποίηση, είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε αποφασιστικά με φιλοδοξία αλλά και ρεαλισμό. Υποστηρίζουμε τις παγκόσμιες λύσεις, μέσω του ΔΝΟ, καθώς μόνο ένα ρεαλιστικό παγκόσμιο κανονιστικό πλαίσιο μπορεί να προσφέρει βεβαιότητα και ισότιμους όρους ανταγωνισμού. Ως ενεργό μέλος τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του ΔΝΟ, δίνουμε έμφαση στην συλλογική συνεργασία και τη ομοιόμορφη ρύθμιση, υποστηρίζοντας σθεναρά τον κεντρικό ρόλο του ΔΝΟ στη διαμόρφωση της παγκόσμιας ναυτιλιακής πολιτικής.

Στηρίζουμε επίσης το ελεύθερο εμπόριο, την ελεύθερη ναυσιπλοΐα και την ασφάλεια στη θάλασσα. Στο σημερινό γεωπολιτικό περιβάλλον, η ναυτιλία οφείλει να παραμείνει ουδέτερη και οι κυβερνήσεις πρέπει να συνεργαστούν για να διασφαλίσουν σταθερές και προβλέψιμες αλυσίδες εφοδιασμού.

Έχοντας αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, από την 1/1/2026, είμαστε η φωνή των 27 κρατών μελών και των 450 εκατομμυρίων Ευρωπαίων πολιτών. Η ναυτιλία είναι μεταξύ των κύριων προτεραιοτήτων που έχουμε θέσει. Η Προεδρία μας προσεγγίζει αυτή την ευθύνη με αισιοδοξία και φιλοδοξία και προσβλέπουμε στη συνεργασία και την ένωση δυνάμεων με όλους, για να λειτουργήσουμε ως γέφυρα μεταξύ της ΕΕ και των γειτόνων μας στην αραβική περιοχή, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η διεθνής ναυτιλία προς όφελος της παγκόσμιας οικονομίας και κοινωνίας.

Τέλος, η επένδυση στους ανθρώπους παραμένει θεμελιώδης μας στόχος. Μέσω υποτροφιών, υποστήριξης της εκπαίδευσης των ναυτικών και προγραμμάτων ευαισθητοποίησης, ενισχύουμε τη ναυτική εκπαίδευση, διασφαλίζοντας ότι η ναυτιλία της Κύπρου παραμένει βιώσιμη και ανταγωνιστική.”

O Υπουργός Chris Bonett, Minister for Transport, Infrastructure and Public Works – Republic of Malta, τόνισε: “Οι υποδομές είναι πολύ σημαντικές, και όχι μόνο για τη ναυτιλία. Με βάση την τρέχουσα εξέλιξη σε επίπεδο κανονιστικών ρυθμίσεων, οι υποδομές που δημιουργούνται πρέπει να συμβαδίζουν με τις προσπάθειες απανθρακοποίησης. Ως χώρα, είμαστε υπερήφανοι για τα λιμάνια μας και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε αυτόν τον τομέα. Το 95% των εισαγωγών μας προέρχεται από τη θάλασσα, επομένως εξαρτόμαστε σε μεγάλο βαθμό από τη ναυτιλία. Όλα τα πλοία, ανεξάρτητα από τα διαφορετικά συστήματα πρόωσης που ενδεχομένως διαθέτουν, πρέπει να μπορούν να φιλοξενηθούν με επάρκεια στα λιμάνια μας. Πρέπει επίσης να δημιουργήσουμε πιο αποτελεσματικά συστήματα επικοινωνίας. Τέλος, τα συστήματα ασφαλείας στοχοποιούνται διαρκώς σε όλο τον κόσμο, οπότε πρόκειται για μια παγκόσμια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Προχωρώντας μπροστά, το ζήτημα είναι απλό: το εμπόριο είναι παγκόσμιο, όχι περιφερειακό. Τη στιγμή που αρχίζουμε να σκεφτόμαστε με τοπικιστικούς όρους, ακόμα και αν αυτό μπορεί να βασίζεται σε μια ευγενή ιδέα, υπονομεύουμε τους εαυτούς μας και βλάπτουμε την ίδια μας την ανταγωνιστικότητα. Ο IMO ήταν πάντα ένας χώρος κατανόησης, που μας επέτρεπε να χαράξουμε μια κοινή πορεία. Πρέπει να ανακτήσουμε αυτό το πνεύμα και η ναυτιλία πρέπει να εκφράζεται ακόμη πιο δυναμικά και να προωθεί ενεργά ρεαλιστικές πολιτικές.”

O DAS Marco M. Sylvester, Deputy Assistant Secretary for Transportation Affairs – U.S. Department of State, τόνισε: “Όποια χώρα της ΕΕ διαφωνεί με τον στόχο του net zero, ας γνωρίζει ότι μπορεί να απευθυνθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες και να βρει έναν σύμμαχο που είναι πρόθυμος να συζητήσει ανοικτά για το θέμα.

Επιπρόσθετα, κάτι που πρέπει να γνωρίζετε, και θα προκαλέσει ανακούφιση σε αρκετούς, είναι ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να στηρίζουν τον IMO ως θεσμό. Πρόσφατα αποχωρήσαμε από μια σειρά διεθνών οργανισμών, αλλά ο IMO δεν ανήκει σε αυτούς, ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι έχει αξία. Ωστόσο, η επιμονή στις μηδενικές εκπομπές μετατρέπει τον IMO από ρυθμιστή θεμάτων ασφαλείας σε ένα είδος παγκόσμιας τράπεζας, απομακρύνοντας τον από τη βασική αποστολή και τις αρχές του. Η ιδέα ότι η ίδια η ναυτιλία δεν συμμετέχει στη διαβούλευση για θέματα που την αφορούν άμεσα είναι λανθασμένη κατά τη γνώμη μας. Δεν γίνεται να έχουμε περιφερειακές νομοθεσίες εδώ κι εκεί. Οι ίδιοι θεσμοί που τις δημιουργούν, είναι αυτοί που παραμένουν αδιάλλακτοι ως προς το net zero. Πριν οι διαπραγματεύσεις ξεκινήσουν εκ νέου, πρέπει να απαιτήσουμε σαφείς δεσμεύσεις κατά των κανονιστικών πλαισίων τοπικού χαρακτήρα.

Σήμερα, η συζήτηση γύρω από τα εναλλακτικά καύσιμα εστιάζει σε τρία από αυτά: την αμμωνία, το υδρογόνο, και τη μεθανόλη. Το κοινό τους χαρακτηριστικό είναι ότι για να παραχθούν καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν έχω υπόψη κάποια χώρα με ικανά αποθέματα. Επίσης, και τα τρία είναι προβληματικά ως προς το επίπεδο ασφαλείας. Δεν γίνεται να επιβάλλουμε μια επιλογή που θα θέσει σε κίνδυνο τους ναυτικούς, όπως στην περίπτωση της αμμωνίας για παράδειγμα. Η δουλειά μας δεν είναι η μελλοντολογία, αλλά η εργασία, με ταπεινότητα, γύρω από βιώσιμες λύσεις.”

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟ ΓΕΥΜΑ & ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

Απονομή του “2026 CAPITAL LINK GREEK SHIPPING LEADERSHIP AWARD” στον κ. Pantelis Eleftherios (Lou) Kollakis, Chairman – Chartworld Group of Companies

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΟΜΙΛΙΕΣ:

κ. George A. Tsavliris, Principal – Tsavliris Salvage Group

Principal κ. Adam Polemis, President – New Shipping Limited

ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ 2026 CAPITAL LINK GREEK SHIPPING LEADERSHIP AWARD

Στo επίσημο μεσημεριανό γεύμα του συνεδρίου έλαβε χώρα η τελετή βράβευσης κατά την οποία απονεμήθηκε το «2026 Capital Link Greek Shipping Leadership Award« στον κ. Παντελή Ελευθέριο (Λου) Κολλάκη, Chairman – Chartworld Group of Companies για την εξαιρετική του συμβολή στην Ελληνική και την παγκόσμια ναυτιλία.

Χορηγός του Μεσημεριανού Γεύματος, ήταν η The Marshall Islands Registry. O κ. Θεόφιλος Ξενακούδης, Chief Commercial Officer & Managing Director Piraeus office της The Marshall Islands Registry, πραγματοποίησε Εισαγωγικά Σχόλια και τόνισε: “Είμαστε περήφανοι που συμβάλλουμε σε μια εκδήλωση με τόσο σημαντικούς εκπροσώπους του ναυτιλιακού κλάδου από όλο τον κόσμο. Συγχαρητήρια στην Capital Link για την εξαιρετική δουλειά και συγχαρητήρια στον κ. Κολλάκη για το βραβείο CAPITAL LINK GREEK SHIPPING LEADERSHIP AWARD 2026.”

O Υπουργός Βασίλης Κικίλιας, Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Eλληνική Δημοκρατία, τόνισε:

“Θα ήθελα απλώς να εκφράσω το πόσο υπερήφανος είμαι για τους Έλληνες εφοπλιστές, τους ναυτικούς, τους ανθρώπους του κλάδου, καθώς και για τους τοπικούς και ευρωπαϊκούς εταίρους μας. Αξίζετε μεγάλο σεβασμό για το έργο σας και για την πορεία που οδήγησε την ελληνική ναυτιλία να ελέγχει το 20% του παγκόσμιου στόλου. Πιστεύω ότι η ναυτιλία είναι μέρος της λύσης, γι’ αυτό και θέλουμε να συνεργαστούμε και να καταλήξουμε σε προτάσεις που είναι συμβατές με την κοινωνία και τη συνολική πρόοδο.”

Εισαγωγικά Σχόλια πραγματοποίησαν o κ. Γιώργος Α. Τσαβλίρης, Principal – Tsavliris Salvage Group, και ο κ. Αδαμάντιος Πολέμης, President – New Shipping Limited, οι οποίο τόνισαν:

O κ. Γιώργος Α. Τσαβλίρης, Principal – Tsavliris Salvage Group, τόνισε: “Για να είμαστε δίκαιοι, ο Lou δεν χρειάζεται συστάσεις. Είναι κομμάτι της ζωής μου εδώ και πάνω από μισό αιώνα, ξεκινήσαμε μαζί. Δεν θέλω να δώσω έμφαση στην καριέρα του, αλλά στην προσωπικότητα και τη δεοντολογία του. Δεν μπορώ να σκεφτώ καμία περίπτωση κατά την οποία δεν προσφέρθηκε να με βοηθήσει. Από την αρχή, έζησε πάντα με ενθουσιασμό και πάθος για τη ζωή. Ο Lou και εγώ περνάμε πάντα καλά, ό,τι κι αν κάνουμε. Επιπλέον, πίσω από κάθε επιτυχημένο άνδρα υπάρχει πάντοτε μια ισχυρή γυναίκα, και αυτό ισχύει και για τη σύζυγο του Lou. Ο Lou είναι ένας μεγάλος πατριώτης, έχει βοηθήσει την κοινωνία με πολλούς τρόπους, όντας ένας δοτικός άνθρωπος. Όλγα και Νίκο, σας ευχαριστούμε που μας φιλοξενείτε σε αυτή την εξαιρετική στιγμή.”

Ακολουθεί αυτούσια η δήλωση του κύριου Γιώργου Α. Τσαβλίρη, Principal – Tsavliris Salvage Group:

“It is such an honour and a great pleasure for me to experience and share with you this special event today.

Lou Kollakis is known to the entire shipping community for his lifetime of impressive achievements in shipping. An astute businessman, a keen entrepreneur, a successful deal-maker.

However, I would like to highlight his numerous other, far more important qualities, which I am sure most of you present here today have also experienced.

A man of integrity, with an endless ability to maintain a sense of humour, who has always been a dear friend in good times and in times of crisis; who has always maintained the human touch — humble, down to earth, unassuming.

He has always had the remarkable ability to share his enthusiasm, to share his thoughts, and to give sound advice to all of us when needed.

His faith in God, and his outstanding contributions to his country and to society in times of need, have been constant.

His perception of love and friendship is uncompromising; always a beloved friend and a devoted family man, supportive of his wonderful wife Dee and their entire family.

They say that behind a successful man there is always a powerful woman.

His dear wife Dee has fulfilled this role and, in my mind, has been a pillar of strength — a brave and dynamic woman who has always given her unconditional love and support to her husband and family.

I am sure you will all share my feelings in saying how proud we all are to be here today.

Finally, my sincere gratitude to Nicos and Olga and their team for giving us the privilege to honour our dear friend here today.”

O κ. Αδαμάντιος Πολέμης, President – New Shipping Limited, τόνισε: “Το 1975 μετακόμισα στο Λονδίνο και έζησα εκεί για 25 χρόνια, όπου και γνώρισα τον Lou. Το μόνο που θέλαμε τότε ήταν να συνεχίσουμε την οικογενειακή μας παράδοση στη ναυτιλία. Κάθε Παρασκευή είχαμε τις θρυλικές μας συναντήσεις, μια βραδιά μεταξύ ανδρών που διατηρούμε μέχρι σήμερα. Ο Lou είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, όχι μόνο ως επιχειρηματίας, αλλά και ως πρότυπο οικογενειάρχη και πηγή πολύτιμων συμβουλών. Έχει καταφέρει να διατηρήσει τη θέληση να ζει τη ζωή στο έπακρο. Σας ευχαριστώ που σήμερα τιμάτε έναν εξαιρετικό άνθρωπο με χρυσή καρδιά.”

Παραλαμβάνοντας το βραβείο, ο κ. Παντελής Ελευθέριος (Λου) Κολλάκης, Chairman – Chartworld Group of Companies, τόνισε: “Αγαπητοί φίλοι, το βραβείο αυτό αποτελεί μεγάλη τιμή για εμένα. Το αποδέχομαι με βαθιά ευγνωμοσύνη και ταπεινότητα. Σε προσωπικό επίπεδο, η ναυτιλία είναι κάτι περισσότερο από μια επαγγελματική ενασχόληση, είναι το περιβάλλον στο οποίο γεννήθηκα. Η ναυτιλία ήταν κομμάτι της καθημερινότητας μεγαλώνοντας, των συζητήσεων, του τρόπου σκέψης μας. Πάνω από όλα, προϋποθέτει υπευθυνότητα προς το πλήρωμα, τους συνεργάτες, και τον λόγο του καθενός. Με την πάροδο των ετών, έχω ζήσει όλους τους κύκλους, τα σκαμπανεβάσματα και τις κρίσεις. Έτσι, έμαθα ότι η μακροζωία δεν προκύπτει από την τελειότητα, αλλά από την επιμονή. Τίποτα από όσα πέτυχα δεν έγινε χωρίς βοήθεια, επομένως το βραβείο αυτό ανήκει και στους συνεργάτες μου. Η ναυτιλία θα συνεχίσει να προσαρμόζεται, όπως κάνει ανέκαθεν. Τέλος, για τους νέους που σκέφτονται να μπουν στη ναυτιλία, η συμβουλή μου είναι να είστε αισιόδοξοι. Διαφορετικά, πολύ απλά δεν θα επιβιώσετε στον κλάδο αυτό.”

Ακολουθεί αυτούσια η ομιλία του κύριου κ. Παντελή Ελευθέριου (Λου) Κολλάκη: “Ladies and Gentlemen, dear friends,

I am truly honoured to receive the 2026 Capital Link Greek Shipping Leadership Award. I thank Capital Link and the selection committee for this recognition, which I accept with gratitude and humility.

I would also like to thank Adam and George, friends of more than 50 years, for their kind words.

Shipping was never just a profession for me—it was part of my life from the beginning. I was born into a family and a culture shaped by the sea. From my grandfather and my father, I learned that shipping is ultimately about responsibility: to your people, your partners, and your word.

My journey in shipping taught me resilience, respect for risk, and humility through many cycles of success and crisis. Longevity in this industry comes not from perfection, but from persistence.

Nothing I have achieved was done alone. This honour belongs to my family, my colleagues, my partners, and the seafarers who served on our ships. I am also proud to see the next generation leading shipping into a more responsible and sustainable future.

As the years pass, I am reminded that success is not only business—it is family, friendship, health, and purpose. I feel very fortunate, and grateful to the Greek shipping community for this honour.

Thank you very much.”

Το «Capital Link Greek Shipping Leadership Award» στοχεύει στην αναγνώριση των «ηγετικών προσωπικοτήτων» της Ελληνικής Ναυτιλίας, των προσωπικοτήτων που μέσα από την καταξιωμένη μακρόχρονη πορεία τους συνέβαλαν αποφασιστικά στην ανάδειξη της Ελληνικής Ναυτιλίας στην ηγετική της θέση σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το «Capital Link Greek Shipping Leadership Award» το 2013 απονεμήθηκε στον Captain Παναγιώτη Ν. Τσάκο, το 2014 στον κ. Περικλή Παναγόπουλο, το 2015 στον κ. Λάμπρο Βαρναβίδη, Vice Chairman of the Baltic Exchange, Trustee of the Lloyds Register Foundation and Managing Director and Global Head of Shipping RBS 1998, το 2016 στους κ.κ. Νικόλα, Γιώργο και Αντρέα Τσαβλίρη, Tsavliris Salvage Group, το 2017 στον Καθηγητή κ. Κώστα Θ. Γραμμένο, CBE DSc, Chairman C. Grammenos Centre of Shipping Trade & Finance – Bayes Business School, City, University of London, το 2018 στους κ.κ. Πάνο Λασκαρίδη Πρόεδρο, European Community Shipowners Associations; Διευθύνοντα Σύμβουλο, Lavinia Corporation/Laskaridis Shipping Company Ltd. και Αθανάσιο Λασκαρίδη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Lavinia Corporation, Lavinia Enterprises Limited and Laskaridis Shipping Company Ltd., το 2019 στον Captain Πάρη Δράγνη, Chairman & Founder – Goldenport Group, το 2020 στον κ. Γιώργο Προκοπίου, Founder, Dynacom Tankers Management, Sea Traders – Dynagas, το 2022 στον κ. Συμεών Παληό, Founder and Chairman, Diana Shipping, το 2023 στον κ. Θεμιστοκλή Βώκο, Founder Member, Honorary Chairman of Posidonia; Founder of Seatrade, το 2024 στην TEN LTD. –TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD.,& στον Δρ. Νίκο Π. Τσάκο, Founder & CEO – TEN Ltd. (NYSE: TEN); Chairman – INTERTANKO (2014-2018), και το 2025 στον κ. Θανάση Μαρτίνο, Managing Director – Eastern Mediterranean Maritime Limited.

SHIPPING: NAVIGATING THE INTERPLAY OF COMMERCE, GEOPOLITICS & REGULATIONS

Συντονιστής: κα. Dorothea Ioannou, Chief Executive Officer – American P&I Club

Ομιλήτριες:

κ . Michael Parker Chairman, Global Shipping, Logistics & Offshore – Citi

Global Shipping, Logistics & Offshore κ. Richard Fulford-Smith, Founder – EDEN OCEAN LLC ; Co-Founder – Affinity Shipping

Founder Co-Founder κ . Peter G. Livanos, Chairman and a Member of the Board of Directors – GasLog Ltd.

Chairman and a Member of the Board of Directors Δρ. Anthony S. Papadimitriou, President – Onassis Foundation

Η κα. Dorothea Ioannou, Chief Executive Officer – American P&I Club, τόνισε: “Είμαι ενθουσιασμένη που θα συντονίσω αυτή την ομάδα εμπειρογνωμόνων. Το θέμα μας αγγίζει κάθε πτυχή του κλάδου. Το χαρακτηριστικό της ναυτιλίας είναι ότι μια απειλή που φαίνεται καταστροφική μπορεί επίσης να προσφέρει ευκαιρίες. Σήμερα θα επικεντρωθούμε στον αντίκτυπο που μπορούν να έχουν η γεωπολιτική και οι κανονισμοί στις επιχειρήσεις και στους ανθρώπους.”

Ο κ. Michael Parker Chairman, Global Shipping, Logistics & Offshore – Citi, τόνισε: “Κάθε καταναλωτής στον κόσμο εξαρτάται από τη ναυτιλιακή βιομηχανία. Για να υπολογίσουμε τις εκπομπές σε παγκόσμιο επίπεδο, πρέπει να συμπεριλάβουμε τα εργοστάσια και την αλυσίδα αξίας. Το παγκόσμιο εμπόριο συνεχίζει να αναπτύσσεται, αλλά πρέπει να θυμόμαστε ότι πρόκειται για μαραθώνιο και όχι για σπριντ, μιας και ο στόχος για την απανθρακοποίηση έχει τεθεί για το 2050. Επομένως, δεν υπάρχει λόγος πανικού σε περίπτωση που μια μεμονωμένη προσπάθεια καταλήξει σε αποτυχία. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι διαφάνεια. Για όσους φοβούνται τις κανονιστικές ρυθμίσεις, η διαφάνεια είναι ο καλύτερος σύμμαχός σας. Με την αποκάλυψη των δεδομένων σας, δείχνετε ταυτόχρονα την πρόοδο που έχετε επιτύχει μέχρι τώρα και θα πρέπει να ανταμειφθείτε για αυτή τη διαφάνεια. Ας χρησιμοποιήσουμε την τεχνολογία για να διασφαλίσουμε ότι διαθέτουμε ένα σύστημα που μας παρέχει τις καλύτερες διαθέσιμες πληροφορίες.”

Ο κ. Richard Fulford-Smith, Founder – EDEN OCEAN LLC; Co-Founder – Affinity Shipping, τόνισε: “Πρέπει να αναλάβουμε τη μεγάλη ευθύνη να θέσουμε κανόνες για τους εαυτούς μας. Η Ελλάδα είναι ένα φανταστικό μέρος για τη ναυτιλία και είχα την ευκαιρία να γνωρίσω μερικούς καταπληκτικούς ανθρώπους και να δω τον κλάδο να αναπτύσσεται ακόμη περισσότερο.

Ο κλάδος των δεξαμενόπλοιων έχει βρεθεί σε δύσκολη θέση μετά τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και με την πιθανότητα ένοπλης σύρραξης στο Ιράν να διαφαίνεται στον ορίζοντα. Εκτός αυτού, η τρέχουσα νομοθεσία δεν λειτουργεί και τόσο καλά, καθώς είναι αδύνατο να μεταφερθούμε από τη μια στιγμή στην άλλη σε έναν τέλειο πράσινο κόσμο που θα ήταν ιδανικός για όλους. Χρειαζόμαστε περαιτέρω εξέλιξη για να φτάσουμε τελικά εκεί.”

Ο κ. Peter G. Livanos, Chairman and a Member of the Board of Directors – GasLog Ltd., τόνισε: “Πολλά πράγματα που θεωρούνται παλιά και ξεπερασμένα διατηρούν την αξία τους και σήμερα. Στον πυρήνα της ναυτιλίας βρίσκεται η ικανότητα να πληρώνεσαι για να μεταφέρεις φορτία από το ένα λιμάνι στο άλλο με ασφάλεια και συνέπεια. Όσοι το κάνουν καλά θα έχουν μια επιχείρηση που θα συνεχίσει να πηγαίνει καλά, πέρα και πάνω από κύκλους και κανονισμούς. Γι’ αυτό, φροντίστε τα πλοία, το πλήρωμα και τις κεφαλαιουχικές δαπάνες σας με προσοχή. Αναρωτιέμαι πόσοι από τους σημερινούς εφοπλιστές έχουν επισκεφθεί τα πλοία τους. Η ναυτιλία μας δίνει το τεράστιο προνόμιο να υπερβαίνουμε τα σύνορα και τις πολιτικές συγκυρίες και να πηγαίνουμε όπου απαιτείται. Αλλά η παραβίαση των κυρώσεων για βραχυπρόθεσμο κέρδος θα μας στερούσε αυτό το προνόμιο. Δουλεύουμε σε κάτι σημαντικότερο από μια απλή δραστηριότητα: η ναυτιλία είναι καταλύτης ενότητας.

Απομακρυνόμαστε από την παγκόσμια τάξη προς διάφορες κατακερματισμένες, εθνικιστικές δομές εξουσίας. Ο IMO πρέπει να διατηρηθεί και να στηριχτεί, ειδικά υπό αυτές τις συνθήκες. Και μιας και μιλάμε για διεθνείς οργανισμούς, οφείλω να πω ότι ήταν αρκετά καταθλιπτικό να βλέπω την αμερικανική σημαία να κατεβαίνει από την έδρα του ΠΟΥ.”

Ο Δρ. Anthony S. Papadimitriou, President – Onassis Foundation, τόνισε: “Η ναυτιλία είναι ο φθηνότερος τρόπος μεταφοράς εμπορευμάτων. Υποστηρίζει το εμπόριο και ταυτόχρονα βελτιώνει την αποδοτικότητα. Ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι εξελίξεις στο Ιράν έχουν επηρεάσει την κατάσταση. Επιπλέον, η εμπορική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών έχει αλλάξει, και δεν αναφέρομαι μόνο στους δασμούς. Από την πλευρά τους, οι Κινέζοι έχουν δημιουργήσει μια τεράστια εμπορική ζώνη χρησιμοποιώντας το δικό τους νόμισμα, δικό τους εργατικό δυναμικό και δικές τους τράπεζες. Το επόμενο ζήτημα που αναμφίβολα θα προκύψει είναι αν η Ρωσία θα επανενταχθεί στον ευρωπαϊκό οικονομικό χώρο ή θα πλησιάσει περισσότερο στη σφαίρα επιρροής της Κίνας.

Διαφορετικοί τομείς της ναυτιλίας θα έχουν και διαφορετικά αποτελέσματα. Τα εμπορευματοκιβώτια αντανακλούν την κατάσταση του παγκόσμιου εμπορίου και της εφοδιαστικής αλυσίδας. Χρειαζόμαστε ένα παγκόσμιο, αποτελεσματικό και λειτουργικό σύστημα και δεν πρέπει να δεχόμαστε περιφερειακά υποκατάστατα.”

THE INVESTOR VIEW ON SHIPPING: STRATEGIES ACROSS SECTORS & CYCLES

Συντονιστής: κ. Konstantinos Mexias, Partner, Assets & Structure Finance Group – Watson Farley & Williams

Ομιλητές:

κ. Bastian Hagebeuker , Partner – Blue Star Group ; Managing Director – Windward Offshore

, Partner – ; Managing Director – κα. Sofia Kalomenides , Partner – Europe Central Capital Markets Leader – EY

, Partner – Europe Central Capital Markets Leader – κ. Felix Nölke , Managing Director for Maritime Investments – MPC Capital

, Managing Director for Maritime Investments – κ. Alexis Atteslis, Co-Head of Europe & Partner – Oak Hill Advisors

Ο κ. Konstantinos Mexias, Partner, Assets & Structure Finance Group – Watson Farley & Williams, τόνισε: “Θα συζητήσουμε τις διαφορετικές στρατηγικές αναλόγως με τον τομέα και τον τρόπο με τον οποίο αυτές αναπτύσσονται, θα αναφερθούμε στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι κεφαλαιαγορές στις συναλλαγές και θα εξετάσουμε το τρέχον τοπίο της ναυτιλίας, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι επενδυτικές αποφάσεις στο υψηλότερο επίπεδο.”

Ο κ. Bastian Hagebeuker, Partner – Blue Star Group; Managing Director – Windward Offshore, τόνισε: “Η ναυτιλία αλλά και άλλες βιομηχανίες λειτουργούν υπό τις τρέχουσες δύσκολες συνθήκες που μας επηρεάζουν όλους, ενώ η αξία των περιουσιακών στοιχείων διαμορφώνεται από την προσφορά και τη ζήτηση. Μεσοπρόθεσμα, η αγορά εμπορευματοκιβωτίων φαίνεται συναρπαστική, με μεγάλες επενδύσεις σε νέα πλοία. Πιστεύουμε ακράδαντα στον τομέα της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας. Άλλοι παράγοντες και κινητήριες δυνάμεις περιλαμβάνουν τη δυνητική απόδοση στο επενδεδυμένο κεφάλαιο και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται.

Κάθε επένδυση καθοδηγείται από αναλύσεις, αλλά τελικά υπάρχει και μια συναισθηματική διάσταση.

Προσωπικά, ποτέ δεν θα επένδυα σε κάτι που δεν μου αρέσει. Δεν γνωρίζω κανέναν που να εργάζεται στη ναυτιλία και να μην του αρέσει. Αν σκεφτεί κανείς πόσο κρίσιμη είναι η ναυτιλία σε παγκόσμιο επίπεδο είναι λογικό να γοητεύει κάθε επενδυτή.”

H κα. Sofia Kalomenides, Partner – Europe Central Capital Markets Leader – EY, τόνισε: “Πολλές εταιρείες σταθμίζουν τα οφέλη και εξετάζουν το ενδεχόμενο να εισαχθούν στο χρηματιστήριο. Πρόκειται για ένα δίλημμα με τα θετικά και τα αρνητικά του. Από τη μία πλευρά, υπάρχει καλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια, επενδυτές με ρευστότητα και η δυνατότητα, ως μεγαλύτερη εταιρεία, να διατηρήσει κανείς τα καλύτερα ταλέντα και στελέχη. Να τα εντοπίσει, να τα προσλάβει, να τα διατηρήσει και να τα ανταμείψει με μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Ακόμη, η εισαγωγή στο χρηματιστήριο αυξάνει την αναγνωρισιμότητα της εταιρείας. Από την άλλη πλευρά, απαιτείται διαφάνεια και κοινοποίηση πολύ περισσότερων πληροφοριών. Επιπλέον, υπάρχουν και άλλες προκλήσεις, όπως η ευθύνη απέναντι στο διοικητικό συμβούλιο. Η δουλειά δεν αφορά πλέον μόνο τη διαχείριση μιας επιχείρησης, αλλά και τη διαχείριση των επενδυτών, και αυτό γίνεται ένα σημαντικό μέρος της διοίκησης της εταιρείας. Η είσοδος στο χρηματιστήριο δεν είναι για όλους, αλλά είναι μια επιλογή για όσους έχουν πραγματικά ισχυρά θεμελιώδη, όπως η ηλικία και το μέγεθος του στόλου.”

Ο κ. Felix Nölke, Managing Director for Maritime Investments – MPC Capital, τόνισε: “Είναι σημαντικό να υπάρχει προστασία από τυχόν παγίδες που μπορεί να κρύβονται σε μια επένδυση. Οι μη εισηγμένες εταιρείες έχουν τα μέσα να αποκτήσουν πρόσβαση σε κεφάλαια και δεν έχουν καμία υποχρέωση να παρουσιάζουν λεπτομερείς πληροφορίες στο κοινό. Οι θεσμικοί επενδυτές και τα επενδυτικά κεφάλαια αρχίζουν να εκτίθενται σε άλλους τομείς μέσω της ναυτιλίας, όπως η υπεράκτια αιολική ενέργεια, οι μεταφορές κ.λπ. Η ναυτιλία προσφέρει το πλεονέκτημα της έκθεσης σε μια τροχιά ανάπτυξης. Είναι ένα στοιχείο που η ναυτιλιακή βιομηχανία πρέπει να εκμεταλλευτεί πλήρως. Αν εξετάσουμε τις συναλλαγές που ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, η σαφήνεια όσον αφορά τη στρατηγική και η καλή διαχείριση φαίνεται να προσφέρουν σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.”

Ο κ. Alexis Atteslis, Co-Head of Europe & Partner – Oak Hill Advisors, τόνισε: “Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε επιλεξιμότητα με τον λιγότερο δαπανηρό τρόπο. Το μέγεθος των επενδύσεων συνήθως παράγει μεγαλύτερη ρευστότητα στις δημόσιες εταιρείες. Μπορεί να μην είμαστε πλοιοκτήτες, αλλά κατανοούμε πόσο σημαντικό είναι να βρει κανείς έναν συνεργάτη που μοιράζεται ένα κοινό όραμα. Οι προσωπικές σχέσεις είναι καθοριστικές και μερικές φορές ακόμη πιο σημαντικές από την ίδια την επένδυση. Το ελκυστικό στοιχείο της ναυτιλίας είναι ότι ασχολείται με σκληρά περιουσιακά στοιχεία και προσφέρει κυκλικό εισόδημα. Αυτή τη στιγμή πράγματι προσφέρονται ευκαιρίες για σημαντικές κεφαλαιακές επενδύσεις.”

GREECE AS EUROPE’S ENERGY GATEWAY: MARITIME POWER & TRANSATLANTIC SECURITY

Κύρια Εισαγωγική Ομιλία: κ. Joshua Huck, Chargé d’Affaires – U.S. Embassy in Athens, Greece

Συντονιστής: κ. Morten Løvstad, Vice President Business Development, Global Business Director – DNV Maritime

Ομιλητές:

κ. Alexandros Exarchou , Chairman & CEO – AKTOR Group of Companies ; CEO – ATLANTIC SEE LNG TRADE

, Chairman & CEO – ; CEO – κ. Frangiskos Kanellakis , Executive Director – Alpha Bulkers / Pantheon Tankers / Alpha Gas

, Executive Director – κ. George Prokopiou , Founder – Dynacom Tankers Management ; Dynagas Ltd. (DLNG) / Sea Traders

, Founder – ; Δρ. Nikolas P. Tsakos, Founder & CEO – TEN Ltd.; Chairman – INTERTANKO (2014-2018)

Κύρια Εισαγωγική Ομιλία: κ. Joshua Huck, Chargé d’Affaires – U.S. Embassy in Athens, Greece

Ο κ. Joshua Huck, Deputy Chief of Mission – U.S. Embassy in Athens, Greece, τόνισε: “H σημερινή παρουσία του υφυπουργού Sylvester αποδεικνύει τη σημασία που αποδίδει η αμερικανική κυβέρνηση στη ναυτιλία και στις ελληνο-αμερικανικές σχέσεις ευρύτερα. Αυτό το συνέδριο αντικατοπτρίζει τη δύναμη της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας και την παγκόσμια εμβέλειά της. Η συνεργασία μας στον τομέα της ναυτιλίας αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους των διμερών μας σχέσεων. Σήμερα, η Ελλάδα βρίσκεται στο σταυροδρόμι αγορών και ηπείρων, διαδραματίζοντας κρίσιμο ρόλο για την πρόσβαση της Ευρώπης σε ασφαλή και αξιόπιστη ενέργεια. Έχουν υπογραφεί συμφωνίες για υπεράκτια εξερεύνηση με τις εταιρείες Exxon και Chevron. Επιπλέον, η Ελλάδα εξελίσσεται σε κόμβο εισαγωγής και μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, με ζωτική σημασία για ολόκληρη την περιοχή. Η κοινή επιδίωξη της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών είναι να μειώσουν την εξάρτησή τους από τρίτους παράγοντες. Θέλουμε οι αποφάσεις να λαμβάνονται με βάση τις αγορές και όχι εκβιαστικά. Θεωρούμε την Ελλάδα αξιόπιστο εταίρο, ικανό να μεταφέρει ενεργειακά προϊόντα με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα. Όπως είπε ο Πρόεδρος Τραμπ, η Ελλάδα αποτελεί φάρο σταθερότητας και ευκαιριών σε μια πολύ περίπλοκη περιοχή.

Το 2026, θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε προκλήσεις και υβριδικές απειλές για την ασφάλεια. Είμαστε βέβαιοι ότι με τη βοήθεια αξιόπιστων συμμάχων και εταίρων μπορούμε να τις ξεπεράσουμε, επενδύοντας στην προστασία της ενέργειας και καθιστώντας τη ναυτιλία δύναμη σταθερότητας. Επιδιώκουμε επίσης να επεκτείνουμε τις ευκαιρίες, να ενισχύσουμε τη ναυτική εκπαίδευση και να παρέχουμε εκπαίδευση στο εργατικό δυναμικό και των δύο χωρών μας, ενώ συνεχίζουμε να εργαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις και ικανότητες ναυπήγησης. Η συμμαχία μας δεν αφορά μόνο την ιστορία, αλλά και ένα μέλλον όπου η θάλασσα δεν θα είναι ένας χώρος σύγκρουσης, αλλά συνδεσιμότητας.”

Πάνελ Συζήτησης:

O κ. Morten Løvstad, Vice President Business Development, Global Business Director – DNV Maritime, τόνισε: “Ευχαριστώ τον κ. Huck που υπογράμμισε τον ουσιαστικό ρόλο της Ελλάδας ως σημείο εισόδου ενέργειας. Η χώρα μετατρέπεται από περιφερειακό εταίρο σε στρατηγικό κόμβο logistics και ΥΦΑ. Ας ακούσουμε τώρα τα όσα έχουν να πουν οι διακεκριμένοι ομιλητές μας για τη διατλαντική συνεργασία και τον ρόλο της ναυτιλίας στο μέλλον της Ευρώπης.”

O κ. Alexandros Exarchou, Chairman & CEO – AKTOR Group of Companies; CEO – ATLANTIC SEE LNG TRADE, τόνισε: “Ο κάθετος διάδρομος είναι ένα σημαντικό έργο για πολλές χώρες, καθώς λόγω του πολέμου στην Ουκρανία έχει καταστεί σαφές ότι η ενεργειακή εξάρτηση δημιουργεί προβλήματα. Πλέον η ΕΕ δεν έχει πλέον πρόσβαση σε αγωγούς φυσικού αερίου, μετά την απαγόρευση της διαμετακόμισης ρωσικού φυσικού αερίου από την 1η Ιανουαρίου 2026 και με περιορισμένη παραγωγική ικανότητα στο Αζερμπαϊτζάν. Οι διαφορετικές πηγές ΥΦΑ δεν περιλαμβάνουν μόνο τις ΗΠΑ, αλλά και το Κατάρ και την Αυστραλία. Πιστεύω ότι η κατανάλωση ΥΦΑ θα συνεχίσει να αυξάνεται στο άμεσο μέλλον. Ολόκληρη η αγορά στην Ευρώπη θα αλλάξει.

Το πρόβλημα με την τρέχουσα υποδομή στην Ελλάδα είναι ότι τα FSRU και οι αγωγοί εμφανώς δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις ποσότητες που θα χρειαστούν. Θα πρέπει να βελτιωθούν. Οι πλοιοκτήτες αγοράζουν ήδη περισσότερα μεταφορικά LNG και ενδέχεται να χρειαστεί και κάποιος επιπρόσθετος αγωγός. Πρέπει να σταματήσουμε να ξοδεύουμε τεράστια ποσά για αβέβαιες λύσεις που καθιστούν αδύνατη την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης σε παγκόσμιο επίπεδο και να επικεντρωθούμε σε πρακτικές λύσεις.”

O κ. Frangiskos Kanellakis, Executive Director – Alpha Bulkers / Pantheon Tankers / Alpha Gas, τόνισε: “Χρησιμοποιούμε τη βελτιστοποίηση ταξιδιού, τη συντήρηση του κύτους, την παρακολούθηση της απόδοσης σε πραγματικό χρόνο και άλλα μέτρα, με στόχο τη μείωση των εκπομπών μας. Αναγνωρίζοντας τη σημασία των σχέσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας, διαθέτουμε ήδη έναν διαφοροποιημένο στόλο και συνεχίζουμε να επενδύουμε σταθερά σε πλοία μεταφοράς LNG, ικανά να μεταφέρουν τόσο LPG όσο και αμμωνία. Τα πλοία μας κατασκευάζονται σε ναυπηγεία της Νότιας Κορέας. Αυτό που μας καθιστά ξεχωριστούς είναι η μακροχρόνια αξιοπιστία μας σε θέματα ασφάλειας, χάρη στην οποία έχουμε εξασφαλίσει την εμπιστοσύνη των συνεργατών μας. Το ελληνικό κράτος έχει πράγματι σημειώσει πρόοδο όσον αφορά τις ενεργειακές υποδομές, ιδίως με τους τερματικούς σταθμούς LNG στη Ρεβυθούσα και στην Αλεξανδρούπολη, ενώ παράλληλα έχει εξασφαλίσει επενδύσεις σε ναυπηγεία όπως αυτό της Ελευσίνας.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το ΥΦΑ είναι η πιο κατάλληλη και πρακτική λύση για την απανθρακοποίηση του θαλάσσιου χώρου. Προσφέρει άμεσα και σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη σε σύγκριση με το παραδοσιακό αργό πετρέλαιο.

O Δρ. Nikolas P. Tsakos, Founder & CEO – TEN Ltd.; Chairman – INTERTANKO (2014-2018), τόνισε: “Η παρούσα αμερικανική κυβέρνηση, από την πρώτη στιγμή, έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στις θαλάσσιες μεταφορές. Στο παρελθόν, οι αρχές θεωρούσαν τη ναυτιλία ως ένα αναγκαίο κακό, χωρίς να εκτιμούν ιδιαίτερα το γεγονός ότι μεταφέρει τα εμπορεύματα και την ενέργεια που χρειάζεται όλος ο πλανήτης. Να όμως που επιτέλους φαίνεται να αναγνωρίζεται ο ρόλος της ναυτιλίας. Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασίες, και με αμερικανικές εταιρείες, όπως η Exxon, που είναι πελάτες και συνεργάτες μας εδώ και πολλά χρόνια.

Όσον αφορά στο ΥΦΑ, τα πλοία κατασκευάζονται πιο αποτελεσματικά απ’ ότι οι υποδομές. Αυτή είναι μια ανωμαλία την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε ως εφοπλιστές. Χρειάζονται δύο χρόνια για να κατασκευαστεί ένα πλοίο, αλλά η νομοθεσία και οι κυβερνητικές εγκρίσεις που απαιτούνται για τα έργα υποδομής καθυστερούν τη διαδικασία.

Αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας και επικεντρωθούμε στη μείωση των διαρροών μεθανίου, αντί να χάνουμε χρόνο με εξωτικές ιδέες που μπορεί να αποδειχθούν μη ρεαλιστικές, τα πράγματα θα ήταν ακόμη καλύτερα!”

ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ:

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ME: DNV

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ME: NASDAQ • NYSE

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ: TEN LTD. – TSAKOS ENERGY NAVIGATION LTD.

ΜΕΓΑΛΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ: ONASSIS GROUP – OLYMPIC SHIPPING AND MANAGEMENT S.A.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΧΡΥΣΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ: Columbia Group • EY

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ: ABS • Bureau Veritas • DNB • First Citizens Bank • Hill Dickinson • Stephenson Hardwood • Watson Farley & Williams

ΧΟΡΗΓΟΙ: ABN AMRO • The American P&I Club • ALANTRA • Alpha Bank • Ask Chief • Bank of China • BestOasis • Citi • DORIAN LPG • East Mediterranean Maritime Limited • Entrust Global • ERMA TECH GROUP • Liberian Registry • Lloyd’s Register • Neptune Maritime Leasing Ltd • SPM Shipping • Sulnox

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΧΟΡΗΓΟΙ: Chartworld Shipping Corporation • Dynagas LNG Partners LP • Dynacom Tankers Management Ltd. • Flott & Co. PC • Ifchor Galbraiths • MPC Container Ships • Republic of Cyprus, Shipping Deputy Ministry • CY Maritime Cyprus • Sea Traders S.A. • Seanergy Maritime • Singhai Marine Services • Tsavliris Salvage • United Maritime

ΧΟΡΗΓΟΣ SPEAKERS RECEPTION: Hill Dickinson

ΧΟΡΗΓΟΙ ΠΡΩΙΝΟΥ: Castor Maritime • Toro

ΧΟΡΗΓΟΣ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ: The Marshall Islands Registry

ΧΟΡΗΓΟΣ COFFEE: Dimello • Papadopoulos

ΧΟΡΗΓΟΣ WIFI: Franman

ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ: Association of Banking and Financial Executives of Hellenic Shipping • With the Support of the Centre for Shipping, Trade and Finance – BAYES BUSINESS SCHOOL , CITY ST. GEORGE’S • BCA College • British Hellenic Chamber of Commerce – BHCC • Greek Shipping Co-operation Committee • Association Hellenique De Droit Maritime • Hellenic Chamber of Shipping • HELMEPA • Hellenic Society of Maritime Lawyers • Piraeus Chamber of Commerce & Industry • Greek Shipping -Shipbroking Companies Association • Hellenic Shipbrokers Association • International Association of the Dry Cargo Shipowners (INTERCARGO) • (MSc) in International Shipping, Finance & Management – Athens University of Economics and Business • The International Propeller Club of the United States, Port of Piraeus • Piraeus Association of Maritime Arbitration • QMS Maritime Training Center • SEA-LNG

ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

ALTER EGO MEDIA • TO VIMA • OT – OIKONOMIKOS TAXIDROMOS

All About Shipping Co. UK • Athens – Macedonian News Agency • Business Events Callendar • Efoplistis Shipping Magazine • Efoplistesnews.gr • Εκδόσεις Κέρκυρα – ECONOMIA • Elnavi • The Japan Maritime Daily • KAIJI PRESS • Marine Circle • The Maritime Executive • Naftika Chronika • PIRAEUS365.GR • Robban Assafina • Shipping & Finance • Shipping International Monthly Review • Maritimes.gr • NAFS GROUP • Xinde Marine News • Worldoils.