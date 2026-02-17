Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
17.02.2026 | 08:45
Στο «κόκκινο» οι δρόμοι της Αττικής – Σημαντικές καθυστερήσεις
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ξενώνας NiVES: Μία επιχείρηση με υπεύθυνο τρόπο λειτουργίας που σέβεται τον τόπο και το μέλλον του
Τα Νέα της Αγοράς 17 Φεβρουαρίου 2026, 09:00

Ξενώνας NiVES: Μία επιχείρηση με υπεύθυνο τρόπο λειτουργίας που σέβεται τον τόπο και το μέλλον του

Πώς ο Ξενώνας NiVES ενσωματώνει μία περιβαλλοντικά υπεύθυνη φιλοσοφία στη φιλοξενία και γιατί η βιωσιμότητα αποτελεί καθοριστικό κριτήριο για τους σύγχρονους ταξιδιώτες

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η τεχνητή νοημοσύνη «πέφτει θύμα» ιατρικών fake news, προειδοποιεί μελέτη

Η τεχνητή νοημοσύνη «πέφτει θύμα» ιατρικών fake news, προειδοποιεί μελέτη

Spotlight

Τα τελευταία χρόνια, επανεξετάζουμε όλο και περισσότερο τον τρόπο που ταξιδεύουμε με κριτήρια βιωσιμότητας. Δεν μας αρκεί πια ένας ειδυλλιακός, κοσμοπολίτικος προορισμός ή ένα άνετο, φιλόξενο κατάλυμα. Θέλουμε να γνωρίζουμε τι αποτύπωμα αφήνει το ταξίδι μας: πώς η παρουσία μας επηρεάζει τον τόπο, τους ανθρώπους και το περιβάλλον που επισκεπτόμαστε. Η βιωσιμότητα δεν λειτουργεί πλέον ως ένα «φίλτρο» ανάμεσα στις αναρίθμητες επιλογές διαμονής και εστίασης, αλλά έχει εξελιχθεί σε καθοριστικό παράγοντα για το πού και πώς επιλέγουμε να ταξιδέψουμε.

Πράγματι, οι σημερινοί ταξιδιώτες είμαστε πιο ενημερωμένοι και συνειδητοί. Ειδικότερα οι νεότερες γενιές, η Gen Z και οι Millennials, επιδιώκουν και προτιμούν ταξιδιωτικές εμπειρίες με ηθικό πρόσημο, διαφάνεια και σεβασμό. Ρωτούν, παρατηρούν, συγκρίνουν, αναζητούν επιλογές στη διαμονή και την εστίαση που ευθυγραμμίζονται με όσα πιστεύουν. Κατανοούν ότι ο όρος conscious travel δεν αφορά μία… instagramική εικόνα, αλλά μία διαδικασία εξέλιξης, διαρκούς προσπάθειας και ανάληψης ευθύνης.

Μέσα σε αυτό το νέο τοπίο, ο κλάδος της φιλοξενίας καλείται να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του και να περάσει από τη θεωρία στην πράξη, ενσωματώνοντας τη βιωσιμότητα στην καθημερινή του λειτουργία. Σε αυτή την κατεύθυνση, πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα βιωσιμότητας Zero Waste Horeca, που υλοποιείται από την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος της Coca-Cola, λειτουργούν ως καταλύτες αλλαγής. Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ στηρίζει επιχειρήσεις καφεστίασης και φιλοξενίας σε όλη τη χώρα, προσφέροντας γνώση, εργαλεία και συγκεκριμένη μεθοδολογία για τη μετάβαση σε ένα πιο υπεύθυνο και βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας.

Σήμερα, περισσότερες από 3.200 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα συμμετέχουν ενεργά στην πρωτοβουλία Zero Waste Horeca, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η βιωσιμότητα μπορεί να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής καθημερινότητας. Ανάμεσά τους και ο Ξενώνας NiVES στο Νυμφαίο Φλώρινας, που διακρίθηκε για τις βιώσιμες πρακτικές που εφαρμόζει. Με αφορμή αυτή τη διάκριση, ο Θεόδωρος Πελεκούδας μιλά για τη φιλοσοφία του ξενώνα, τα βήματα που έγιναν προς μία περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία, αλλά και τη σημασία του να επενδύεις σε ένα μοντέλο φιλοξενίας που σέβεται τον τόπο και το μέλλον του.

Τι σας οδήγησε στην απόφαση να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα Zero Waste Horeca και πώς αποφασίσατε ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή, για να πραγματοποιήσετε αυτό το βήμα για την επιχείρησή σας;

Από την ίδρυση του ο Ξενώνας μας υιοθέτησε είτε άμεσα είτε έμμεσα πρακτικές που συνάδουν με το πνεύμα της βιωσιμότητας και της αειφορίας, πχ. επανάχρηση, συντήρηση και επιδιόρθωση λειτουργικών επίπλων, διατήρηση ενδιαφερόντων αρχιτεκτονικών στοιχείων από την προηγούμενη χρήση του κτιρίου, διαχείριση απορριμμάτων, χρήση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών κλπ. Η συνεργασία μας με σωστούς επαγγελματίες εξ αρχής, μας έβαλλε σε ένα φιλοπεριβαλλοντικό πλαίσιο λειτουργίας, έτσι ώστε όταν ενημερωθήκαμε για το πρόγραμμα Zero Waste Horeca θεωρήσαμε ότι ήταν μία καλή ευκαιρία να ενημερωθεί ο κόσμος για την προσπάθειά μας.

Ποιες περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές έχετε εφαρμόσει στο NiVES Guesthouse μέσω του προγράμματος; Υπάρχει κάποια που ξεχωρίζετε και γιατί;

Μείωση της χρήσης του πλαστικού στο ελάχιστο, συστήματα και πρακτικές εξοικονόμησης ύδατος, πρακτικές και μέθοδοι εξοικονόμησης ενέργειας, επιδιόρθωση, ανάδειξη και επανάχρηση υλικών κλπ. Πιστεύουμε ότι κάθε επιμέρους πρακτική συνεισφέρει εξίσου αποτελεσματικά σε μία ολιστική προσέγγιση και μας δείχνει τον δρόμο για μια αέναη προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης  της φιλοπεριβαλλοντικής μας απόδοσης.

Πώς έχει επηρεάσει η εφαρμογή περιβαλλοντικά υπεύθυνων πρακτικών τον τρόπο και το κόστος λειτουργίας, καθώς και την αποδοτικότητα της επιχείρησης;

Σίγουρα τα οικονομικά μας αποτελέσματα μας ικανοποιούν ιδιαίτερα, καθώς οι προσπάθειές μας παράγουν θετικό αποτέλεσμα σε όλες τις κατευθύνσεις. Υπάρχουν μάλιστα και περιπτώσεις όπου τα λειτουργικά μας κόστη μειώθηκαν μετά την εφαρμογή συγκεκριμένων φιλοπεριβαλλοντικών πολιτικών.

Πόσο πιστεύετε πως έχει μεταβάλλει η ένταξή σας στο πρόγραμμα την επιχειρηματική εικόνα του NiVES Guesthouse;

Η εικόνα μας έχει αναβαθμιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, καθώς και η αναγνωρισιμότητά μας έχει αυξηθεί, γεγονός που προσδίδει θετικό πρόσημο στον Ξενώνα μας.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία τάση για πιο βιώσιμα ταξίδια. Εσείς έχετε παρατηρήσει αλλαγές στη συμπεριφορά των επισκεπτών; Υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση και ενδιαφέρον για επιλογές που δίνουν στα ταξίδια μας θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα;

Εκτιμώ ότι υπάρχει αυξητική τάση στις προτιμήσεις των επισκεπτών αλλά και στην ευαισθησία που δείχνουν σε θέματα για την προστασία του περιβάλλοντος. Ειδικά για το Νυμφαίο, πιστεύω ότι ο κόσμος που μας επισκέπτεται, και μάλιστα οι περισσότεροι έρχονται από πολύ μακριά, αναγνωρίζουν τις μακροχρόνιες προσπάθειές μας για ένα θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, το οποίο μετουσιώνεται για εκείνους μέσα από την εμπειρία της διαμονής σε ένα αειφόρο περιβάλλον με παραδοσιακή μακραίωνη αρχιτεκτονική, αυθεντικές μοναδικές γεύσεις με τοπικά υλικά, αλλά και αφηγήσεις για τον τόπο με τους ανθρώπους του που χάνονται πολλούς αιώνες πίσω.

Τι θα συμβουλεύατε άλλες επιχειρήσεις φιλοξενίας που σκέφτονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα Zero Waste Horeca;

Τέτοιες συμμετοχές είναι πάντα προς την θετική κατεύθυνση και υπάρχουν μόνο οφέλη, και για τις επιχειρήσεις, και για την τοπική οικονομία και κοινωνία, και για τους καταναλωτές και για το περιβάλλον φυσικά.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως το πρόγραμμα Zero Waste Horeca υλοποιείται από την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation) και τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ενώ παράλληλα αξιοποιεί το δίκτυο των μπλε κάδων της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. Από το 2018 που ξεκίνησε αυτό το «ταξίδι» βιωσιμότητας μέχρι σήμερα, έχει αποδώσει σημαντικά οφέλη. Συγκεκριμένα, 30.953 τόνοι απορριμμάτων αποτράπηκαν ή αξιοποιήθηκαν, 395 GWh ενέργειας εξοικονομήθηκαν ή μπορούν να εξοικονομηθούν, 132.098 τόνοι ισοδύναμου CO₂ μειώθηκαν ή δύνανται να μειωθούν, 13,5 εκατ. τόνοι νερού εξοικονομήθηκαν και 21.227 βιώσιμες προμήθειες υλοποιήθηκαν από επιχειρήσεις HORECA. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από δημοσιευμένα στοιχεία στην ιστοσελίδα του προγράμματος zerowastefuture.gr και αποτυπώνουν τη συμβολή του προγράμματος τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος όσο και στη βελτίωση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων.

Μάθε περισσότερα για το πρόγραμμα βιωσιμότητας Zero Waste HORECA στην ιστοσελίδα www.zerowastefuture.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Πότε πέφτουν τα γεωτρύπανα στα 9 blocks

Υδρογονάνθρακες: Πότε πέφτουν τα γεωτρύπανα στα 9 blocks

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η τεχνητή νοημοσύνη «πέφτει θύμα» ιατρικών fake news, προειδοποιεί μελέτη

Η τεχνητή νοημοσύνη «πέφτει θύμα» ιατρικών fake news, προειδοποιεί μελέτη

Τράπεζες
Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Προς την απόκτηση απευθείας πρόσβασης σε κοινοτικούς πόρους 

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα: Προς την απόκτηση απευθείας πρόσβασης σε κοινοτικούς πόρους 

inWellness
inTown
Τα Νέα της Αγοράς
Betsson: Ψηφίζεις τους κορυφαίους των ημιτελικών και διεκδικείς μια θέση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Τα Νέα της Αγοράς 12.02.26

Betsson: Ψηφίζεις τους κορυφαίους των ημιτελικών και διεκδικείς μια θέση στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Μετά τη συναρπαστική δράση των ημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, η αγωνία κορυφώνεται — και εσύ μπορείς να γίνεις κομμάτι της μεγάλης στιγμής

Σύνταξη
Οι ημιτελικοί τoυ Κυπέλλου Ελλάδας Betsson παίζουν στην Betsson με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ Προσφορά*
Τα Νέα της Αγοράς 11.02.26

Οι ημιτελικοί τoυ Κυπέλλου Ελλάδας Betsson παίζουν στην Betsson με Ενισχυμένες Αποδόσεις και Σούπερ Προσφορά*

Οι ημιτελικοί του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson μπαίνουν στην τελική τους ευθεία, με δύο μεγάλες αναμετρήσεις που κρίνουν το εισιτήριο για τον τελικό

Σύνταξη
Η Huawei αναδεικνύεται Top Employer 2026 για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην Ελλάδα
Τα Νέα της Αγοράς 06.02.26

Η Huawei αναδεικνύεται Top Employer 2026 για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά στην Ελλάδα

Η Huawei διακρίθηκε από τον διεθνή οργανισμό Top Employers Institute, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της δέσμευση στη δημιουργία ενός σύγχρονου, ανθρώπινου και καινοτόμου εργασιακού περιβάλλοντος

Σύνταξη
Η Betsson Επίσημος Χορηγός του Davis Cup
Τα Νέα της Αγοράς 06.02.26

Η Betsson Επίσημος Χορηγός του Davis Cup

Η Betsson ανακοινώνει τη νέα πολυετή συνεργασία της με το Davis Cup, ως Επίσημος Στοιχηματικός Χορηγός της κορυφαίας διεθνούς ομαδικής διοργάνωσης στο ανδρικό τένις

Σύνταξη
Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού
Τα Νέα της Αγοράς 06.02.26

Χαλκός στην Ελλάδα: Πώς μια κρίσιμη πρώτη ύλη φέρνει τη χώρα στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού σχεδιασμού

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις ευρωπαϊκές χώρες με καταγεγραμμένο μεταλλευτικό δυναμικό σε χαλκό, χρυσό και άλλα μέταλλα στρατηγικής σημασίας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τα 8 βασικά συμπεράσματα από τη σεισμο-ηφαιστειακή κρίση στη Σαντορίνη: «Ηταν συγκλονιστικό να το παρακολουθείς»
Ενας χρόνος μετά 17.02.26

Τα 8 βασικά συμπεράσματα από τη σεισμο-ηφαιστειακή κρίση στη Σαντορίνη: «Ηταν συγκλονιστικό να το παρακολουθείς»

Οι σεισμοί «κατά ριπάς», οι εφιαλτικές βάρδιες στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο και η σύγκριση με την αντίστοιχη κρίση στην Καλντέρα το 2011-2012 - Εναν χρόνο μετά τη σεισμική κρίση της Σαντορίνης, μια Ημερίδα έριξε φως στα γεγονότα του Φεβρουαρίου του 2025 όταν και όλα τα βλέμματα στράφηκαν στη Σαντορίνη

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Μιλάνο για το πρώτο βήμα πρόκρισης στα προημιτελικά
CEV Champions League 17.02.26

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Μιλάνο για το πρώτο βήμα πρόκρισης στα προημιτελικά

Σπουδαία μάχη ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Μιλάνο απόψε (17/2, 19:00) στο Ρέντη, με τις Ερυθρόλευκες να θέλουν το θετικό αποτέλεσμα για το πρώτο βήμα για τα playoffs του CEV Champions League.

Σύνταξη
Πως ο «δάσκαλος» Νόιερ προετοιμάζει τον διάδοχό του στην Μπάγερν
Ποδόσφαιρο 17.02.26

Πως ο «δάσκαλος» Νόιερ προετοιμάζει τον διάδοχό του στην Μπάγερν

Ο διευθύνων σύμβουλος των Βαυαρών Γιαν-Κρίστιαν Ντρίσεν αποκάλυψε ότι ο Νόιερ «δουλεύει» για την επόμενη μέρα χωρίς αυτόν, ενώ ο Μαξ Εμπερλ ανέφερε τι πρέπει να γίνει για να μείνει ο Νόιερ

Βάιος Μπαλάφας
Συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν στην Γενεύη με τον Τραμπ να κλιμακώνει τις απειλές
Κόσμος 17.02.26

Συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν στην Γενεύη με τον Τραμπ να κλιμακώνει τις απειλές

Ο Τραμπ είπε ότι θα συμμετάσχει «έμμεσα» στις συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ενώ απείλησε ξανά με συνέπειες εάν «δεν κλείσει συμφωνία»

Σύνταξη
Τριήμερη απεργία στα ταξί – Προειδοποιούν με κινητοποιήσεις διαρκείας
Ελλάδα 17.02.26

Τριήμερη απεργία στα ταξί – Προειδοποιούν με κινητοποιήσεις διαρκείας

Η Αττική θα μείνει χωρίς ταξί από σήμερα Τρίτη 17/2 έως και την Πέμπτη 19/2 καθώς οι οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί προχωρούν σε απεργία. Τετάρτη και Πέμπτη απεργούν οι συνάδελφοί τους από όλη τη χώρα

Σύνταξη
Έρωτας: Μοίρα που μας ολοκληρώνει ή επιλογή που μας εκθέτει σε άμεσο κίνδυνο;
Πλάτων & Υπαρξισμός 17.02.26

Έρωτας: Μοίρα που μας ολοκληρώνει ή επιλογή που μας εκθέτει σε άμεσο κίνδυνο;

Από τον μύθο του «άλλου μισού» έως τη ριζοσπαστική θέση ότι «η ύπαρξη προηγείται της ουσίας». Είναι ο έρωτας μια υπόσχεση ολοκλήρωσης ή μια συνάντηση ελευθεριών χωρίς καμία εγγύηση;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Πράσινο φως» από την Ε.Ε. για 13 προηγμένες και ογκολογικές θεραπείες
Αξιολόγηση τεχνολογίας 17.02.26

«Πράσινο φως» από την Ε.Ε. για 13 προηγμένες και ογκολογικές θεραπείες

Ολοκληρώθηκε η πρώτη κοινή αξιολόγηση για 30 χώρες της Ευρώπης και ακολουθούν και οι υπόλοιπες βάσει του νέου κανονισμού για τις νέες τεχνολογίες υγείας

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Τσίπρας από τη Λάρισα: Ξεκάθαρος όσο ποτέ για τη «ζωή που δικαιούμαστε» απέναντι στην καθημερινότητα του φόβου και της ανασφάλειας
Πολιτική Γραμματεία 17.02.26

Τσίπρας από τη Λάρισα: Ξεκάθαρος όσο ποτέ για τη «ζωή που δικαιούμαστε» απέναντι στην καθημερινότητα του φόβου και της ανασφάλειας

Η «Ιθάκη» συνεχίζει την περιοδεία της ανά την Ελλάδα και ο Αλέξης Τσίπρας βρήκε την ευκαιρία από τη Λάρισα να μιλήσει για τα Τέμπη, τη συγκάλυψη της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και για τον... Γιάννη Στουρνάρα.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο πόλεμος των αξόνων
Κόσμος 17.02.26

Ο πόλεμος των αξόνων

Ο γαλλογερμανικός κλονίζεται, ο ιταλογερμανικός δεν σταθεροποιείται και η Ευρώπη αναζητεί κοινή γραμμή σε έναν κόσμο αυξανόμενης αβεβαιότητας

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
Απαίσιος και απατεώνας: Ο Τζον Λε Καρέ δημιούργησε τον κακό του The Night Manager έχοντας ως έμπνευση τον πατέρα του
Fizz 17.02.26

Απαίσιος και απατεώνας: Ο Τζον Λε Καρέ δημιούργησε τον κακό του The Night Manager έχοντας ως έμπνευση τον πατέρα του

Με τον 2ο κύκλο του The Night Manager να έχει φτάσει στο τέλος του, ο γιος του Τζον Λε Καρέ αποκάλυψε την πηγή έμπνευσης πίσω από τον έμπορο όπλων Ντίκι Ρόπερ.

Σύνταξη
Έχει έρθει το τέλος των χιονοδρομικών;
Ελλάδα 17.02.26

Έχει έρθει το τέλος των χιονοδρομικών;

Ενώ μειώνονται διαρκώς οι ημέρες που ντύνονται «στα λευκά», λόγω κλιματικής κρίσης, επικεντρώνονται πλέον σε νέες δραστηριότητες, οι οποίες δεν απαιτούν χιόνι

Γιώργος Σχοινάς
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο