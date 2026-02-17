Ξενώνας NiVES: Μία επιχείρηση με υπεύθυνο τρόπο λειτουργίας που σέβεται τον τόπο και το μέλλον του

Τα τελευταία χρόνια, επανεξετάζουμε όλο και περισσότερο τον τρόπο που ταξιδεύουμε με κριτήρια βιωσιμότητας. Δεν μας αρκεί πια ένας ειδυλλιακός, κοσμοπολίτικος προορισμός ή ένα άνετο, φιλόξενο κατάλυμα. Θέλουμε να γνωρίζουμε τι αποτύπωμα αφήνει το ταξίδι μας: πώς η παρουσία μας επηρεάζει τον τόπο, τους ανθρώπους και το περιβάλλον που επισκεπτόμαστε. Η βιωσιμότητα δεν λειτουργεί πλέον ως ένα «φίλτρο» ανάμεσα στις αναρίθμητες επιλογές διαμονής και εστίασης, αλλά έχει εξελιχθεί σε καθοριστικό παράγοντα για το πού και πώς επιλέγουμε να ταξιδέψουμε.

Πράγματι, οι σημερινοί ταξιδιώτες είμαστε πιο ενημερωμένοι και συνειδητοί. Ειδικότερα οι νεότερες γενιές, η Gen Z και οι Millennials, επιδιώκουν και προτιμούν ταξιδιωτικές εμπειρίες με ηθικό πρόσημο, διαφάνεια και σεβασμό. Ρωτούν, παρατηρούν, συγκρίνουν, αναζητούν επιλογές στη διαμονή και την εστίαση που ευθυγραμμίζονται με όσα πιστεύουν. Κατανοούν ότι ο όρος conscious travel δεν αφορά μία… instagramική εικόνα, αλλά μία διαδικασία εξέλιξης, διαρκούς προσπάθειας και ανάληψης ευθύνης.

Μέσα σε αυτό το νέο τοπίο, ο κλάδος της φιλοξενίας καλείται να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο του και να περάσει από τη θεωρία στην πράξη, ενσωματώνοντας τη βιωσιμότητα στην καθημερινή του λειτουργία. Σε αυτή την κατεύθυνση, πρωτοβουλίες όπως το πρόγραμμα βιωσιμότητας Zero Waste Horeca, που υλοποιείται από την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος της Coca-Cola, λειτουργούν ως καταλύτες αλλαγής. Το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ στηρίζει επιχειρήσεις καφεστίασης και φιλοξενίας σε όλη τη χώρα, προσφέροντας γνώση, εργαλεία και συγκεκριμένη μεθοδολογία για τη μετάβαση σε ένα πιο υπεύθυνο και βιώσιμο μοντέλο λειτουργίας.

Σήμερα, περισσότερες από 3.200 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα συμμετέχουν ενεργά στην πρωτοβουλία Zero Waste Horeca, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η βιωσιμότητα μπορεί να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της επιχειρηματικής καθημερινότητας. Ανάμεσά τους και ο Ξενώνας NiVES στο Νυμφαίο Φλώρινας, που διακρίθηκε για τις βιώσιμες πρακτικές που εφαρμόζει. Με αφορμή αυτή τη διάκριση, ο Θεόδωρος Πελεκούδας μιλά για τη φιλοσοφία του ξενώνα, τα βήματα που έγιναν προς μία περιβαλλοντικά υπεύθυνη λειτουργία, αλλά και τη σημασία του να επενδύεις σε ένα μοντέλο φιλοξενίας που σέβεται τον τόπο και το μέλλον του.

Τι σας οδήγησε στην απόφαση να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα Zero Waste Horeca και πώς αποφασίσατε ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή, για να πραγματοποιήσετε αυτό το βήμα για την επιχείρησή σας;

Από την ίδρυση του ο Ξενώνας μας υιοθέτησε είτε άμεσα είτε έμμεσα πρακτικές που συνάδουν με το πνεύμα της βιωσιμότητας και της αειφορίας, πχ. επανάχρηση, συντήρηση και επιδιόρθωση λειτουργικών επίπλων, διατήρηση ενδιαφερόντων αρχιτεκτονικών στοιχείων από την προηγούμενη χρήση του κτιρίου, διαχείριση απορριμμάτων, χρήση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών κλπ. Η συνεργασία μας με σωστούς επαγγελματίες εξ αρχής, μας έβαλλε σε ένα φιλοπεριβαλλοντικό πλαίσιο λειτουργίας, έτσι ώστε όταν ενημερωθήκαμε για το πρόγραμμα Zero Waste Horeca θεωρήσαμε ότι ήταν μία καλή ευκαιρία να ενημερωθεί ο κόσμος για την προσπάθειά μας.

Ποιες περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές έχετε εφαρμόσει στο NiVES Guesthouse μέσω του προγράμματος; Υπάρχει κάποια που ξεχωρίζετε και γιατί;

Μείωση της χρήσης του πλαστικού στο ελάχιστο, συστήματα και πρακτικές εξοικονόμησης ύδατος, πρακτικές και μέθοδοι εξοικονόμησης ενέργειας, επιδιόρθωση, ανάδειξη και επανάχρηση υλικών κλπ. Πιστεύουμε ότι κάθε επιμέρους πρακτική συνεισφέρει εξίσου αποτελεσματικά σε μία ολιστική προσέγγιση και μας δείχνει τον δρόμο για μια αέναη προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης της φιλοπεριβαλλοντικής μας απόδοσης.

Πώς έχει επηρεάσει η εφαρμογή περιβαλλοντικά υπεύθυνων πρακτικών τον τρόπο και το κόστος λειτουργίας, καθώς και την αποδοτικότητα της επιχείρησης;

Σίγουρα τα οικονομικά μας αποτελέσματα μας ικανοποιούν ιδιαίτερα, καθώς οι προσπάθειές μας παράγουν θετικό αποτέλεσμα σε όλες τις κατευθύνσεις. Υπάρχουν μάλιστα και περιπτώσεις όπου τα λειτουργικά μας κόστη μειώθηκαν μετά την εφαρμογή συγκεκριμένων φιλοπεριβαλλοντικών πολιτικών.

Πόσο πιστεύετε πως έχει μεταβάλλει η ένταξή σας στο πρόγραμμα την επιχειρηματική εικόνα του NiVES Guesthouse;

Η εικόνα μας έχει αναβαθμιστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, καθώς και η αναγνωρισιμότητά μας έχει αυξηθεί, γεγονός που προσδίδει θετικό πρόσημο στον Ξενώνα μας.

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία τάση για πιο βιώσιμα ταξίδια. Εσείς έχετε παρατηρήσει αλλαγές στη συμπεριφορά των επισκεπτών; Υπάρχει μεγαλύτερη ζήτηση και ενδιαφέρον για επιλογές που δίνουν στα ταξίδια μας θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα;

Εκτιμώ ότι υπάρχει αυξητική τάση στις προτιμήσεις των επισκεπτών αλλά και στην ευαισθησία που δείχνουν σε θέματα για την προστασία του περιβάλλοντος. Ειδικά για το Νυμφαίο, πιστεύω ότι ο κόσμος που μας επισκέπτεται, και μάλιστα οι περισσότεροι έρχονται από πολύ μακριά, αναγνωρίζουν τις μακροχρόνιες προσπάθειές μας για ένα θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, το οποίο μετουσιώνεται για εκείνους μέσα από την εμπειρία της διαμονής σε ένα αειφόρο περιβάλλον με παραδοσιακή μακραίωνη αρχιτεκτονική, αυθεντικές μοναδικές γεύσεις με τοπικά υλικά, αλλά και αφηγήσεις για τον τόπο με τους ανθρώπους του που χάνονται πολλούς αιώνες πίσω.

Τι θα συμβουλεύατε άλλες επιχειρήσεις φιλοξενίας που σκέφτονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα Zero Waste Horeca;

Τέτοιες συμμετοχές είναι πάντα προς την θετική κατεύθυνση και υπάρχουν μόνο οφέλη, και για τις επιχειρήσεις, και για την τοπική οικονομία και κοινωνία, και για τους καταναλωτές και για το περιβάλλον φυσικά.

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως το πρόγραμμα Zero Waste Horeca υλοποιείται από την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης με τη χρηματοδότηση του Ιδρύματος της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation) και τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ενώ παράλληλα αξιοποιεί το δίκτυο των μπλε κάδων της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης. Από το 2018 που ξεκίνησε αυτό το «ταξίδι» βιωσιμότητας μέχρι σήμερα, έχει αποδώσει σημαντικά οφέλη. Συγκεκριμένα, 30.953 τόνοι απορριμμάτων αποτράπηκαν ή αξιοποιήθηκαν, 395 GWh ενέργειας εξοικονομήθηκαν ή μπορούν να εξοικονομηθούν, 132.098 τόνοι ισοδύναμου CO₂ μειώθηκαν ή δύνανται να μειωθούν, 13,5 εκατ. τόνοι νερού εξοικονομήθηκαν και 21.227 βιώσιμες προμήθειες υλοποιήθηκαν από επιχειρήσεις HORECA. Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από δημοσιευμένα στοιχεία στην ιστοσελίδα του προγράμματος zerowastefuture.gr και αποτυπώνουν τη συμβολή του προγράμματος τόσο στην προστασία του περιβάλλοντος όσο και στη βελτίωση της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων.

Μάθε περισσότερα για το πρόγραμμα βιωσιμότητας Zero Waste HORECA στην ιστοσελίδα www.zerowastefuture.gr